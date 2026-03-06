Huawei presenta la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 aggiornata per l'era dell'IA

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2026 /PRNewswire/ -- In occasione di MWC Barcelona 2026, Huawei ha presentato la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 aggiornata e il primo switch fisso commerciale del settore da 51,2T (128 × 400GE) con raffreddamento a liquido, CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Queste nuove soluzioni imprimono un ulteriore slancio alla trasformazione digitale e intelligente delle imprese a livello globale.

Arthur Wang delivering a keynote speech

Arthur Wang, Presidente del Data Center Network Domain della linea di prodotti Data Communication di Huawei, ha dichiarato che le reti dei data center si sono rapidamente evolute da un contesto dominato da virtualizzazione e cloud verso una nuova fase guidata dall'IA. La nuova soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 si basa su un'architettura di rete a tre livelli - AI Brain, AI Connectivity e AI Network Elements - e integra quattro funzionalità chiave:

Rock-Solid Architecture 2.0, che garantisce tre livelli di elevata affidabilità grazie all'AI Eagle-Eye Engine





StarryWing Digital Map 2.0, che offre tre livelli di automazione grazie a NetMaster





Xinghuan AI Turbo 2.0, che integra capacità di bilanciamento del carico a livello di pacchetto (NPLB) e di flusso di rete (NSLB)





iFlashboot 2.0, che consente riavvii ultra-rapidi in meno di 5 secondi

Insieme, queste soluzioni permettono alle imprese di creare reti di data center IA autonome e sempre operative, dotate di piena capacità di calcolo.

Huawei ha inoltre lanciato il primo switch fisso commerciale del settore da 51,2T (128 × 400GE) con raffreddamento a liquido, CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Questo prodotto offre raffreddamento completamente a liquido per i moduli ottici, garantendo un'efficienza di dissipazione del calore doppia rispetto alla media del settore. Supporta l'installazione di otto switch per cabinet, raddoppiandone l'efficienza di utilizzo.

Inoltre, Huawei ha presentato l'intera gamma di moduli ottici StarryLink 800GE/400GE, distinti per un'affidabilità doppia rispetto alla media del settore e per capacità di trasmissione su lunghissime distanze.

Lo stand di Huawei dedicato alle reti dei data center ha esposto l'intero portafoglio di prodotti 800GE: gli switch modulari CloudEngine XH16800 con fino a 768 porte × 800GE, lo switch fisso CloudEngine XH9330 con 128 porte × 800GE, lo switch fisso CloudEngine XH9320 con 64 porte × 800GE e la serie completa di moduli ottici StarryLink 800GE. Tra gli altri prodotti di punta è stato presentato CloudEngine XH9230-128DQ-LC, il primo switch ad alta densità da 51,2T con raffreddamento a liquido del settore.

Guardando al futuro, Huawei continuerà a puntare sulla collaborazione aperta, approfondendo costantemente l'innovazione tecnologica nelle reti dei data center e promuovendo aggiornamenti intelligenti. Insieme a clienti e partner a livello globale, Huawei promuoverà anche l'innovazione congiunta per generare maggior valore sia per le industrie sia per i clienti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg