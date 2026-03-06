Huawei predstavuje vylepšené riešenie Xinghe AI Fabric 2.0 pre éru AI

BARCELONA, Španielsko, 6. marec 2026 /PRNewswire/ – Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 spoločnosť Huawei predstavila vylepšené riešenie Xinghe AI Fabric 2.0 a prvý komerčný kvapalinou chladený pevný prepínač 51,2 T (128 × 400 GE) – CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Tieto úplne nové ponuky prinášajú nový impulz do digitálnej a inteligentnej transformácie podnikov po celom svete.

Arthur Wang delivering a keynote speech

Arthur Wang, prezident úseku sietí dátových centier, produktový rad dátovej komunikácie spoločnosti Huawei, uviedol, že siete dátových centier rýchlo prešli od prevažnej virtualizácie a cloudu k novej fáze AI. Novo vydané riešenie Xinghe AI Fabric 2.0 stavia na trojvrstvovej sieťovej architektúre AI Brain, AI Connectivity a AI Network Elements a integruje štyri základné funkcie:

  • Rock-Solid Architecture 2.0, ktorá zaisťuje tri úrovne vysokej spoľahlivosti s AI Eagle-Eye Engine

  • Digitálna mapa StarryWing 2.0, ktorá spolu s NetMaster poskytuje tri úrovne automatizácie

  • Xinghuan AI Turbo 2.0, ktorý ponúka funkcie vyrovnávania záťaže sieťových paketov (NPLB) a vyrovnávania záťaže sieťových streamov (NSLB).

  • iFlashboot 2.0 umožňuje ultrarýchly reštart do 5 sekúnd

Tieto inovácie spoločne umožňujú podnikom budovať nepretržite dostupné siete dátových centier s AI a plným výpočtovým výkonom.

Spoločnosť Huawei tiež uviedla na trh prvý komerčný kvapalinou chladený pevný prepínač s kapacitou 51,2 T (128 × 400 GE) – CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Tento produkt poskytuje 100 % chladenie optických modulov kvapalinou, čím dosahuje dvojnásobnú účinnosť odvodu tepla v porovnaní s priemerom v odvetví. Podporuje nasadenie ôsmich prepínačov na skriňu, čím sa efektivita využitia skrine zdvojnásobí.

Spoločnosť Huawei okrem toho predstavila kompletný rad optických modulov StarryLink 800 GE/400 GE, ktoré vynikajú svojou spoľahlivosťou. Tá je oproti priemeru v odvetví dvojnásobne vyššia a má ultra dlhé prenosové schopnosti.

Stánok spoločnosti Huawei venovaný dátovým centrám predstavil kompletné portfólio produktov 800GE: Modulárne prepínače série CloudEngine XH16800 s portami až 768 × 800 GE, pevný prepínač CloudEngine XH9330 so 128 portami × 800 GE, pevný prepínač CloudEngine XH9320 so 64 portami × 800 GE a kompletný rad optických modulov StarryLink s rozlíšením 800 GE. Medzi ďalšími prezentovanými produktmi boli aj vlajkové produkty ako CloudEngine XH9230-128DQ-LC, prvý 51,2 T kvapalinou chladený prepínač s vysokou hustotou v odvetví.

Spoločnosť Huawei sa naďalej zaväzuje k otvorenej spolupráci, neustálemu prehlbovaniu inovácií v oblasti sieťových technológií dátových centier a presadzovaniu inteligentných vylepšení. Spoločnosť Huawei bude zároveň spolu s globálnymi zákazníkmi a partnermi presadzovať spoločné inovácie s cieľom vytvoriť väčšiu hodnotu pre priemyselné odvetvia aj zákazníkov.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg

