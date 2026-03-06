هواوي تكشف عن حل Xinghe AI Fabric 2.0 المطوَّر لعصر الذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات MWC Barcelona 2026، كشفت هواوي عن حل Xinghe AI Fabric 2.0 المطوَّر، وأول مبدّل ثابت تجاري مبرَّد بالسائل في القطاع بسعة 51.2T ‏(128 × 400GE)، وهو CloudEngine XH9230-128DQ-LC. وتمنح هذه الحلول والمنتجات الجديدة زخمًا جديدًا لمسيرة التحول الرقمي والذكي للمؤسسات حول العالم.

Arthur Wang delivering a keynote speech

وقال آرثر وانغ، رئيس قطاع شبكات مراكز البيانات في خط منتجات اتصالات البيانات لدى هواوي، إن شبكات مراكز البيانات انتقلت بسرعة من مرحلة كانت تعتمد بصورة رئيسية على المحاكاة الافتراضية والحوسبة السحابية إلى مرحلة جديدة يقودها الذكاء الاصطناعي. ويستند حل Xinghe AI Fabric 2.0 المطروح حديثًا إلى بنية شبكية ثلاثية الطبقات تضم الدماغ المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Brain)، والاتصال المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI (Connectivity، وعناصر الشبكة المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI Network Elements)، كما يدمج أربع قدرات أساسية:

Rock-Solid Architecture 2.0 ، التي تضمن ثلاثة مستويات من الموثوقية العالية من خلال محرك AI Eagle-Eye .





StarryWing Digital Map 2.0 ، التي توفر ثلاثة مستويات من الأتمتة عبر NetMaster .





Xinghuan AI Turbo 2.0 ، التي تتيح إمكانات موازنة أحمال حزم الشبكة ( NPLB ) وموازنة أحمال تدفقات الشبكة ( NSLB ).





iFlashboot 2.0 ، التي تتيح إعادة تشغيل فائقة السرعة خلال 5 ثوانٍ.

وتُمكّن هذه الابتكارات مجتمعة المؤسسات من بناء شبكات مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء، تعمل دون انقطاع وبقوة حوسبة كاملة.

كما أطلقت هواوي أول مبدّل ثابت تجاري مبرَّد بالسائل في القطاع بسعة 51.2T ‏(128 × 400GE)، وهو CloudEngine XH9230-128DQ-LC. ويوفر هذا المنتج تبريدًا سائلاً بنسبة 100% للوحدات الضوئية، ما يحقق كفاءة في تبديد الحرارة تبلغ ضعف متوسط القطاع. كما يتيح تركيب ثمانية مبدلات في كل خزانة، بما يضاعف كفاءة استخدام الخزانة.

وعلاوة على ذلك، كشفت هواوي عن السلسلة الكاملة من الوحدات الضوئية StarryLink بسرعة 800GE/400GE، والتي تتميز بموثوقية تبلغ ضعف متوسط القطاع وقدرات نقل لمسافات طويلة للغاية.

واستعرض جناح شبكات مراكز البيانات لدى هواوي المجموعة الكاملة من منتجات 800GE، بما في ذلك المبدلات المعيارية من سلسلة CloudEngine XH16800 التي توفر ما يصل إلى 768 منفذًا بسرعة 800GE، والمبدّل الثابت CloudEngine XH9330 المزود بـ 128 منفذًا بسرعة 800GE، والمبدّل الثابت CloudEngine XH9320 المزود بـ 64 منفذًا بسرعة 800GE، إلى جانب السلسلة الكاملة من الوحدات الضوئية StarryLink بسرعة 800GE. كما تضمنت المعروضات الأخرى منتجات رائدة مثل CloudEngine XH9230-128DQ-LC، وهو أول مبدّل عالي الكثافة مبرَّد بالسائل في القطاع بسعة 51.2T.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل هواوي التزامها بالتعاون المفتوح، مع مواصلة تعميق الابتكار التقني في مجال شبكات مراكز البيانات ودفع وتيرة التحديثات الذكية. كما ستعمل، بالتعاون مع العملاء والشركاء حول العالم، على تعزيز الابتكار المشترك لخلق قيمة أكبر لمختلف القطاعات والعملاء على حد سواء.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg