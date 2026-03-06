Huawei представляет обновленное решение Xinghe AI Fabric 2.0 для эпохи ИИ

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei представила обновленное решение Xinghe AI Fabric 2.0 и первый в отрасли коммерческий стационарній коммутатор с жидкостным охлаждением 51,2T (128 × 400GE) — CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Эти совершенно новые предложения придают новый импульс цифровой и интеллектуальной трансформации предприятий по всему миру.

Артур Ванг (Arthur Wang), президент подразделения сетей для ЦОД в линейке продуктов для передачи данных Huawei, заявил, что сети центров обработки данных быстро перешли от преимущественно виртуализации и облака к новому этапу ИИ. Недавно выпущенное решение Xinghe AI Fabric 2.0 основано на трехслойной сетевой архитектуре AI Brain, AI Connectivity и AI Network Elements и объединяет четыре основные возможности:

  • Rock-Solid Architecture 2.0, которая обеспечивает три уровня высокой надежности с системой AI Eagle-Eye

  • StarryWing Digital Map 2.0, обеспечивающая три уровня автоматизации с NetMaster

  • Xinghuan AI Turbo 2.0, который предлагает возможности балансировки нагрузки сетевых пакетов (NPLB) и балансировки нагрузки сетевого потока (NSLB)

  • iFlashboot 2.0, обеспечивающий сверхбыструю перезагрузку в течение 5 секунд

Вместе эти инновации позволяют предприятиям создавать постоянно действующие ИИ-агентніе сети центров обработки данных с полной вычислительной мощностью.

Компания Huawei также запустила первый в отрасли коммерческий стационарный коммутатор с жидкостным охлаждением 51,2T (128 × 400GE) — CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Этот продукт обеспечивает 100% жидкостное охлаждение оптических модулей, обеспечивая в два раза большую эффективность рассеивания тепла, чем в среднем по отрасли. Он поддерживает развертывание восьми переключателей на шкаф, что удваивает эффективность использования шкафа.

Кроме того, компания Huawei представила полную серию оптических модулей 800GE/400GE StarryLink, которые выделяются своей надежностью, вдвое превышающей средние по отрасли, и сверхдлительными возможностями передачи.

На стенде Huawei, посвященном сетевым центрам обработки данных, был представлен полный портфель продуктов 800GE: модульные коммутаторы серии CloudEngine XH16800 с портами до 768 × 800GE, стационарный коммутатор CloudEngine XH9330 с портами 128 × 800GE, стационарный коммутатор CloudEngine XH9320 с портами 64 × 800GE и полная серия оптических модулей StarryLink 800GE. Другие популярные выставки включали флагманские продукты, такие как CloudEngine XH9230-128DQ-LC, первый в отрасли переключатель с жидкостным охлаждением высокой плотности 51,2T.

Заглядывая в будущее, компания Huawei будет по-прежнему привержена открытому сотрудничеству, постоянно углубляя инновации в области сетевых технологий для центров обработки данных и продвигая интеллектуальные обновления. Вместе с глобальными клиентами и партнерами Huawei также будет продвигать совместные инновации, чтобы создать большую ценность как для отраслей, так и для клиентов.

