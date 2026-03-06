Huawei představuje vylepšené řešení Xinghe AI Fabric 2.0 pro éru umělé inteligence

Huawei

Mar 06, 2026, 11:05 ET

BARCELONA, Španělsko, 6. března 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost Huawei vylepšené řešení Xinghe AI Fabric 2.0 a první komerční 51,2T (128 × 400GE) kapalně chlazený pevný přepínač v oboru s označením CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Jde o žhavé novinky, které mají přinést nový impuls do digitální a inteligentní transformace podniků po celém světě.

Arthur Wang delivering a keynote speech
Arthur Wang delivering a keynote speech

Jak uvedl prezident divize Data Center Network Domain v sekci Huawei Data Communication Product Line Arthur Wang, sítě datových center se rychle vyvinuly od dominantní virtualizace a cloudu k nové fázi AI. Nově uvedené řešení Xinghe AI Fabric 2.0 vychází z třívrstvé síťové architektury uvažování, konektivity a síťových prvků AI Brain, AI Connectivity a AI Network Elements, přičemž integruje čtyři základní funkce:

  • architekturu Rock-Solid Architecture 2.0, která zajišťuje tři úrovně vysoké spolehlivosti díky AI Eagle-Eye Engine,

  • StarryWing Digital Map 2.0 poskytující tři úrovně automatizace s NetMaster,

  • Xinghuan AI Turbo 2.0 s funkcemi Network Packet Load Balancing (NPLB) a Network Stream Load Balancing (NSLB),

  • a konečně iFlashboot 2.0, který umožňuje ultrarychlé restartování do 5 sekund.

Dohromady tyto inovace umožňují podnikům budovat nepřetržitě funkční AI agentní sítě datových center disponující plným výpočetním výkonem.

Huawei dále uvádí na trh první komerční 51,2T (128 × 400GE) pevný přepínač s kapalinovým chlazením – CloudEngine XH9230-128DQ-LC. Tato novinka poskytuje 100% kapalinové chlazení pro optické moduly a nabízí dvojnásobnou účinnost odvodu tepla oproti oborovému průměru. Podporuje také instalaci až osmi přepínačů na skříň, čímž zdvojnásobuje efektivitu využití skříní.

V neposlední řadě společnost Huawei představila kompletní sérii optických modulů 800GE/400GE StarryLink vynikající dvojnásobnou spolehlivostí oproti oborovému průměru a schopnostmi přenosu na ultra dlouhé vzdálenosti.

Na stánku společnosti Huawei věnovaném sítím datových center bylo možné shlédnout kompletní portfolio produktů 800GE: modulární přepínače řady CloudEngine XH16800 s až 768 × 800GE porty, pevný přepínač CloudEngine XH9330 se 128 × 800GE porty, pevný přepínač CloudEngine XH9320 s 64 × 800GE porty či ucelenou řadu optických modulů 800GE StarryLink. Nechyběly ani vlajkové produkty jako CloudEngine XH9230-128DQ-LC, první 51,2T vysokohustotní přepínač s kapalinovým chlazením v oboru.

Co se týče budoucnosti, společnost Huawei se hodlá i nadále věnovat otevřené spolupráci, neustálému prohlubování inovací v oblasti technologií datových center a pokročilým inteligentním upgradům. Ve spolupráci s globálními zákazníky a partnery chce Huawei také rozvíjet společné inovace slibující přinést větší hodnotu pro průmysl i zákazníky.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2926071/Arthur_Wang_delivering_a_keynote_speech.jpg

Huawei presenta la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 aggiornata per l'era dell'IA

Huawei presenta la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 aggiornata per l'era dell'IA

In occasione di MWC Barcelona 2026, Huawei ha presentato la soluzione Xinghe AI Fabric 2.0 aggiornata e il primo switch fisso commerciale del settore ...
