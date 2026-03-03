Huawei lanceert de Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution om een kwantumveilige basis voor WAN's te creëren

BARCELONA, Spanje, 3 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 lanceerde Huawei de Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, die netwerkintelligentie en kwantumbeveiliging integreert. Deze innovatieve oplossing adresseert twee uitdagingen — het beperken van cyberdreigingen door kwantumcomputers en het drastisch verlagen van investeringskosten voor bedrijfsnetwerken — om sectoren wereldwijd te helpen hun transitie naar een kwantumveilige omgeving te versnellen.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

In zijn toespraak benadrukte Fernando Lopez Montes, IP CTO bij Huawei's Spain Enterprise Business Dept, dat de versnelde commercialisering van kwantumcomputing en de toenemende cyberdreigingen de transformatie van communicatienetwerken aanjagen richting meer intelligentie, efficiëntie en intrinsieke beveiliging. Hij lichtte de Xinghe Intelligent Network Traffic-Encryption Integration Solution toe en stelde dat deze een haalbare, kosteneffectieve en zeer veilige netwerkbasis van de volgende generatie biedt voor uiteenlopende sectoren.

Cyberbeveiliging wordt geconfronteerd met toenemende dreigingen. Kwantumcomputers staan op het punt commercieel te worden uitgerold, drie jaar eerder dan gepland, en de opkomst van kwantum 'harvest now, decrypt later' ('Nu oogsten, later ontsleutelen')-aanvallen verhoogt de cruciale risico's aanzienlijk voor sectoren zoals de financiële dienstverlening. Tegelijkertijd vereisen conventionele externe Quantum Key Distribution (QKD)-oplossingen afzonderlijke apparaten en grote investeringen, waarbij kosten voor apparaten en glasvezelinstallaties meer dan 60% van de totale investeringskosten vertegenwoordigen — een belangrijke belemmering voor de grootschalige invoering van kwantum-encryptienetwerken.

Huawei pakt deze obstakels aan met de Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution en realiseert twee technologische doorbraken.

Doorbraak 1: De eerste ingebouwde QKD-board in de sector die het kwantumbeveiligingsnetwerk en het communicatienetwerk integreert

Deze printplaat kan rechtstreeks in een NetEngine 8000E-serie router worden geplaatst, waardoor afzonderlijke apparaten voor kwantumencryptie niet langer nodig zijn. Dit transformeert de netwerkinfrastructuur door geavanceerde kwantumbeveiliging rechtstreeks in bestaande systemen te integreren, de architectuur te vereenvoudigen en implementatietrajecten te versnellen.

Doorbraak 2: Uniek, uiterst nauwkeurig algoritme voor ruisonderdrukking om kwantum-, onderhandelings- en communicatiekanalen in één te integreren

Met dit geavanceerde algoritme worden alle drie soorten signalen naadloos via één glasvezel verzonden, waardoor extra apparaten of optische vezels overbodig worden en de totale investeringskosten met meer dan 60% worden verlaagd.

De Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution integreert netwerkintelligentie en intrinsieke kwantumbeveiliging naadloos, verlaagt aanzienlijk de drempels voor de implementatie van kwantumencryptie en versterkt de beveiliging structureel.

Huawei blijft zich inzetten voor toonaangevende innovaties op het gebied van netwerkintelligentie en kwantumbeveiliging en werkt samen met wereldwijde partners om intelligente, veilige en efficiënte WAN's van de volgende generatie te realiseren. Samen streven we ernaar een kwantumveilige basis te creëren die de digitale wereld versterkt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923811/Ethan_Liu__VP_Huawei_Data_Communication_Router_Domain__Ana_S_nchez.jpg