Huawei wprowadza inteligentne rozwiązanie Xinghe integrujące ruch sieciowy i szyfrowanie, aby zbudować fundamenty dla sieci WAN bezpieczne pod kątem ataków kwantowych

BARCELONA, Hiszpania, 3 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas MWC Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała inteligentne rozwiązanie Xinghe integrujące ruch sieciowy i szyfrowanie, które łączy inteligentne rozwiązania sieciowe oraz bezpieczeństwo pod kątem ataków kwantowych. To innowacyjne rozwiązanie odpowiada na dwa kluczowe wyzwania - ograniczanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem kwantowym oraz znaczące obniżenie kosztów budowy sieci przedsiębiorstw - pomagając branżom na całym świecie przyspieszyć transformację w kierunku sieci bezpiecznych pod kątem ataków kwantowych.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

W swoim wystąpieniu Fernando Lopez Montes, dyrektor techniczny ds. sieci IP w dziale Enterprise Business Huawei w Hiszpanii, podkreślił, że przyspieszona komercjalizacja komputerów kwantowych oraz eskalacja zagrożeń cyberbezpieczeństwa napędzają transformację sieci komunikacyjnych w kierunku bardziej zaawansowanych rozwiązań inteligentnych, większej wydajności i wbudowanego bezpieczeństwa. Zwrócił uwagę na inteligentne rozwiązanie Xinghe integrujące ruch sieciowy i szyfrowanie, zaznaczając, że zapewnia ono wykonalne, opłacalne i wysoce bezpieczne fundamenty sieci nowej generacji dla różnych branż.

Cyberbezpieczeństwo mierzy się z narastającymi zagrożeniami. Komputery kwantowe mają wejść do komercyjnego użytku trzy lata wcześniej niż pierwotnie zakładano, a wzrost liczby ataków typu „zbierz teraz, odszyfruj później" (harvest now, decrypt later) gwałtownie zwiększa krytyczne ryzyka dla takich sektorów jak finanse. Jednocześnie tradycyjne, zewnętrzne rozwiązania dystrybucji klucza kwantowego (QKD) wymagają stosowania oddzielnych urządzeń oraz bardzo dużych inwestycji, przy czym koszty sprzętu i instalacji światłowodów stanowią ponad 60% całkowitych nakładów - co jest istotną barierą dla powszechnego wdrażania sieci szyfrowania kwantowego.

Huawei odpowiada na te wyzwania poprzez inteligentne rozwiązanie Xinghe integrujące ruch sieciowy i szyfrowanie, oferując dwa przełomy technologiczne.

Przełom 1: pierwsza w branży wbudowana karta QKD integrująca sieć bezpieczeństwa kwantowego z siecią komunikacyjną

Kartę tę można bezpośrednio instalować w routerach serii NetEngine 8000E, eliminując konieczność wdrażania oddzielnych urządzeń do szyfrowania kwantowego. Rozwiązanie to rewolucjonizuje infrastrukturę sieciową, wplatając zaawansowane bezpieczeństwo kwantowe bezpośrednio w istniejące systemy, upraszczając architekturę i przyspieszając harmonogramy wdrożeń.

Przełom 2: unikatowy algorytm wysokoprecyzyjnej redukcji szumów łączący kanały kwantowe, negocjacyjne i komunikacyjne w jeden

Dzięki temu zaawansowanemu algorytmowi wszystkie trzy rodzaje sygnałów mogą być przesyłane jednym włóknem światłowodowym, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych urządzeń lub światłowodów oraz pozwala obniżyć całkowite koszty inwestycji o ponad 60%.

Inteligentne rozwiązanie Xinghe integrujące ruch sieciowy i szyfrowanie płynnie łączy inteligentne rozwiązania sieciowe i wbudowane bezpieczeństwo kwantowe, znacząco obniżając bariery wdrażania szyfrowania kwantowego oraz zapewniając istotne wzmocnienie poziomu bezpieczeństwa.

Huawei konsekwentnie angażuje się w rozwój innowacji w obszarze inteligencji sieciowej i bezpieczeństwa kwantowego oraz we współpracę z globalnymi partnerami w celu tworzenia inteligentnych, bezpiecznych i wydajnych sieci WAN nowej generacji. Wspólnie dążymy do ustanowienia fundamentów zabezpieczeń przed atakami kwantowymi, które wzmocnią cyfrowy świat.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2923811/Ethan_Liu__VP_Huawei_Data_Communication_Router_Domain__Ana_S_nchez.jpg