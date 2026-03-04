Huawei představuje inteligentní řešení pro integraci šifrování datového provozu Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, přinášející kvantově zabezpečený základ pro sítě WAN

News provided by

Huawei

Mar 04, 2026, 11:58 ET

BARCELONA, Španělsko, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Na veletrhu MWC Barcelona 2026 představila společnost Huawei řešení pro integraci šifrování datového provozu Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, které integruje síťovou inteligenci a kvantové zabezpečení. Toto inovativní řešení řeší hned dvě výzvy – zmírňuje kvantové bezpečnostní hrozby a snižuje náklady na budování podnikových sítí, to vše s cílem pomoci průmyslovým odvětvím po celém světě urychlit přechod na kvantovou bezpečnost.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony
Fernando Lopez Montes, IP CTO španělské divize Huawei Enterprise Business, ve svém projevu zdůraznil, že zrychlená komercializace kvantových počítačů a eskalace kybernetických hrozeb vedou k transformaci komunikačních sítí směrem k větší inteligenci, efektivitě a vnitřní bezpečnosti. Zároveň vyzdvihl řešení Xinghe Intelligent Network Traffic-Encryption Integration Solution jako proveditelný, nákladově efektivní a vysoce bezpečný základ sítě nové generace pro různá odvětví.

Kybernetická bezpečnost dnes čelí stále sílícím hrozbám. Kvantové počítače mají vstoupit na trh o tři roky dříve, než bylo plánováno, a nárůst kvantových útoků typu „harvest now, decrypt later (získat hned, dešifrovat později)" výrazně zvyšuje kritická rizika v odvětvích, jako jsou finance. Konvenční externí řešení pro kvantovou kryptografii (kvantovou distribuci klíčů, QKD) přitom vyžadují samostatná zařízení a obrovské investice. Samotné náklady na zařízení a instalaci optických vláken zde představují více než 60 % celkových investičních nákladů, což je hlavní překážkou pro široké přijetí kvantových šifrovacích sítí.

Společnost Huawei překonává tyto překážky prostřednictvím svého inteligentního řešení pro integraci šifrování provozu Xinghe, které přináší hned dva technologické průlomy.

Průlom č. 1: První integrovaná QKD karta v oboru sdružující kvantovou bezpečnostní síť a komunikační síť

Tuto kartu lze vložit přímo do routerů řady NetEngine 8000E, což eliminuje potřebu samostatných zařízení pro kvantové šifrování. Přímá integrace kvantového zabezpečení do stávajících systémů revolučním způsobem mění síťovou infrastrukturu, zjednodušuje architekturu a zrychluje implementaci.

Průlom č. 2: Unikátní vysoce přesný algoritmus redukce šumu, který integruje kvantové, vyjednávací a komunikační kanály

S tímto špičkovým algoritmem jsou nyní všechny tři typy signálů plynule přenášeny jediným vláknem, což eliminuje potřebu dalších zařízení nebo optických vláken a snižuje celkové investiční náklady o více než 60 %.

Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution hladce integruje síťovou inteligenci a vnitřní kvantovou bezpečnost, čímž dramaticky snižuje překážky při implementaci kvantového šifrování a zároveň přináší robustní vylepšení bezpečnosti.

Společnost Huawei se zavázala průkopnicky rozvíjet oblasti síťové inteligence a kvantové bezpečnosti a ve spolupráci s globálními partnery vytvářet inteligentní, bezpečné a efektivní inteligentní sítě WAN nové generace. Společně usilujeme o vytvoření kvantově zabezpečeného základu, který posílí digitální svět.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923811/Ethan_Liu__VP_Huawei_Data_Communication_Router_Domain__Ana_S_nchez.jpg

