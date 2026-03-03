- Huawei lanza la solución de integración de cifrado de tráfico inteligente Xinghe para construir una base de seguridad cuántica para las WAN

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei lanzó la Solución de Integración de Cifrado de Tráfico Inteligente Xinghe, que integra inteligencia de red y seguridad cuántica. Esta innovadora solución aborda dos retos: mitigar las amenazas a la seguridad cuántica y reducir drásticamente los costes de construcción de redes empresariales, para ayudar a las industrias de todo el mundo a acelerar su transición hacia la seguridad cuántica.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

En su discurso, Fernando López Montes, director de tecnología de propiedad intelectual del Departamento de Negocios Empresariales de Huawei en España, destacó que la comercialización acelerada de la computación cuántica y el aumento de las amenazas a la ciberseguridad están impulsando la transformación de las redes de comunicación hacia una mayor inteligencia, eficiencia y seguridad intrínseca. Destacó la Solución de Integración de Cifrado de Tráfico de Red Inteligente Xinghe, afirmando que ofrece una base de red de próxima generación viable, rentable y altamente segura para diversos sectores.

La ciberseguridad se enfrenta a crecientes amenazas. Se prevé el lanzamiento comercial de los ordenadores cuánticos tres años antes de lo previsto, y el auge de los ataques cuánticos de "recoger ahora, descifrar después" está incrementando drásticamente los riesgos críticos para sectores como el financiero. Mientras tanto, las soluciones convencionales de Distribución de Claves Cuánticas (QKD) externas requieren dispositivos independientes y grandes inversiones, donde los gastos en dispositivos y las instalaciones de fibra óptica consumen más del 60% del coste total de la inversión, lo que supone un importante obstáculo para la adopción generalizada de las redes de cifrado cuántico.

Huawei aborda estos obstáculos con la Solución de Integración de Cifrado de Tráfico Inteligente Xinghe, que ofrece dos avances tecnológicos.

Avance 1: La primera placa QKD integrada de la industria que integra la red de seguridad cuántica y la red de comunicación.

Esta placa se puede insertar directamente en un router NetEngine de la serie 8000E, eliminando la necesidad de implementar dispositivos de cifrado cuántico independientes. Revoluciona la infraestructura de red al integrar la seguridad cuántica avanzada directamente en los sistemas existentes, simplificando la arquitectura y acelerando los plazos de implementación.

Avance 2: Algoritmo único de reducción de ruido de alta precisión para integrar canales cuánticos, de negociación y de comunicación en uno.

Con este algoritmo de vanguardia, los tres tipos de señales ahora viajan sin problemas a través de una sola fibra, eliminando la necesidad de dispositivos adicionales o fibras ópticas y reduciendo el coste total de la inversión en más de un 60%.

La Solución de Integración de Cifrado de Tráfico Inteligente de Xinghe integra a la perfección la inteligencia de red y la seguridad cuántica intrínseca, reduciendo drásticamente las barreras para la implementación del cifrado cuántico, a la vez que impulsa mejoras de seguridad robustas.

Huawei se compromete a ser pionero en avances en inteligencia de red y seguridad cuántica, además de colaborar con socios globales para crear WAN inteligentes de próxima generación, seguras y eficientes. Juntos, buscamos establecer una base de seguridad cuántica que impulse el mundo digital.

