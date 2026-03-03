Huawei, WAN'lar için Kuantum Güvenli Bir Temel Oluşturmak Üzere Xinghe Akıllı Trafik Şifreleme Entegrasyon Çözümünü Piyasaya Sürüyor

BARSELONA, İspanya, 3 Mart 2026 /PRNewswire/ -- Huawei, MWC Barcelona 2026'da ağ zekası ve kuantum güvenliğini entegre eden Xinghe Akıllı Trafik Şifreleme Entegrasyon Çözümü'nün lansmanını yaptı. Bu yenilikçi çözüm, kuantum güvenlik tehditlerini azaltmak ve kurumsal ağ oluşturma maliyetlerini düşürmek gibi iki zorluğun üstesinden gelerek dünya çapındaki endüstrilerin kuantum güvenli hale gelme sürecini hızlandırmalarına yardımcı oluyor.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

Huawei İspanya Kurumsal İş Bölümü IP CTO'su Fernando Lopez Montes konuşmasında, kuantum bilişimin hızla ticarileşmesinin ve artan siber güvenlik tehditlerinin iletişim ağlarının daha fazla zeka, verimlilik ve içsel güvenliğe doğru dönüşümünü tetiklediğini vurguladı. Xinghe Akıllı Ağ Trafik Şifreleme Entegrasyon Çözümünün altını çizerek, bu çözümün çeşitli sektörler için uygulanabilir, uygun maliyetli ve yüksek güvenlikli yeni nesil bir ağ temeli sunduğunu söyledi.

Siber güvenlik artan tehditlerle karşı karşıya. Kuantum bilgisayarlar planlanandan üç yıl önce ticari kullanıma sunulmaya hazırlanıyor ve kuantum "şimdi topla, sonra şifresini çöz" saldırılarının yükselişi finans gibi sektörler için kritik riskleri ciddi oranda artırıyor. Bu arada, geleneksel harici Kuantum Anahtar Dağıtımı (QKD) çözümleri bağımsız cihazlar ve büyük yatırımlar gerektirmektedir; cihaz masrafları ve optik fiber kurulumları toplam yatırım maliyetinin %60'ından fazlasını oluşturmaktadır; bu da kuantum şifreleme ağlarının yaygın olarak benimsenmesinin önündeki en büyük engeldir.

Huawei, Xinghe Akıllı Trafik-Şifreleme Entegrasyon Çözümü ile bu engellerin üstesinden geliyor ve iki teknolojik atılım sunuyor.

Atılım 1: Kuantum güvenlik ağı ve iletişim ağını entegre eden sektörün ilk yerleşik QKD kartı

Bu kart doğrudan NetEngine 8000E serisi bir yönlendiriciye takılabilir ve bağımsız kuantum şifreleme cihazları kullanma ihtiyacını ortadan kaldırır. Gelişmiş kuantum güvenliğini doğrudan mevcut sistemlere işlemesiyle mimariyi basitleştirirken uygulama zaman çizelgelerini hızlandırarak ağ altyapısında devrim yaratır.

Atılım 2: Kuantum, müzakere ve iletişim kanallarını tek bir kanalda birleştirmek için benzersiz yüksek hassasiyetli gürültü azaltma algoritması

Bu son teknoloji algoritma sayesinde, her üç sinyal türü de artık tek bir fiberden sorunsuz bir şekilde geçerek ek cihazlara veya optik fiberlere duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor ve toplam yatırım maliyetini %60'ın üzerinde azaltıyor.

Xinghe Akıllı Trafik Şifreleme Entegrasyon Çözümü, ağ zekasını ve içsel kuantum güvenliğini sorunsuz bir şekilde entegre ederek, sağlam güvenlik geliştirmeleri sağlarken kuantum şifrelemenin uygulanmasının önündeki engelleri önemli ölçüde azaltır.

Huawei, ağ zekası ve kuantum güvenliği alanındaki gelişmelere öncülük etmenin yanı sıra akıllı, güvenli ve verimli yeni nesil akıllı WAN'lar oluşturmak için küresel ortaklarla işbirliği yapmaya kararlıdır. Birlikte, dijital dünyayı güçlendiren kuantum güvenli bir temel oluşturmayı hedefliyoruz.

