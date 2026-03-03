화웨이(Huawei), WAN을 위한 양자 보안 기반 구축 'Xinghe 지능형 트래픽-암호 통합 솔루션' 공개

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 3일 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026에서 화웨이는 네트워크 지능과 양자 보안을 통합한 **Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution(싱허 지능형 트래픽-암호 통합 솔루션)**을 공개했다. 이 혁신적인 솔루션은 양자 보안 위협 대응과 기업 네트워크 구축 비용 대폭 절감이라는 두 가지 과제를 해결하여 전 세계 산업의 '양자 보안 전환'을 촉진하는 것을 목표로 한다.

화웨이 스페인 엔터프라이즈 비즈니스 부문 IP CTO인 페르난도 로페스 몬테스(Fernando Lopez Montes)는 연설에서 "양자 컴퓨팅의 상용화 가속과 고조되는 사이버보안 위협이 통신 네트워크를 보다 지능적이고 효율적이며 본질적으로 안전한 구조로 전환하도록 촉발하고 있다"고 강조했다. 그는 "Xinghe 지능형 트래픽-암호 통합 솔루션은 다양한 산업에 실현 가능하고 비용 효율적이며 고도로 안전한 차세대 네트워크 기반을 제공한다"고 밝혔다.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

사이버 보안 위협은 갈수록 심화되고 있다. 양자 컴퓨터는 당초 예상보다 3년 앞당겨 상용화될 것으로 전망되며, '지금 수집하고 나중에 복호화(harvest now, decrypt later)' 방식의 양자 공격이 금융 등 핵심 산업의 리스크를 급격히 증대시키고 있다.

한편, 기존 외장형 양자 키 분배(QKD) 솔루션은 별도 장비와 대규모 투자가 필요하다. 장비 비용과 광섬유 설치 비용이 전체 투자 비용의 60% 이상을 차지해 양자 암호 네트워크의 확산에 큰 장벽으로 작용해왔다. 화웨이는 Xinghe 지능형 트래픽-암호 통합 솔루션으로 두 가지 기술 혁신을 통해 이러한 문제를 해결한다.

혁신 1: 업계 최초 QKD 보드 탑재, 양자 보안 네트워크와 통신 네트워크 통합

해당 보드는 NetEngine 8000E 시리즈 라우터에 직접 장착할 수 있어 별도의 양자 암호 장비를 구축할 필요가 없다. 기존 시스템에 양자 보안을 직접 통합함으로써 아키텍처를 단순화하고 구축 속도를 크게 단축한다.

혁신 2: 고정밀 노이즈 저감 알고리즘으로 양자, 협상 및 통신 채널을 하나로 통합

최첨단 알고리즘이 적용되어 추가 장비나 광섬유 설치 없이 단일 광섬유로 세 가지 신호를 동시에 처리할 수 있어 전체 투자 비용을 60% 이상 절감할 수 있다.

Xinghe 지능형 트래픽-암호 통합 솔루션은 네트워크 지능과 본질적 양자 보안을 유기적으로 결합해 양자 암호 구현의 진입 장벽을 대폭 낮추는 동시에 보안 수준을 획기적으로 강화한다.

화웨이는 네트워크 지능과 양자 보안 분야의 혁신을 지속적으로 선도하고, 글로벌 파트너와 협력해 지능적이고 안전하며 효율적인 차세대 지능형 WAN을 구축하고 있다. 이를 통해 디지털 세계를 위한 양자 보안 기반을 확립할 계획이다.

SOURCE Huawei