Huawei Luncurkan Solusi Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration untuk Membangun Fondasi WAN yang Aman dari Ancaman Kuantum

Dalam sambutannya, Fernando Lopez Montes, IP CTO, Huawei Spain Enterprise Business Dept, menyampaikan, komersialisasi komputasi kuantum yang berjalan kian cepat, serta meningkatnya ancaman siber mendorong transformasi jaringan komunikasi menjadi lebih cerdas, efisien, dan aman secara menyeluruh. Ia menekankan, Solusi Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration menghadirkan fondasi jaringan generasi baru yang praktis, hemat biaya, dan sangat aman untuk berbagai industri.

Ancaman keamanan siber terus meningkat. Komputer kuantum diperkirakan akan dikomersialkan tiga tahun lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Di sisi lain, serangan kuantum seperti "harvest now, decrypt later" semakin meningkatkan risiko, terutama bagi sektor penting seperti keuangan. Sementara itu, solusi Quantum Key Distribution (QKD) konvensional yang bersifat eksternal memerlukan perangkat terpisah dan investasi besar. Biaya perangkat dan instalasi serat optik dapat mencapai lebih dari 60% dari total investasi sehingga menjadi kendala besar dalam penerapan jaringan enkripsi kuantum secara luas.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Huawei menghadirkan dua terobosan teknologi melalui Solusi Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration.

Terobosan 1: Papan QKD Terintegrasi Pertama di Industri yang Menyatukan Jaringan Keamanan Kuantum dan Jaringan Komunikasi

Huawei memperkenalkan papan QKD bawaan yang secara langsung terpasang pada router seri NetEngine 8000E. Dengan pendekatan ini, perangkat enkripsi kuantum yang terpisah tidak lagi diperlukan. Solusi ini menyederhanakan arsitektur jaringan dengan mengintegrasikan keamanan kuantum secara langsung pada sistem yang telah ada, sekaligus mempercepat proses implementasi.

Terobosan 2: Algoritma Reduksi Gangguan dengan Presisi Tinggi yang Mengintegrasikan Kuantum, Negosiasi, dan Saluran Komunikasi

Huawei juga menghadirkan algoritma yang mengurangi gangguan dengan presisi tinggi sehingga sinyal kuantum, negosiasi, dan komunikasi berjalan melalui satu serat optik yang sama. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan perangkat tambahan maupun serat optik ekstra, memangkas total biaya investasi lebih dari 60%.

Solusi Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration memadukan kecerdasan jaringan dengan keamanan kuantum secara menyeluruh, mengurangi hambatan dalam penerapan enkripsi kuantum sekaligus meningkatkan perlindungan keamanan secara signifikan.

Huawei berkomitmen memimpin inovasi dalam bidang kecerdasan jaringan dan keamanan kuantum, serta bekerja sama dengan mitra global guna membangun WAN generasi berikutnya yang cerdas, aman, dan efisien. Lewat kolaborasi, Huawei dan para mitra berupaya membangun fondasi yang aman dari ancaman kuantum guna mendukung dunia digital di masa depan.

