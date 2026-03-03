Huawei запускает решение Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution для создания квантово-безопасной основы для глобальных сетей

БАРСЕЛОНА, Испания, 3 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На выставке MWC Barcelona 2026 компания Huawei представила решение Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, которое объединяет сетевой интеллект и квантовую безопасность. Это инновационное решение решает две задачи — смягчение угроз квантовой безопасности и сокращение затрат на строительство корпоративных сетей — чтобы помочь отраслям по всему миру ускорить переход к квантовой безопасности.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

В своем выступлении Фернандо Лопес Монтес (Fernando Lopez Montes), технический директор по интеллектуальной собственности в испанском бизнес-департаменте Huawei, подчеркнул, что ускоренная коммерциализация квантовых вычислений и эскалация угроз кибербезопасности приводят к трансформации коммуникационных сетей в сторону большей интеллектуальности, эффективности и внутренней безопасности. Он особо отметил решение Xinghe Intelligent Network Traffic-Encryption Integration Solution, заявив, что оно предлагает реалистичную, экономически эффективную и высокобезопасную сетевую основу следующего поколения для различных отраслей.

Кибербезопасность сталкивается с растущими угрозами. Квантовые компьютеры настроены на коммерческое развертывание на три года раньше запланированного срока, а рост квантовых атак «собрать сейчас, расшифровать позже» резко увеличивает критические риски для таких отраслей, как финансы. Между тем, традиционные внешние решения по квантовому распределению ключей (QKD) требуют автономных устройств и огромных инвестиций, при этом затраты на устройства и оптоволоконные установки составляют более 60% от общей стоимости инвестиций, что является основным препятствием для широкого внедрения сетей квантового шифрования.

Huawei преодолевает эти препятствия с помощью решения Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, обеспечивая два технологических прорыва.

Прорыв 1. Первая в отрасли встроенная плата QKD для интеграции квантовой сети безопасности и коммуникационной сети

Эта плата может быть непосредственно вставлена в маршрутизатор серии NetEngine 8000E, что устраняет необходимость развертывания автономных устройств квантового шифрования. Она революционизирует сетевую инфраструктуру, вплетая передовую квантовую безопасность непосредственно в существующие системы, упрощая архитектуру и ускоряя сроки реализации.

Прорыв 2. Уникальный высокоточный алгоритм шумоподавления для интеграции квантовых, переговорных и коммуникационных каналов в один

Благодаря этому передовому алгоритму все три типа сигналов теперь плавно проходят через одно волокно, устраняя необходимость в дополнительных устройствах или оптических волокнах и сокращая общие инвестиционные затраты более чем на 60%.

Интеллектуальное решение для интеграции трафика и шифрования Xinghe легко интегрирует сетевой интеллект и внутреннюю квантовую безопасность, значительно снижая барьеры для внедрения квантового шифрования и обеспечивая надежные улучшения безопасности.

Huawei стремится к новаторским достижениям в области сетевого интеллекта и квантовой безопасности, а также сотрудничает с глобальными партнерами для создания интеллектуальных, безопасных и эффективных интеллектуальных глобальных сетей следующего поколения. Вместе мы стремимся создать квантово-безопасную основу, которая расширяет возможности цифрового мира.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2923811/Ethan_Liu__VP_Huawei_Data_Communication_Router_Domain__Ana_S_nchez.jpg