Huawei lancia la soluzione di integrazione intelligente per la crittografia del traffico Xinghe e punta a creare una base quantistica sicura per le reti WAN

BARCELLONA, Spagna, 3 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Al Mobile World Congress di Barcelona 2026, Huawei ha lanciato la soluzione di integrazione intelligente per la crittografia del traffico Xinghe, che integra l'intelligenza di rete e la sicurezza quantistica. La soluzione innovativa affronta due sfide: mitigare le minacce alla sicurezza quantistica e ridurre drasticamente i costi di costruzione delle reti aziendali, al fine di aiutare le industrie di tutto il mondo ad accelerare la loro transizione verso la sicurezza quantistica.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

Nel suo discorso, Fernando Lopez Montes, CTO IP presso la divisione Enterprise Business di Huawei in Spagna, ha sottolineato che l'accelerazione della commercializzazione dell'informatica quantistica e l'escalation delle minacce alla sicurezza informatica stanno guidando la trasformazione delle reti di comunicazione verso una maggiore intelligenza, efficienza e sicurezza intrinseca. Montes ha messo in evidenza la soluzione di integrazione intelligente per la crittografia del traffico di rete Xinghe, affermando che offre una base di rete di nuova generazione fattibile, conveniente e altamente sicura per diversi settori.

La sicurezza informatica deve affrontare minacce crescenti. I computer quantistici sono pronti per essere immessi sul mercato con tre anni di anticipo rispetto al previsto, e l'aumento degli attacchi quantistici "raccogli ora, decrittografa dopo" sta aumentando notevolmente i rischi critici per settori come quello finanziario. Nel frattempo, le soluzioni esterne convenzionali di distribuzione quantistica delle chiavi (QKD) richiedono dispositivi autonomi e investimenti ingenti, con spese per i dispositivi e installazioni di fibre ottiche che assorbono oltre il 60% del costo totale dell'investimento, un ostacolo importante alla diffusione delle reti di crittografia quantistica.

Huawei affronta questi ostacoli con la soluzione di integrazione intelligente per la crittografia del traffico Xinghe, che offre due innovazioni tecnologiche.

Innovazione 1: la prima scheda QKD integrata del settore che integra la rete di sicurezza quantistica e la rete di comunicazione

Questa scheda può essere inserita direttamente in un router della serie NetEngine 8000E, eliminando la necessità di implementare dispositivi di crittografia quantistica autonomi. La scheda rivoluziona l'infrastruttura di rete integrando la sicurezza quantistica avanzata direttamente nei sistemi esistenti, semplificando l'architettura e accelerando i tempi di implementazione.

Innovazione 2: algoritmo esclusivo di riduzione del rumore ad alta precisione per integrare in un unico sistema i canali quantistici, di negoziazione e di comunicazione

Grazie a questo algoritmo all'avanguardia, tutti e tre i tipi di segnali viaggiano ora senza soluzione di continuità attraverso un'unica fibra, eliminando la necessità di dispositivi o fibre ottiche aggiuntivi e riducendo il costo complessivo dell'investimento di oltre il 60%.

La soluzione di integrazione intelligente per la crittografia del traffico Xinghe integra perfettamente l'intelligenza di rete e la sicurezza quantistica intrinseca, riducendo drasticamente gli ostacoli all'implementazione della crittografia quantistica e introducendo al contempo miglioramenti significativi in tema di sicurezza.

Huawei si impegna a promuovere progressi innovativi nell'intelligenza di rete e nella sicurezza quantistica, nonché a collaborare con partner globali per creare WAN intelligenti di nuova generazione, sicure ed efficienti. Insieme, miriamo a stabilire una base di sicurezza quantistica in grado di potenziare il mondo digitale.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923811/Ethan_Liu__VP_Huawei_Data_Communication_Router_Domain__Ana_S_nchez.jpg