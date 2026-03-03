Huawei uvádza na trh inteligentné riešenie integrácie šifrovania prevádzky Xinghe s cieľom vybudovať kvantovo bezpečný základ pre siete WAN
Mar 03, 2026, 16:09 ET
BARCELONA, Španielsko, 3. marec 2026 /PRNewswire/ -- Na veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavila spoločnosť Huawei riešenie Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, ktoré integruje sieťovú inteligenciu a kvantovú bezpečnosť. Toto inovatívne riešenie rieši dve výzvy – zmiernenie kvantových bezpečnostných hrozieb a zníženie nákladov na výstavbu podnikových sietí – s cieľom pomôcť priemyselným odvetviam po celom svete urýchliť prechod ku kvantovej bezpečnosti.
Vo svojom prejave Fernando Lopez Montes, technický riaditeľ pre duševné vlastníctvo v španielskom oddelení podnikania spoločnosti Huawei, zdôraznil, že zrýchlená komercializácia kvantových výpočtov a eskalované kybernetické hrozby poháňajú transformáciu komunikačných sietí smerom k vyššej inteligencii, efektívnosti a vnútornej bezpečnosti. Vyzdvihol riešenie Xinghe Intelligent Network Traffic-Encryption a uviedol, že ponúka uskutočniteľný, nákladovo efektívny a vysoko bezpečný sieťový základ novej generácie pre rôzne odvetvia.
Kybernetická bezpečnosť čelí rastúcim hrozbám. Komerčné uvedenie kvantových počítačov by malo prebehnúť o tri roky skôr oproti plánu a nárast kvantových útokov typu „zbieraj teraz, dešifruj neskôr" prudko zvyšuje kritické riziká pre odvetvia, ako sú napríklad financie. Medzitým konvenčné externé riešenia kvantovej distribúcie kľúčov (QKD) vyžadujú samostatné zariadenia a obrovské investície, pričom náklady na zariadenia a inštalácie optických vlákien spotrebujú viac ako 60 % celkových investičných nákladov. V tom spočíva hlavná prekážka širokého prijatia kvantových šifrovacích sietí.
Spoločnosť Huawei rieši tieto prekážky pomocou riešenia Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, ktoré prináša dve prevratné technologické novinky.
1. novinka: Prvá vstavaná doska QKD v odvetví na integráciu kvantovej bezpečnostnej siete a komunikačnej siete
Túto dosku je možné priamo vložiť do routera série NetEngine 8000E, čím sa eliminuje potreba nasadzovať samostatné kvantové šifrovacie zariadenia. Prináša revolúciu do sieťovej infraštruktúry tým, že integruje priamo do existujúcich systémov pokročilú kvantovú bezpečnosť, čím zjednodušuje architektúru a zároveň urýchľuje implementačné lehoty.
2. novinka: Unikátny vysoko presný algoritmus redukcie šumu na integráciu kvantových, vyjednávacích a komunikačných kanálov do jedného
Vďaka tomuto špičkovému algoritmu teraz všetky tri typy signálov bezproblémovo prechádzajú jedným vláknom, čím sa eliminuje potreba ďalších zariadení či optických vlákien a celkové investičné náklady sa znižujú o viac ako 60 %.
Riešenie Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution plynulo integruje sieťovú inteligenciu a vnútornú kvantovú bezpečnosť, čím dramaticky znižuje prekážky pri implementácii kvantového šifrovania a zároveň prináša stabilné zvýšenie bezpečnosti.
Spoločnosť Huawei sa zaviazala k priekopníckemu pokroku v oblasti sieťovej inteligencie a kvantovej bezpečnosti, ako aj k spolupráci s globálnymi partnermi na vytváraní inteligentných, bezpečných a efektívnych inteligentných sietí WAN novej generácie. Spoločne sa snažíme vytvoriť kvantovo bezpečný základ, ktorý podporí digitálny svet.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2923811/Ethan_Liu__VP_Huawei_Data_Communication_Router_Domain__Ana_S_nchez.jpg
