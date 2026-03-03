Huawei lance sa solution Xinghe d'intégration intelligente de chiffrement du trafic afin de créer une base de sécurité quantique pour les réseaux WAN

BARCELONE, Espagne, 3 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a lancé la solution Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, qui intègre l'intelligence du réseau et la sécurité quantique. Cette solution innovante relève deux défis : atténuer les menaces liées à la sécurité quantique et réduire les coûts de construction des réseaux d'entreprise, afin d'aider les industries du monde entier à accélérer leur transition vers la sécurité quantique.

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony

Dans son discours, Fernando Lopez Montes, IP CTO chez Huawei Spain Enterprise Business Dept, a souligné que la commercialisation accélérée de l'informatique quantique et l'escalade des menaces de cybersécurité entraînaient la transformation des réseaux de communication vers plus d'intelligence, d'efficacité et de sécurité intrinsèque. Il a mis l'accent sur la solution Xinghe Intelligent Network Traffic-Encryption Integration Solution, affirmant qu'elle offre une base de réseau de nouvelle génération réalisable, rentable et hautement sécurisée pour diverses industries.

La cybersécurité est confrontée à des menaces croissantes. Les ordinateurs quantiques sont prêts à être commercialisés trois ans avant la date prévue, et l'essor des attaques quantiques « récolter maintenant, décrypter plus tard » accroît fortement les risques critiques pour des secteurs tels que la finance. Parallèlement, les solutions externes classiques de distribution de clés quantiques (QKD) nécessitent des dispositifs autonomes et des investissements considérables, les dépenses liées aux dispositifs et aux installations de fibres optiques représentant plus de 60% du coût d'investissement total, ce qui constitue un obstacle majeur à l'adoption généralisée des réseaux de cryptage quantique.

Huawei s'attaque à ces obstacles avec la Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution, qui offre deux avancées technologiques.

Avancée 1 : première carte QKD intégrée de l'industrie à intégrer le réseau de sécurité quantique et le réseau de communication

Cette carte peut être directement insérée dans un routeur de la série NetEngine 8000E, ce qui élimine la nécessité de déployer des dispositifs de cryptage quantique autonomes. Elle révolutionne l'infrastructure du réseau en intégrant une sécurité quantique avancée directement dans les systèmes existants, ce qui simplifie l'architecture tout en accélérant les délais de mise en œuvre.

Avancée 2 : algorithme unique de réduction de haute précision du bruit pour intégrer les canaux quantiques, de négociation et de communication

Grâce à cet algorithme de pointe, les trois types de signaux transitent désormais par une seule fibre, ce qui élimine le besoin de dispositifs ou de fibres optiques supplémentaires et réduit le coût global de l'investissement de plus de 60%.

La Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solution intègre l'intelligence du réseau et la sécurité quantique intrinsèque, ce qui réduit sensiblement les obstacles à la mise en œuvre du chiffrement quantique tout en améliorant considérablement la sécurité.

Huawei s'engage à rester à l'avant-garde de l'intelligence des réseaux et de la sécurité quantique, ainsi qu'à collaborer avec des partenaires mondiaux pour créer des réseaux étendus intelligents, sécurisés et efficaces de la prochaine génération. Ensemble, nous visons à établir une base de sécurité quantique qui renforce le monde numérique.

