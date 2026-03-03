Huawei、WAN向けに量子セキュアな基盤を構築するXinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solutionを発表

03 3月, 2026, 23:15 JST

スペイン、バルセロナ、2026年3月3日 /PRNewswire/ -- Huaweiは、MWC Barcelona 2026でネットワーク・インテリジェンスと量子セキュリティを統合したXinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solutionを発表しました。この革新的なソリューションは、量子セキュリティの脅威への対処と企業ネットワーク構築コストの削減という2つの課題に取り組み、世界中の産業が量子セキュリティへの移行を加速できるよう支援するものです。

Huaweiのスペイン・エンタープライズ事業部IP CTOの Fernando Lopez Montesは講演で、量子コンピューティングの商用化の加速とサイバーセキュリティの脅威の激化が、通信ネットワークのインテリジェント化、効率化、本質的なセキュリティへの変革を促していると強調しました。また、Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solutionについて、実現可能でコスト効率が高く、安全性の高い次世代ネットワーク基盤をさまざまな業界に提供できるとも強調しました。

Ethan Liu (VP of Huawei Data Communication Router Domain) and Ana Sánchez (CFO of ALEA) at the release ceremony
サイバーセキュリティは脅威の高まりに直面しています。量子コンピュータは予定より3年早く商用化される見込みであり、「今収集し、後で解読（harvest now, decrypt later）」する量子攻撃の台頭により、金融業界などにとって重大なリスクが急激に高まっています。一方、従来の外部量子鍵配送（QKD）ソリューションでは、スタンドアロン型のデバイスが必要であり、莫大な投資が必要となります。デバイス費用と光ファイバー敷設費用が投資総額の60％以上を占めており、量子暗号ネットワークの普及にとって大きな障壁となっています。

Huaweiは、Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solutionでこれらの課題に取り組み、2つの技術的ブレークスルーを実現しました。

ブレークスルーその1 量子セキュリティ・ネットワークと通信ネットワークを統合する業界初のQKD内蔵ボード

このボードは、NetEngine 8000Eシリーズのルーターに直接挿入できるため、スタンドアロンの量子暗号化装置を導入する必要がありません。先進的な量子セキュリティを既存のシステムに直接組み込むことで、ネットワーク・インフラに革命をもたらし、アーキテクチャを簡素化すると同時に、実装期間を短縮します。

ブレークスルーその2 量子、交渉、通信チャンネルを1つに統合する独自の高精度ノイズ除去アルゴリズム

この最先端のアルゴリズムにより、3種類の信号が1本のファイバーをシームレスに通過するようになるため、追加の装置や光ファイバーが不要になり、全体の投資コストを60％以上削減することができます。

Xinghe Intelligent Traffic-Encryption Integration Solutionは、ネットワーク・インテリジェンスと本質的な量子セキュリティをシームレスに統合し、強固なセキュリティ強化を推進しながら、量子暗号の導入における障壁を劇的に低減します。

Huaweiは、ネットワーク・インテリジェンスと量子セキュリティの先駆的な進歩に取り組むとともに、インテリジェントで安全かつ効率的な次世代インテリジェントWANを構築するため、グローバル・パートナーとの協力関係の構築に尽力しています。私たちは共に、デジタル世界を強化する量子セキュアな基盤の確立を目指します。

SOURCE Huawei

