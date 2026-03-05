Huawei stelt de bouw voor van een AI-gericht volledig optisch doelnetwerk om de service-ervaring te verbeteren

BARCELONA, Spanje, 5 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens MWC Barcelona 2026 deelde Huawei zijn visie op de bouw van een AI-gericht volledig optisch doelnetwerk tijdens het Green All-Optical Network Forum, georganiseerd door IDATE. Huawei stelde vier initiatieven voor om de netwerkcapaciteiten te verbeteren op het gebied van bandbreedte, betrouwbaarheid, dekking en latentie. Daarmee kunnen netwerkproviders meer netwerkwaarde benutten en tegelijkertijd een optimale ervaring voor AI-diensten bieden.

Kim Jin, Vice President of Huawei Optical Business Product Line, proposes building an AI-centric all-optical target network

Meer dan 200 marktleiders en experts van Europese telecomtoezichthouders, de FTTH Council, netwerkproviders en leveranciers van netwerkapparatuur kwamen bijeen om de kansen en uitdagingen voor volledig optische netwerken in het AI-tijdperk te bespreken. Toonaangevende wereldwijde netwerkproviders zoals Bouygues Telecom en China Unicom, deelden hun succesvolle praktijkervaringen en verkenden de netwerkvereisten voor de ontwikkeling van diensten voor slimme woningen, het stimuleren van AI-innovatie via efficiënte rekenkracht en het bevorderen van intelligente netwerkactiviteiten.

Kim Jin, vicevoorzitter van de productlijn Optical Business van Huawei, presenteerde de visie voor de bouw van een AI-gericht, volledig optisch doelnetwerk en producten en oplossingen voor optische netwerken van de volgende generatie van Huawei. Door de bandbreedte, betrouwbaarheid, dekking en latentie te verbeteren, wil Huawei netwerkproviders helpen bij het bouwen van Agentic UBB-netwerken en het bieden van hoogwaardige service-ervaringen:

Bredere Wi-Fi-dekking in thuisnetwerken voor een betere gebruikerservaring : De Wi-Fi 7-tri-band FTTR-oplossing van Huawei biedt een stabiele snelheid van 4 Gbps in elke kamer en naadloze roaming in de hele woning binnen 10 ms. De nieuwe Wi-Fi mesh-oplossing, gecombineerd met AI-gestuurde anti-interferentietechnologie, zorgt ervoor dat signalen door een extra muur kunnen dringen en verhoogt de snelheid met 20% onder interferentieomstandigheden.

: De Wi-Fi 7-tri-band FTTR-oplossing van Huawei biedt een stabiele snelheid van 4 Gbps in elke kamer en naadloze roaming in de hele woning binnen 10 ms. De nieuwe Wi-Fi mesh-oplossing, gecombineerd met AI-gestuurde anti-interferentietechnologie, zorgt ervoor dat signalen door een extra muur kunnen dringen en verhoogt de snelheid met 20% onder interferentieomstandigheden. PON van de volgende generatie voor lagere latentie en hogere bandbreedte : Innovatieve technologieën, zoals OLT-applicatieniveau PON-slicing en Wi-Fi air-interfaceplanning, worden ingezet om speciale kwaliteitskanalen voor VIP-applicaties te creëren. Hierdoor worden gelaagde en deterministische netwerkervaringen mogelijk gemaakt.

: Innovatieve technologieën, zoals OLT-applicatieniveau PON-slicing en Wi-Fi air-interfaceplanning, worden ingezet om speciale kwaliteitskanalen voor VIP-applicaties te creëren. Hierdoor worden gelaagde en deterministische netwerkervaringen mogelijk gemaakt. End-to-end OXC-metronetwerk om AI-ervaring te verbeteren : De volledig nieuwe OXC-oplossing breidt volledig optische switching uit naar metronetwerken, verlaagt de end-to-end netwerklatentie en realiseert een mesh-netwerkarchitectuur die computing op millisecondenniveau voor AI-diensten mogelijk maakt.

: De volledig nieuwe OXC-oplossing breidt volledig optische switching uit naar metronetwerken, verlaagt de end-to-end netwerklatentie en realiseert een mesh-netwerkarchitectuur die computing op millisecondenniveau voor AI-diensten mogelijk maakt. Evolutie naar 400G/800G om bandbreedteknelpunten te elimineren : Een 3D-mesh backbone-architectuur, gecombineerd met nieuwe 400G/800G-technologie, de Super C+L-band en transmissie via onderzeese kabels met volledig spectrumgebruik, pakt bandbreedtetekorten in verkeershotspots aan en ondersteunt efficiënt DCI- en internationaal netwerkverkeer.

: Een 3D-mesh backbone-architectuur, gecombineerd met nieuwe 400G/800G-technologie, de Super C+L-band en transmissie via onderzeese kabels met volledig spectrumgebruik, pakt bandbreedtetekorten in verkeershotspots aan en ondersteunt efficiënt DCI- en internationaal netwerkverkeer. Optisch netwerk zonder uitval om continu beschikbare AI-diensten te garanderen: Dankzij gecoördineerde upgrades van hardware en software, geavanceerde algoritmen en eOTDR-technologie kunnen netwerkproviders netwerkrisico's nauwkeurig identificeren en beperken. Innovatieve vloeibare-kristalmaterialen zorgen voor WSON-switching binnen 50 ms en dragen zo bij aan een ultrahoge betrouwbaarheid van het netwerk.

Voor beheer en onderhoud wordt de FANSpirit-agent binnen het domein van optische toegang ingezet om het aantal klachten van thuisgebruikers van vast breedbandinternet te verminderen. Daarnaast adviseert de OTNSpirit-agent binnen het domein van optische transmissie gedifferentieerde routes op basis van bandbreedte, latentie en betrouwbaarheid, wat intelligente upgrades op het gebied van beheer en onderhoud voor netwerkproviders mogelijk maakt.

Kim Jin verklaarde: "Het AI-tijdperk biedt netwerkproviders een unieke kans die zich slechts eens per tien jaar voordoet. Huawei zet zich in om samen met partners uit de sector een AI-gericht volledig optisch doelnetwerk te realiseren. Zo blijven we de gebruikerservaring verbeteren, ontsluiten we extra netwerkwaarde en realiseren we wederzijds voordelige groei in het AI-tijdperk."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924558/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Business_Product_Line_proposes.jpg