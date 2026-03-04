Huawei werkt samen met GCC om het AIDC Ecosystem Co-construction Initiative te lanceren

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Op het Global Digital Power Forum tijdens MWC Barcelona 2026 heeft Huawei Digital Power het AIDC Ecosystem Co-construction Initiative gelanceerd samen met Global Computing Consortium (GCC). Daarnaast heeft het ook de New-Gen AI-Powered Green Site onthuld om de ICT-sector in het AI-tijdperk te versterken.

Zhou Jianjun, Vice President of Huawei and President of Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power Xia Hesheng, CMO of Huawei Digital Power Huawei Digital Power and GCC jointly launch the AIDC Ecosystem Co-construction Initiative

Naarmate het intelligente tijdperk snel vordert, groeit de vraag naar AIDC en moeten uitdagingen op het gebied van stroomvoorziening, snelle levering, veiligheid en betrouwbaarheid worden aangepakt. Tegelijkertijd worden de miljoenen telecombasisstations ook geconfronteerd met een hoog energieverbruik en beperkingen van het elektriciteitsnet. Dankzij de ontwikkeling van energietechnologieën maakt zonne-energie niet alleen koolstofarme stroomopwekking mogelijk, maar is het ook de meest effectieve energiebron geworden. De integratie van groene energie met AI is de optimale oplossing geworden om de uitdagingen op het gebied van energieverbruik in het AI-tijdperk aan te pakken.

Volgens Zhou Jianjun, vicepresident van Huawei en president Global Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, voorziet Huawei de ICT-sector van 5G, AI en cloud om de digitale transformatie mogelijk te maken. In het AI-tijdperk heeft de ICT-sector meer duurzame, veerkrachtige, wendbare en betrouwbare energie-infrastructuur nodig. De operators zullen faciliteiten zoals telecomlocaties en datacenters gebruiken om de energie-efficiëntie van apparatuur te verbeteren en zonne-energie en energieopslag te integreren. Dit zal hen in staat stellen om van louter energieverbruikers te transformeren in zowel consumenten als producenten voor groene en duurzame ontwikkeling. Huawei Digital Power zal zijn gevestigde expertise in computing, grote AI-modellen, zonne-energie, energieopslag en elektriciteitsnetten benutten om operators zich te helpen ontwikkelen naar 'prosumenten 2.0', om in het AI-tijdperk te winnen.

Volgens Xia Hesheng, CMO van Huawei Digital Power, versnelt de adoptie van AI-toepassingen, waardoor de vraag naar rekenkracht stijgt en de AIDC-sector in een snelle groeifase komt. Aangezien de kracht van chips, servers en racks, evenals de schaal van campussen, gigantische veranderingen ondergaan, staat de AIDC-bouw nu voor vier grote uitdagingen: betrouwbaarheid, energie-efficiëntie, levering en soepele evolutie. Huawei richt zich op technologie en bevordert innovatie rond stroomvoorziening, koeling, energieopslag en operations, evenals de bouwmodel. Het biedt een uiterst betrouwbare, energiezuinige, snel te implementeren en volledig compatibele AIDC-oplossing om tokens per watt te maximaliseren.

Op het evenement hebben Huawei Digital Power en GCC gezamenlijk het AIDC Ecosystem Co-construction Initiative gelanceerd. Het initiatief is bedoeld om de regionale compatibiliteit van normen en specificaties te verbeteren door rekening te houden met het lokale beleid, de milieuomstandigheden en de technische behoeften. Het streeft er ook naar om praktische ervaringen te delen en een dynamische wereldwijde AIDC-kennisbasis op te bouwen via een alliantieplatform. Door specificaties als brug te gebruiken, zal het initiatief een bloeiend ecosysteem bevorderen en een open, wederzijds voordelig wereldwijd AIDC-sector-ecosysteem opbouwen.

Volgens Jin Hai, voorzitter van de raad van bestuur van GCC, hebben verschillende landen en regio's verschillende energiemixen, beleidsrichtingen, milieubeschermingsmaatregelen en toepassingsscenario's. Dit biedt zowel uitdagingen voor het verfijnen van specificaties als waardevolle kansen voor gezamenlijke co-creatie binnen de sector. Normen kunnen de wereldwijde digitale economische ontwikkeling alleen echt versterken als ze geworteld zijn in een diep begrip van regionale behoeften en afgestemd zijn op de realiteit van de sectoren.

Lancering van AI-Powered Green Site

Op het evenement lanceerde Huawei Digital Power zijn AI-Powered Green Site-oplossing, die een unieke end-to-end intelligente synergie biedt om de overgang van operatoren van energieverbruikers naar prosumenten mogelijk te maken. De door AI aangedreven Green Site-oplossing is gebaseerd op het concept van "eenmalige implementatie, evolutie van tien jaar" voor vereenvoudigde implementatie, om te voldoen aan de vereisten van operatoren in scenario's zoals 5G-siteconstructie, groenestroomvoorziening en omzetverhoging door energieopslag.

Gautham Gnanajothi, Senior Vice President van Frost & Sullivan, is van mening dat telecomnetwerken zijn gebouwd voor veerkracht, maar dat het volgende decennium ze zal definiëren door intelligentie; het transformeren van uitgebreide, geografisch gedistribueerde energievoetafdrukken in georkestreerde platforms die niet alleen de uptime beschermen, maar actief energiesystemen stabiliseren, nieuwe waardestromen ontsluiten en telecom als een strategische kracht binnen het bredere energie-ecosysteem herpositioneren.

Naarmate het intelligente tijdperk zich snel ontvouwt, ontsluit AI enorme groeivooruitzichten voor de wereldwijde ICT-sector en creëert nieuwe kansen en uitdagingen voor ICT-energie-infrastructuur. Huawei Digital Power zal blijven investeren in innovatie en groene energie benutten om het AI-tijdperk aan te sturen en samenwerken met wereldwijde partners om een nieuwe digitale wereld vorm te geven.

