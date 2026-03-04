Huawei lanceert nieuwe, door AI aangedreven Green Site en AIDC-oplossingen op GW-niveau voor operators

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Tijdens het Product & Solution Launch-evenement op MWC Barcelona 2026, heeft Bob He, vicepresident van Huawei Digital Power, de door AI aangedreven Green Site van de nieuwe generatie en AIDC-oplossingen op GW-niveau onthuld. Deze oplossingen helpen operatoren om netwerken met een nul-koolstofdoelstelling op te bouwen en leggen een solide basis voor AI-computing in het tijdperk van het agentic internet, waardoor een intelligente, koolstofarme transformatie mogelijk wordt.

Door AI aangedreven Green Site

Bob He, Vice President of Huawei Digital Power

Naarmate de intelligente wereld versnelt, zorgt AI-ontwikkeling voor een explosieve groei van het dataverkeer. Dat levert uitdagingen op voor stroomvoorzieningen op netwerk-sites. Huawei's door AI aangedreven Green Site is de eerste met end-to-end intelligente synergie, die de veerkracht van het netwerk verbetert en de energie-OPEX-kosten vermindert, waardoor de energieopslagmiddelen van operatoren worden omgezet in inkomstenstromen.

Nul netwerkonderbrekingen ten gevolge van stroomuitval: iBackup verdubbelt de back-uptijd en verhoogt de beschikbaarheid van de stroomvoorziening op de site tot 99,9%. In Koeweit werd de noodback-uptijd verhoogd van drie uur naar zes uur om de bedrijfscontinuïteit tijdens stroompannes te garanderen.

Slechts eén tank brandstof per jaar: Intelligente algoritmen integreren weers-, stroomopwekkings- en belastingvoorspellingen om intelligente, samenwerkende planning van PV-systemen, energieopslagsystemen en gensets mogelijk te maken. In Zuidelijk Afrika heeft deze oplossing klanten geholpen om het brandstofverbruik met 75% te verminderen, meer dan USD 10.000 te besparen en de koolstofemissies met 18 ton per locatie per jaar te verminderen.

Van geld sparen tot geld verdienen: De oplossing voor virtuele elektriciteitscentrales voor alle scenario's stelt de energieopslagmiddelen van operatoren in staat om deel te nemen aan de elektriciteitsmarkt en inkomsten te genereren. In Noord-Europa heeft deze oplossing klanten geholpen om de jaarlijkse inkomsten met meer dan €2.000 per locatie te verhogen.

AIDC-oplossing op GW-niveau

Het intelligente tijdperk ziet een toename van de vraag naar rekenkracht, waardoor de bouw van AIDC-faciliteiten wordt aangedreven. Dit brengt echter ook uitdagingen met zich mee op het gebied van betrouwbaarheid, energieverbruik, levering en soepele evolutie. Huawei Data Center Facility herdefinieert de vier kernverbindingen van stroomvoorziening, koeling, energieopslag en operationele processen om een uiterst betrouwbare, energiezuinige, snel geleverde en volledig compatibele AIDC-oplossing te bieden, waarbij tokens per watt worden gemaximaliseerd en het AI-tijdperk wordt aangedreven.

AIDC-stroomvoorziening met volledige koppeling: Door innovaties in de stroomvoorziening van het net naar chips en door gestandaardiseerde productoplossingen te ontwikkelen voor stroomvoorzieningskoppelingen heeft Huawei een geïntegreerde PowerPOD-oplossing met een hoge dichtheid, hoge efficiëntie en betrouwbaarheid ontwikkeld om snelle AIDC-levering te vergemakkelijken.

AIDC-koeling met volledige keten: Door innovaties in warmteafvoer van chips naar de buitenomgeving en door estandaardiseerde productoplossingen te ontwikkelen voor koelingskoppelingen heeft Huawei een efficiënte, betrouwbare en intelligente geïntegreerde IT-POD-oplossing gebouwd om AIDC's te helpen om efficiënte, uiterst betrouwbare koeling te bereiken.

AI voor intelligente datacenteroperaties operaties: AI wordt gebruikt om datacenters te verbeteren en de AIDC-veiligheid en energie-efficiëntie gedurende de hele levenscyclus te verbeteren. AI voor veiligheid: Foutvoorspelling en -identificatie vergemakkelijken de overgang van passieve respons naar voorspellend onderhoud.

AI voor energie-efficiëntie: Intelligente coördinatie en optimalisatie van koeling en stroomvoorziening verminderen het energieverbruik.

Bob He verklaarde dat Huawei zijn voordelen in convergente technologieën op het gebied van energie, draadloze netwerken en services volledig zal benutten om operatoren te helpen om flexibelere, betrouwbaardere en groenere ICT-energie-infrastructuur te bouwen, intelligente transformatie in het AI-tijdperk te versnellen en continu zakelijk succes te behalen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924133/Bob_He_Vice_President_Huawei_Digital_Power.jpg