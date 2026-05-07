Huawei SPN helpt Yunnan Power Grid bij het bouwen van een Next-Gen High-Speed Bearer Network

KUNMING, China, 7 mei 2026 /PRNewswire/ -- Als belangrijke energiehub in Zuidwest-China is Yunnan Power Grid Co., Ltd. (Yunnan Power Grid) belast met grootschalige transmissie van schone energie en met de ontwikkeling van slimme netwerken. Het complexe terrein en de lange transmissielijnen in de regio hebben deze transformatie echter uitdagend gemaakt, waardoor de digitale en intelligente upgrade steeds dringender wordt. De explosie van productiegegevens en de opkomst van complexe dienstenscenario's versterken deze urgentie nog verder en leggen steeds strengere eisen op aan het onderliggende communicatie-dragernetwerk.

Uitdagingen voor het transportnetwerk in de digitale en intelligente transformatie van de elektriciteitsindustrie

Om deze problemen aan te pakken, heeft Yunnan Power Grid SPN gekozen om de evolutie van zijn next-gen dragernetwerk te stimuleren en het in zowel de 14e als de 15e vijfjarenplannen op te nemen. Het bedrijf heeft de technologie geleidelijk op grote schaal in 16 steden uitgerold en een communicatiebasis gelegd voor de komende twee decennia. In deze strategische upgrade van elektriciteitsdiensten is Huawei een belangrijke partner geworden.

Dubbele dividenden: Ultieme ervaring en langetermijnwaarde

Sinds de pilot in 2022 is SPN geëvolueerd van een technische proef naar een standaardarchitectuur in de provincie Yunnan. Nu SPN in Zhaotong en Pu'er wordt ingezet, wordt de volledige waarde van het next-gen-dragernetwerk ontketend.

Ten eerste is het knelpunt van de bandbreedte opgelost. Het SPN-dragernetwerk van de volgende generatie lost knelpunten in de bandbreedte op door de capaciteitslimiet van 155 Mbit/s te overschrijden. SPN-apparaten verhogen de bandbreedte van de toegangslaag (substations, elektriciteitscentrales, klantcentrales) tot 1 Gbit/s en voldoen aan de normen van China Southern Power Grid. Aggregatie- en kernlagen schalen tot 50 Gbit/s of 100 Gbit/s op basis van de grootte van de site en de dienst. De oplossing biedt 10 Mbit/s fijne granulariteit harde leidingen voor end-to-end isolatie van private elektriciteitslijnen, ondersteunt diensten met een hoge bandbreedte zoals transmissie videobewaking en zorgt voor een soepele evolutie.

Ten tweede heeft de upgrade van de bandbreedte de efficiëntie van inspectie en onderhoud aanzienlijk verbeterd. De SPN-oplossing van Huawei maakt realtime SLA-monitoring (latency, pakketverlies) en foutenlokalisatie binnen enkele minuten mogelijk, waardoor onderhoudskosten in verband met SDH-apparatuurfouten worden verlaagd. Bij het Qujing Power Supply Bureau daalde de tijd voor één inspectie van 30 naar 3 minuten en het onderhoud van een volledige cyclus van meer dan 7 uur naar 21 minuten. Het O&M-centrum detecteert nu belangrijke defecten 15 dagen eerder via vooraf ingestelde monitoringpunten. In de loop van zes maanden daalden de bezoeken van 112 naar 61, een daling van 45,54%.

Ten derde is het intelligentieniveau van het dienstenvervoer sterk verbeterd. De SPN-oplossing van Huawei ondersteunt diverse elektriciteitsdiensten, van latency-gevoelige telebescherming en verzending tot video met veel verkeer, met betrouwbare transmissie. Met behulp van FlexE harde en zachte slicing zorgt het voor een rigide isolatie tussen diensten en verbetert het hergebruik van de bandbreedte. IPv4/IPv6 dual stack maakt flexibele lokale forwarding en gemakkelijke IoT-toegang mogelijk, zoals monitoring van transmissielijnen en integratie van bron-netwerk-load-opslag.

Tot slot biedt SPN beleggingsbescherming op lange termijn. De evolutie naar snelheden van 25 Gbit/s tot 400 Gbit/s kan worden ondersteund door middel van goedkope upgrades, waarbij herhaalde constructies worden vermeden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2973652/1panbiyi.jpg