TM Forum rilascia il pacchetto di soluzioni AN ad alta affidabilità per la rete core, guidando un nuovo paradigma di reti autonome

BANGKOK, 16 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Durante la masterclass Innovate Asia Autonomous Networks (AN) tenutasi di recente, Michael Wang, esperto di soluzioni di rete core Huawei, invitato dal TM Forum (TMF), ha partecipato al lancio del pacchetto di soluzioni AN per la gestione degli errori di rete core. Incentrato sulle funzionalità chiave ad alta stabilità, il pacchetto di soluzioni integra gli standard IG1500 di TM Forum per fornire modelli di rete autonomi riutilizzabili, segnando l'inizio della replicazione commerciale per il pacchetto di soluzioni di rete core ad alta stabilità.

Core Network Fault Management AN Solution Package Case

Sviluppo del caposaldo della stabilità della rete core attraverso sette dimensioni

Il pacchetto di soluzioni affronta sette dimensioni della garanzia della stabilità della rete core: architettura di distribuzione ad alta stabilità, ripristino di emergenza (DR) del piano di controllo, DR del piano utente, DR dell'infrastruttura, capacità di soppressione del segnale di picco, previsione del rischio e ripristino del degrado del servizio. Basato sulla funzione di analisi dei dati di gestione (MDAF) definita nella specifica tecnica 3GPP TS 28.104, il pacchetto di soluzioni fornisce un framework di rete di resilienza end-to-end sistematico. Sfruttando la tecnologia dei gemelli digitali, consente una gestione a ciclo chiuso, dalla previsione del rischio all'ottimizzazione automatizzata, migliorando significativamente la capacità della rete di resistere a scenari estremi come le tempeste di segnali.

Un'innovazione fondamentale consiste nella segnalazione della valutazione del rischio di tempesta. Attraverso la modellazione dei gemelli digitali, il pacchetto di soluzioni crea un ambiente di rete virtuale per prevedere i rischi e implementare difese proattive. Prima che si verifichi una tempesta di segnali, la soluzione raccoglie statistiche sul traffico, dati di connessione dei nodi e configurazioni di temporizzazione dei dispositivi, quindi utilizza un motore di simulazione per generare modelli di impatto. Questo processo consente una valutazione precisa della capacità della rete e fornisce raccomandazioni di ottimizzazione, aiutando gli operatori a eliminare in anticipo potenziali guasti.

La standardizzazione accelera l'adozione da parte del settore

Questo pacchetto di soluzioni AN rispetta rigorosamente gli standard IG1500 di TM Forum e si integra perfettamente con i sistemi esistenti tramite API standardizzate. Nel suo discorso, Michael Wang ha sottolineato che il pacchetto di soluzioni fornisce un modello di implementazione tecnica standardizzato e dimostra ulteriormente la sua fattibilità in scenari di garanzia della stabilità della rete core tramite il progetto Catalyst. Ha quindi citato le pratiche di ottimizzazione di un operatore nel ripristino delle infrastrutture dopo un disastro. I processi chiave includono l'identificazione precisa degli utenti VIP, la rapida determinazione dei percorsi recuperabili e la rapida generazione di soluzioni di recupero. L'obiettivo è ridurre il tempo di ripristino della rete per gli utenti VIP da 30 minuti a 1 minuto, mantenendo al contempo un tempo di ripristino di 30 minuti per gli utenti comuni. Applicando politiche di garanzia del servizio differenziate, questa soluzione migliora l'esperienza di rete degli utenti di alto valore e mitiga efficacemente le perdite economiche causate dall'abbandono degli utenti VIP.

Con il rilascio del pacchetto di soluzioni AN, la garanzia della stabilità della rete core è ora ufficialmente incorporata negli scenari standard di TM Forum. Il paradigma replicabile e scalabile di Huawei per la costruzione di reti ad alta stabilità fornisce agli operatori un potente strumento per migliorare la resilienza, fornendo al contempo un supporto fondamentale per la monetizzazione della valutazione della rete.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845400/image.jpg