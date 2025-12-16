TM Forum Luncurkan "Core Network High-Reliability AN Solution Package", Hadirkan Babak Baru dalam Jaringan Otonom

Membangun Fondasi Stabilitas Jaringan Inti dalam Tujuh Dimensi

Paket solusi ini mencakup tujuh dimensi dalam jaminan stabilitas jaringan inti, yaitu: arsitektur penerapan dengan keandalan tinggi, control plane disaster recovery (DR), user plane DR, DR infrastruktur, anti-signaling surge, prediksi risiko, serta service degradation recovery. Berbasis pada Management Data Analytics Function (MDAF) yang diatur dalam standar 3GPP TS 28.104, paket solusi ini menyediakan kerangka kerja daya tahan jaringan yang sistematis dan menyeluruh. Dengan teknologi digital twin, paket solusi ini mendukung manajemen closed-loop mulai dari prediksi risiko hingga optimalisasi otomatis. Sistem manajemen ini secara signifikan meningkatkan kemampuan jaringan menghadapi skenario ekstrem seperti badai sinyal (signaling storm).

Salah satu inovasi utama dari paket solusi ini terletak pada kemampuan menilai risiko badai sinyal. Melalui pembuatan model digital twin, paket solusi ini membangun lingkungan jaringan virtual yang dapat memprediksi risiko dan menerapkan mekanisme perlindungan proaktif. Sebelum badai sinyal terjadi, sistem mengumpulkan statistik arus penggunaan jaringan, data node connection, serta konfigurasi waktu perangkat. Selanjutnya, sistem menggunakan mesin simulasi untuk menghasilkan impact model. Proses tersebut memfasilitasi evaluasi kapasitas jaringan secara presisi dan memberikan rekomendasi optimalisasi agar pihak operator dapat mencegah potensi gangguan sejak dini.

Standardisasi Mempercepat Adopsi Industri

AN Solution Package memenuhi standar TM Forum IG1500, serta sangat terintegrasi dengan sistem yang telah tersedia melalui AI yang telah terstandardisasi. Dalam paparannya, Michael Wang menilai bahwa paket solusi ini menyediakan templat implementasi teknis yang terstandardisasi, serta layak digunakan untuk menjamin stabilitas jaringan inti melalui proyek Catalyst. Ia juga mencontohkan praktik optimalisasi yang diterapkan oleh salah satu operator dalam pemulihan bencana infrastruktur. Proses utamanya meliputi identifikasi pengguna VIP secara akurat, penentuan jalur pemulihan yang dapat digunakan dengan cepat, serta pembuatan solusi pemulihan secara sigap. Targetnya, memangkas waktu pemulihan jaringan bagi pengguna VIP dari 30 menit menjadi 1 menit, sambil mempertahankan waktu pemulihan jaringan selama 30 menit bagi pengguna umum. Dengan menerapkan kebijakan jaminan layanan yang terdiferensiasi, paket solusi ini benar-benar meningkatkan pengalaman pengguna sekaligus efektif mengurangi potensi kerugian ekonomi akibat perpindahan (churn) pengguna VIP ke operator lain.

Setelah peluncuran AN Solution Package, jaminan stabilitas jaringan inti kini menjadi bagian dari skenario standar TM Forum. Berkat paradigma Huawei yang dapat direplikasi dan ditingkatkan skalanya untuk membangun jaringan dengan keandalan tinggi, pihak operator memperoleh sarana mutakhir untuk meningkatkan daya tahan jaringan, serta mendukung monetisasi evaluasi jaringan.

SOURCE HUAWEI