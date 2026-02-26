Huawei introduceert baanbrekende innovaties in Madrid met de nadruk op hardloophorloges

MADRID, 26 februari 2026 /PRNewswire/ -- Huawei heeft op 26 februari zijn nieuwste innovaties onthuld tijdens de wereldwijde productlancering "Now is Your Run" in het Spaanse Madrid. De techgigant markeerde zijn terugkeer naar professionele hardloophorloges na een pauze van vijf jaar met het debuut van de gloednieuwe HUAWEI WATCH GT Runner 2. Op het evenement werden ook de HUAWEI WATCH Ultimate 2, HUAWEI Mate 80 Pro, HUAWEI MatePad Mini, HUAWEI FreeBuds Pro 5 en HUAWEI Band 11-serie gepresenteerd. Tweevoudig Olympisch marathonkampioen Eliud Kipchoge werd voorgesteld als de wereldwijde ambassadeur voor HUAWEI WATCH GT Runner. "Hardlopen betekent veel meer dan snel lopen", zei Kipchoge. "Ik geloof dat hardlopen op elk niveau de mooiste activiteit is. Samen met Huawei kunnen we miljoenen hardlopers over de hele wereld bereiken en hopelijk hun leven op een mooie en positieve manier beïnvloeden."

HUAWEI WATCH GT Runner 2: vijf jaar aan ontwikkeling, herdefiniëring van professionele hardloophorloges

HUAWEI WATCH GT Runner 2 is uitgerust met een nieuwe 3D drijvende antenne-architectuur, ontworpen om ongeëvenaarde positioneringsprecisie te bieden. Voor het eerst uitgerust met een intelligent positioneringsalgoritme, blijft dit horloge het traject en de afstand van de loper berekenen, zelfs tijdens signaalonderbrekingen, waardoor een ononderbroken positionering wordt gewaarborgd. De nieuwe intelligente marathonmodus biedt alles-in-één wedstrijdbeheer en fungeert gedurende de hele reis als een persoonlijke coach op uw pols. De HUAWEI WATCH GT Runner 2 helpt niet alleen professionele atleten om hun prestaties te verbeteren, maar biedt ook een slimme en professionele hardloopervaring aan amateurhardlopers. Eliud Kipchoge deelde zijn ervaring van het samen creëren van producten met Huawei tijdens het evenement en verklaarde: "Ik deel graag mijn meningen en perspectieven om de smartwatch-ervaring niet alleen voor elite-atleten maar ook voor hardlopers over de hele wereld te verbeteren".

HUAWEI WATCH Ultimate 2 en HUAWEI Band 11-serie: fitness van het volgende niveau

Op dit evenement onthulde Huawei een reeks nieuwe draagbare apparaten die zijn ontworpen om gebruikers meer professionele en gepersonaliseerde fitnesservaringen te bieden. De HUAWEI WATCH Ultimate 2 debuteerde in een opvallende "groene" kleur, waarbij de topkwaliteit voor duiken en outdoor avonturen behouden bleef, terwijl er verbeterde functies werden geïntroduceerd die specifiek zijn afgestemd op het spelen op de driving range en de golfbaan. Dit biedt een meer precieze en intelligente hoogwaardige sportervaring. Ondertussen combineert de HUAWEI Band 11-serie een strak ontwerp met praktische functionaliteit, met een groter en duidelijker scherm dat zelfs onder helder zonlicht een uitstekende zichtbaarheid biedt. Door gezondheidsbewaking, activiteitstracking en handige functies in één compact apparaat te integreren, dient het horloge als een betrouwbare metgezel voor de dagelijkse fitnessbehoeften van gebruikers.

HUAWEI Mate 80 Pro: toonaangevend vlaggenschipproduct zet nieuwe standaarden voor mobiele ervaring.

Huawei maakt met zijn Mate-serie een spectaculaire terugkeer naar de wereldmarkt en toont de technologische bekwaamheid van het bedrijf. De HUAWEI Mate 80 Pro, die Huaweis baanbrekende innovatie vertegenwoordigt, beschikt over een verbeterde True-to-Color-camera die een consistente kleurnauwkeurigheid garandeert in verschillende lichtomstandigheden en gemengde kleurtemperaturen. Het nieuwe Dual Space Ring Design, dat klassieke elegantie combineert met moderne esthetiek, werd alom geprezen door de aanwezigen. Met verbeterde prestaties, Kunlun Glass van de 2e generatie en geavanceerde AI-mogelijkheden blijft Huawei hypermoderne technologie en ervaringen leveren en de smartphone-ervaring naar nieuwe hoogten duwen.

Baanbrekende technologie onthuld voor ultieme intelligentie

Huawei onthult zijn eerste mini-tablet, de HUAWEI MatePad Mini. Met een compacte behuizing van 8,8 inch die slanker en lichter is dan traditionele tablets, past hij gemakkelijk in zakken of handtassen. Of het nu gaat om het lezen van documenten, het bekijken van je favoriete programma's of creatief werk onderweg tijdens zakenreizen, dit apparaat is klaar wanneer je het nodig hebt. Het dient als een ideale digitale metgezel voor zakelijke professionals, fervente lezers, kantoormedewerkers en academische onderzoekers. Het bedrijf introduceerde ook de HUAWEI FreeBuds Pro 5-oordopjes, de eerste draadloze oordopjes in de branche met AI-ruisonderdrukking met dubbele engine. Gepaard met een akoestisch systeem met dubbele aandrijving bieden ze een buitengewone geluidsreductie met behoud van vocale en instrumentale details, waardoor gebruikers een meeslepende live luisterervaring krijgen.

Vorig jaar introduceerde Huawei zijn merkbelofte "Now is Yours", met als doel echte en nauwe verbindingen met wereldwijde consumenten tot stand te brengen door middel van een meer inclusieve en jeugdige manier van communiceren. Tijdens dit "Now is Your Run"-lanceringsevenement werkte Huawei samen met Eliud Kipchoge om hardlopen als sport te promoten en voor een gezonde levensstijl te pleiten. Huawei zal zich in de toekomst blijven inzetten voor fitness en gezondheid door middel van technologische innovatie, waarbij er gebruik wordt gemaakt van mensgerichte producten en oprechte communicatie om meer mensen in staat te stellen te genieten van een gezonder en vitaler leven dankzij technologie.

