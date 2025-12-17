TM Forum, Otonom Ağlarda Yeni Bir Paradigmaya Öncülük Eden Çekirdek Ağ Yüksek Güvenilirlikli AN Çözüm Paketini Yayınladı

BANGKOK, 17 Aralık 2025 /PRNewswire/ -- Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Innovate Asia Autonomous Networks (AN) Masterclass sırasında, TM Forum (TMF) tarafından davet edilen Huawei çekirdek ağ çözümü uzman ı Michael Wang, Çekirdek Ağ Hata Yönetimi AN Çözüm Paketinin piyasaya sürülmesine katıldı. Yüksek kararlılığa sahip temel özelliklere odaklanan çözüm paketi, yeniden kullanılabilir otonom ağ şablonları sunmak için TM Forum'un IG1500 standartlarını entegre ederek yüksek kararlılığa sahip çekirdek ağ çözüm paketi için ticari çoğaltmanın başlangıcını işaret ediyor.

Core Network Fault Management AN Solution Package Case

Yedi Boyutta Çekirdek Ağ İstikrarının Temel Taşını Oluşturmak

Çözüm paketi, çekirdek ağ istikrar güvencesinin yedi boyutunu ele almaktadır: yüksek kararlılık dağıtım mimarisi, kontrol düzlemi felaket kurtarma (DR), kullanıcı düzlemi DR, altyapı DR, anti-sinyal dalgalanma yeteneği, risk tahmini ve hizmet bozulması kurtarma. 3GPP TS 28.104'te tanımlanan Yönetim Veri Analitiği İşlevini (MDAF) temel alan çözüm paketi, sistematik, uçtan uca bir esneklik ağı çerçevesi sağlar. Dijital ikiz teknolojisinden yararlanarak, risk tahmininden otomatik optimizasyona kadar kapalı döngü yönetimi sağlar ve ağın sinyal fırtınaları gibi aşırı senaryolara dayanma kabiliyetini önemli ölçüde artırır.

Önemli bir yenilik, fırtına risk değerlendirmesinin sinyalizasyonunda yatmaktadır. Çözüm paketi, dijital ikiz modelleme yoluyla riskleri tahmin etmek ve proaktif savunmalar uygulamak için sanal bir ağ ortamı oluşturur. Bir sinyalleşme fırtınası oluşmadan önce trafik istatistiklerini, düğüm bağlantı verilerini ve cihaz zamanlama yapılandırmalarını toplar ve ardından etki modelleri oluşturmak için bir simülasyon motoru kullanır. Bu süreç, ağ kapasitesinin hassas bir şekilde değerlendirilmesini sağlar ve optimizasyon önerileri sunarak operatörlerin olası arızaları önceden ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

Standardizasyon Sektörde Benimsenmeyi Hızlandırıyor

Bu AN Çözüm Paketi, TM Forum'un IG1500 standartlarına sıkı sıkıya bağlıdır ve standartlaştırılmış API'ler aracılığıyla mevcut sistemlerle sorunsuz bir şekilde entegre olur. Michael Wang konuşmasında, çözüm paketinin standartlaştırılmış bir teknik uygulama şablonu sağladığını ve Catalyst projesi aracılığıyla çekirdek ağ istikrar güvencesi senaryolarında uygulanabilirliğini daha da gösterdiğini vurguladı. Ardından bir operatörün altyapı felaket kurtarma konusundaki optimizasyon uygulamalarından bahsetti. Temel süreçler arasında VIP kullanıcıların kesin olarak belirlenmesi, kurtarılabilir yolların hızlı bir şekilde belirlenmesi ve kurtarma çözümlerinin hızlı bir şekilde oluşturulması yer almaktadır. Amaç, VIP kullanıcılar için ağ kurtarma süresini 30 dakikadan 1 dakikaya düşürürken, genel kullanıcılar için 30 dakikalık kurtarma süresini korumaktır. Bu çözüm, farklılaştırılmış hizmet güvencesi politikaları uygulayarak yüksek değerli kullanıcıların ağ deneyimini geliştirir ve VIP kullanıcı kaybından kaynaklanan ekonomik kayıpları etkili bir şekilde azaltır.

AN Çözüm Paketinin yayınlanmasıyla birlikte, çekirdek ağ kararlılık güvencesi artık resmi olarak TM Forum'un standart senaryolarına dahil edilmiştir. Huawei'in yüksek kararlılığa sahip ağ inşası için tekrarlanabilir ve ölçeklenebilir paradigması, operatörleri esnekliği artırmak için güçlü bir araçla donatırken aynı zamanda ağ değerlendirmesinden para kazanma için kritik destek sağlıyor.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2845400/image.jpg