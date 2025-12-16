TM Forum、コアネットワーク向け高信頼性ANソリューションパッケージをリリース、自律ネットワークの新たなパラダイムをリード

バンコク、2025年12月16日 /PRNewswire/ -- 最近開催されたInnovate Asia Autonomous Networks (AN) Masterclassで、TM Forum（TMF）の招待を受けたHuaweiのコアネットワークソリューション専門家、Michael Wang氏がコアネットワーク障害管理ANソリューションパッケージの発表に出席しました。このソリューション パッケージは、高安定性の主要機能に重点を置き、TM ForumのIG1500標準を統合して再利用可能な自律ネットワーク テンプレートを提供し、高安定性コア ネットワークソリューションパッケージの商用複製の始まりを示しています。

7つの側面にわたるコアネットワークの安定性の礎を築く

Core Network Fault Management AN Solution Package Case (PRNewsfoto/HUAWEI)

ソリューションパッケージは、高安定性の展開アーキテクチャ、コントロールプレーンの災害復旧（DR）、ユーザー プレーンのDR、インフラストラクチャDR、アンチシグナリングサージ機能、リスク予測、サービス低下からの回復という、コア ネットワークの安定性保証の7つの側面に対応します。このソリューション パッケージは、3GPP TS 28.104 で定義されている管理データ分析機能 (MDAF) に基づいて、体系的なエンドツーエンドの耐障害性ネットワーク フレームワークを提供します。デジタルツインテクノロジーを活用することで、リスク予測から自動最適化までのクローズドループ管理が可能になり、シグナリング ストームなどの極端なシナリオに耐えるネットワークの能力が大幅に強化されます。

重要な革新は、嵐のリスク評価を信号で伝えることにあります。ソリューションパッケージは、デジタル ツインモデリングを通じて仮想ネットワーク環境を構築し、リスクを予測してプロアクティブな防御を実装します。シグナリングストームが発生する前に、トラフィック統計、ノード接続データ、デバイスのタイミング構成を収集し、シミュレーション エンジンを使用して影響モデルを生成します。このプロセスにより、ネットワーク容量を正確に評価し、最適化の推奨事項を提供できるため、オペレーターは潜在的な障害を事前に排除できます。

標準化が業界の導入を加速

このANソリューションパッケージは、TM ForumのIG1500標準に厳密に準拠しており、標準化されたAPIを介して既存のシステムとシームレスに統合されます。Michael Wang氏は講演の中で、このソリューションパッケージは標準化された技術実装テンプレートを提供し、カタリスト（Catalyst）プロジェクトを通じてコアネットワークの安定性保証シナリオにおける実現可能性をさらに実証すると強調しました。次に、インフラストラクチャの災害復旧におけるオペレータの最適化の実践について説明しました。主要なプロセスには、VIPユーザーの正確な識別、回復可能なパスの迅速な決定、回復ソリューションの迅速な生成が含まれます。目標は、一般ユーザーのネットワーク回復時間を30分に維持しながら、VIPユーザーのネットワーク回復時間を30分から1分に短縮することです。このソリューションは、差別化されたサービス保証ポリシーを適用することで、価値の高いユーザーのネットワーク エクスペリエンスを向上させ、VIPユーザーの離脱によって生じる経済的損失を効果的に軽減します。

ANソリューションパッケージのリリースにより、コアネットワークの安定性の保証がTM Forumの標準シナリオに正式に組み込まれました。Huaweiの高安定性ネットワーク構築のための複製可能でスケーラブルなパラダイムは、通信事業者に回復力を強化する強力なツールを提供するとともに、ネットワーク評価の収益化に重要なサポートも提供します。

SOURCE HUAWEI