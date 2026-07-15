Casio mang đến những trải nghiệm thương hiệu G-SHOCK mới cho giới trẻ trên Roblox

Cung cấp các vật phẩm đồng hồ và một thế giới ảo mang đậm dấu ấn G-SHOCK

TOKYO, ngày 15 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty TNHH Máy tính Casio hôm nay thông báo sẽ bắt đầu cung cấp nội dung trên nền tảng trò chơi và sáng tạo nhập vai Roblox trong khuôn khổ dự án VIRTUAL G-SHOCK.

Casio sẽ mang đến các vật phẩm avatar (nhân vật đại diện) tái hiện những mẫu đồng hồ G-SHOCK mang tính biểu tượng trên Roblox, một nền tảng trò chơi và sáng tạo nhập vai có hơn 150 triệu người dùng hoạt động hằng ngày (DAU) trên toàn cầu và đặc biệt được giới trẻ yêu thích.

Casio to Bring New G-SHOCK Brand Experiences to Young People on Roblox G-SHOCK Items/Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

Nhằm giúp người dùng thể hiện phong cách cá nhân trên Roblox, nơi họ có thể tùy chỉnh các avatar và tận hưởng thời trang, Casio sẽ mang đến 12 vật phẩm đồng hồ. Người dùng có thể lựa chọn mẫu đồng hồ yêu thích từ nhiều phiên bản màu sắc khác nhau và tận hưởng việc tìm kiếm mẫu G-SHOCK phù hợp với phong cách của mình, ngay cả trong không gian ảo.

Casio sẽ ra mắt "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK", một thế giới ảo độc đáo, nơi người chơi có thể đắm mình trong không gian mang đậm tinh thần G-SHOCK thông qua cuộc đua vượt chướng ngại vật bằng ván trượt. Được phát triển dựa trên thể loại trò chơi vượt chướng ngại vật (obby) vốn rất được người dùng trẻ trên Roblox yêu thích, thế giới này cho phép người chơi tận hưởng việc thử thách bản thân hết lần này đến lần khác khi vượt qua các chướng ngại vật.

Một sự kiện ra mắt đặc biệt sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 (UTC).

Tổng quan về vật phẩm G-SHOCK

Các vật phẩm avatar tái hiện hai mẫu đồng hồ G-SHOCK mang tính biểu tượng DW-5600 và GA-2100 sẽ chính thức mở bán trên Roblox. Mỗi mẫu có sáu phiên bản màu sắc, nâng tổng số vật phẩm lên 12. Người dùng có thể dễ dàng thay đổi các vật phẩm đồng hồ để phù hợp với avatar của mình.

Các vật phẩm đồng hồ cũng được tích hợp tính năng bổ trợ, cho phép kích hoạt các hiệu ứng đặc biệt khi được avatar đeo trong "Challenge the Skate Obby: G-SHOCK".

Thời điểm ra mắt: 3:00 sáng, ngày 15 tháng 7 (Thứ Tư), UTC

https://www.roblox.com/catalog?Category=1&CreatorName=G-SHOCK&CreatorType=Group

Tổng quan về Challenge the Skate Obby: G-SHOCK

"Challenge the Skate Obby: G-SHOCK" là trò chơi đua vượt chướng ngại vật lấy chủ đề trượt ván, một biểu tượng của văn hóa đường phố. Lấy cảm hứng từ các bài kiểm tra độ bền được áp dụng trong quy trình kiểm định chất lượng đồng hồ G-SHOCK ngoài thực tế, đường đua sẽ thử thách người chơi vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên hành trình lao về đích.

Thời điểm ra mắt: 3:00 sáng, ngày 15 tháng 7 (Thứ Tư), UTC

https://www.roblox.com/games/116152135419003/Challenge-the-Skate-Obby-G-SHOCK

Trang thông tin đặc biệt

https://gshock.casio.com/intl/virtual/roblox/

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD