CGTN: 'Cơ hội Trung Quốc 2.0' mở ra tiềm năng tăng trưởng cho doanh nghiệp toàn cầu

BẮC KINH, ngày 25 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Khi Diễn đàn Davos mùa hè khai mạc tại Trung Quốc, CGTN đã đăng tải một bài viết phân tích cách "Cơ hội Trung Quốc 2.0" đang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu mới. Bài viết nhấn mạnh quá trình chuyển dịch của Trung Quốc theo hướng phát triển chất lượng cao, dựa trên đổi mới sáng tạo, đồng thời phân tích việc tiếp tục mở cửa của nền kinh tế nước này đang tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp và các nền kinh tế trên toàn thế giới.

Đối với các doanh nghiệp trên toàn thế giới, "Cơ hội Trung Quốc 2.0" thể hiện sự trao quyền toàn diện dựa trên đổi mới sáng tạo và tiềm năng đầu tư lợi suất cao, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết hôm thứ Tư.

Ông Lý nhấn mạnh điều này sau khi lưu ý rằng một số ý kiến bày tỏ lo ngại trước những bước tiến của Trung Quốc trong đổi mới công nghệ và công nghiệp, thậm chí thúc đẩy luận điệu về cái gọi là "Cú sốc Trung Quốc 2.0", cho rằng sự phát triển của Trung Quốc là một cú sốc đối với nền kinh tế toàn cầu.

"Đối với phát triển toàn cầu, 'Cơ hội Trung Quốc 2.0' đồng nghĩa với việc mở rộng hơn nữa khả năng tiếp cận các công nghệ tiên tiến và chia sẻ rộng rãi hơn các thành quả phát triển", ông nói.

Thủ tướng Trung Quốc đưa ra phát biểu này tại phiên khai mạc toàn thể Hội nghị thường niên lần thứ 17 của "Những nhà tiên phong mới", còn được gọi là Diễn đàn Davos mùa hè, tại thành phố cảng Đại Liên phía đông bắc Trung Quốc.

Nhấn mạnh bốn đặc điểm của nền kinh tế Trung Quốc, ông Lý cho biết nền kinh tế nước này đã thể hiện sự ổn định, đổi mới, sức sống và hội nhập với phần còn lại của thế giới ngay từ đầu giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030).

Ông Lý cho rằng phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo là yếu tố then chốt bảo đảm khả năng chống chịu dài hạn và tăng trưởng ổn định của kinh tế Trung Quốc, được củng cố bởi môi trường ổn định và sự đổi mới liên tục.

Ông nhấn mạnh rằng năng lực đổi mới của Trung Quốc đạt được qua nhiều năm tăng cường nội lực và nỗ lực không ngừng nghỉ.

Theo ông Lý, sự ổn định của nền kinh tế Trung Quốc đã mang lại sự chắc chắn rất cần thiết và đóng vai trò như một "điểm tựa an toàn" quan trọng trong một thế giới ngày càng bất ổn.

Để hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu, Trung Quốc cũng duy trì cam kết chủ động mở rộng chính sách mở cửa, Thủ tướng cho biết thêm.

Trung Quốc đã áp dụng chính sách ưu đãi thuế quan bằng 0 đối với 63 quốc gia, trong khi kim ngạch nhập khẩu đứng thứ hai thế giới trong 17 năm liên tiếp. Trong 5 tháng đầu năm nay, nhập khẩu tăng 20,5% so với cùng kỳ, vượt xa tốc độ tăng trưởng xuất khẩu.

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều phiên thảo luận được dành để làm rõ Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 của Trung Quốc và cách thức lộ trình này mở ra cơ hội tăng trưởng cho các đối tác toàn cầu.

Từ việc mở rộng các khu thương mại tự do thí điểm và xây dựng Cảng Thương mại Tự do Hải Nam, đến mở rộng tiếp cận thị trường trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính, y tế và các lĩnh vực khác, Trung Quốc đang từng bước thúc đẩy mở cửa thể chế trên các phương diện quy tắc, quy định, khung quản lý và tiêu chuẩn.

Các con số đã làm nổi bật động lực đó. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, số lượng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc đạt 533.000 vào cuối năm 2025, tăng bình quân 4,5%/năm so với cuối năm 2020, trong khi tổng vốn FDI tích lũy tại Trung Quốc đạt gần 4.000 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng trung bình 3,6%/năm trong giai đoạn 5 năm này.

Nhằm ổn định và tối ưu hóa việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài, Trung Quốc trong tuần này đã ban hành kế hoạch hành động gồm 15 biện pháp, tập trung vào 5 nhóm lĩnh vực lớn: mở rộng tiếp cận thị trường, tạo thuận lợi cho thủ tục đầu tư, tăng cường xúc tiến đầu tư, tăng cường dịch vụ và bảo đảm cho đầu tư nước ngoài và cải thiện quản lý vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với các tập đoàn đa quốc gia, giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 được xem là cửa sổ vàng để tăng cường sự hiện diện của họ tại thị trường Trung Quốc và nâng cao hợp tác công nghiệp toàn cầu.

"Thị trường Trung Quốc là không thể thay thế", Wu Chun, Đối tác quản lý khu vực Trung Quốc của Boston Consulting Group, một công ty tư vấn toàn cầu có trụ sở tại Hoa Kỳ, chia sẻ với báo chí bên lề sự kiện Davos.

Ông Wu cho biết các tập đoàn đa quốc gia đang nhận được động lực mạnh mẽ cho đổi mới và mở rộng từ thị trường tiêu dùng rộng lớn của Trung Quốc, nhu cầu công nghiệp không ngừng phát triển và sự sẵn sàng của người tiêu dùng địa phương trong việc tiếp nhận các công nghệ mới nổi và sản phẩm mới lạ.

Với chủ đề "Đổi mới ở quy mô lớn", sự kiện kéo dài ba ngày này quy tụ hơn 1.700 đại biểu đến từ hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, ông Lý kết luận bằng lời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp toàn cầu nắm bắt các cơ hội mà Trung Quốc mang lại thông qua sự phát triển của chính mình.

https://news.cgtn.com/news/2026-06-24/How-China-Opportunity-2-0-offers-potential-for-global-growth-1OeAWBAEtI4/p.html

SOURCE CGTN