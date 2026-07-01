DJI Agriculture Tingkatkan Pertanian Jitu Menerusi Pelancaran Global Agras T55 dan T100 Dual Battery Spraying System

Dron pertanian baharu menampilkan reka bentuk yang intuitif dan keupayaan yang dipertingkat untuk merawat dusun, lot pertanian berskala kecil dan pelbagai aplikasi lain — sekali gus menyokong lebih ramai petani.

SHENZHEN, China, 2 Julai 2026 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, peneraju global dalam teknologi dron pertanian inovatif, hari ini mengumumkan pelancaran global DJI Agras T55 dan DJI Agras T100 Dual Battery Spraying System yang baharu. Berasaskan penyelidikan dan pembangunan khusus lebih daripada 13 tahun, dron pertanian baharu ini memperluaskan lagi keupayaan siri dron pertanian paling popular syarikat. Agras T55 menambah sistem keselamatan bertaraf peneraju industri kepada dron pertanian popular syarikat yang mempunyai kapasiti muatan 50 L. Sementara itu, Agras T100 Dual Battery Spraying System meningkatkan keberkesanan dan kecekapan rawatan bagi operasi ladang berskala besar, di samping memberikan peningkatan produktiviti yang ketara untuk aplikasi di ladang yang luas.

DJI Agriculture Elevates Precision Farming with Global Launch of Agras T55 and T100 Dual Battery Spraying System

"DJI Agriculture terus menolak sempadan pertanian jitu dengan memperkasakan petani melalui teknologi dron canggih kami untuk membantu mereka menyediakan bekalan makanan kepada komuniti masing-masing sambil mengurangkan impak terhadap alam sekitar," kata Yuan Zhang, Ketua Jualan Global DJI Agriculture. "Hari ini, lebih daripada 600,000 dron pertanian DJI digunakan di seluruh dunia untuk merawat 300 jenis tanaman di lebih daripada 100 negara. DJI Agriculture telah membangunkan rangkaian sokongan tempatan yang kukuh bagi jualan, perkhidmatan dan latihan. Di seluruh dunia, kami kini mempunyai lebih daripada 3,500 pusat perkhidmatan dan pembaikan serta rangkaian latihan yang merangkumi lebih daripada 7,000 tenaga pengajar bertauliah."

Permudahkan Penyemburan dan Penaburan Benih dari Udara dengan Agras T55

Agras T55 ialah dron pertanian yang ringan dan intuitif dengan proses penyediaan yang dipermudah, yang menyokong aktiviti penyemburan, penaburan dan pengangkatan bagi pelbagai aplikasi. Dron ini mampu membawa 50 L bagi operasi penyemburan (kadar aliran 50 L/minit menggunakan penyembur kabus) dan 55 kg bagi operasi penaburan (kadar aliran 400 kg/minit). Agras T55 Lift System yang baharu menyokong muatan pengangkatan sehingga 40 kg serta dilengkapi ciri Auto Balance Control dan Emergency Cable Release. Radar gelombang milimeter serba baharu menghasilkan kepadatan awan titik sehingga 250,000 titik sesaat, sekali gus membolehkan pengesanan halangan yang lebih tepat. Dengan perkakasan dan algoritma yang dinaik taraf, sistem ini turut memastikan operasi yang boleh dipercayai dalam keadaan hujan dan berkabus. Halangan-halangan tersebut direkodkan, memastikan dron dapat mengelakkannya pada masa hadapan, sekali gus meningkatkan tahap keselamatan dari semasa ke semasa. Sementara itu, sistem penglihatan kuad serba baharu menggabungkan tiga kamera yang dipasang di bahagian atas dengan kamera FPV berwarna penuh berprestasi cahaya rendah, sekali gus membantu pengendali melihat keadaan di hadapan, belakang, kiri, kanan dan bahagian bawah dron.

Laksanakan Rawatan Operasi Ladang Berskala Besar dengan Ketepatan Menggunakan Agras T100 Dual Battery Spraying System

Agras T100 Dual Battery Spraying System menawarkan tahap serba guna yang lebih tinggi merentasi pelbagai tugasan pertanian serta meningkatkan kecekapan operasi. Dengan penggunaan dua bateri pintar, tempoh apungan meningkat sebanyak 50 peratus pada muatan yang sama, manakala kapasiti tangki 90 L memastikan tempoh operasi yang lebih lama, sekali gus membolehkan operasi berterusan tanpa gangguan di kawasan yang luas. Pada masa yang sama, perenjis emparan dwipengabusan membolehkan kelajuan penerbangan yang lebih tinggi, liputan penyemburan yang lebih luas serta kecekapan operasi yang lebih tinggi bagi aplikasi di ladang berskala besar. Dengan set perenjis kabus pilihan, rawatan di kawasan dusun menjadi lebih berkesan. Kadar aliran dan tahap pengabusan yang dipertingkatkan membolehkan semburan menembusi kanopi yang padat serta mencapai bahagian bawah daun pada pokok yang tinggi dan mempunyai kanopi tebal. Sistem ini mempunyai kapasiti 150 L (400 kg/minit) bagi operasi penaburan menggunakan konfigurasi bateri tunggal standard, serta kapasiti pengangkatan sehingga 80 kg untuk operasi mengangkat. Dengan konfigurasi dwibateri, sistem penyemburan itu mempunyai kapasiti tangki 90 L (40 L/minit melalui empat perenjis kabus).

Ketersediaan

T100 Dual Battery dan T55 akan dilancarkan di seluruh dunia, dengan ketersediaan jualan berbeza mengikut negara dan wilayah. Untuk maklumat lanjut mengenai ketersediaan di pasaran tempatan dan harga, sila hubungi pengedar sah DJI Agriculture di negara atau wilayah anda.

Ketahui lebih lanjut:

https://ag.dji.com/t55

https://ag.dji.com/t100

Semua data diukur menggunakan model pengeluaran dalam persekitaran terkawal. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk laman sesawang rasmi kami di ag.dji.com

Latar Belakang DJI Agriculture

DJI Agriculture ditubuhkan oleh DJI dengan misi membawa teknologi dron inovatif ke dalam sektor pertanian, sekali gus menjadikan aktiviti pertanian lebih mampan, cekap dan selamat. DJI mula melabur dalam penyelidikan dan pembangunan bagi memajukan teknologi dron penyembur pada tahun 2012, sebelum menubuhkan unit perniagaan khusus bagi dron pertanian. Sebagai peneraju global dalam industri dron, DJI membina dunia yang lebih baik dengan terus memacu kemajuan manusia menerusi produk yang memberikan nilai kepada kehidupan masyarakat di seluruh dunia dengan cara yang lebih mendalam berbanding sebelum ini. Pada hari ini, dianggarkan 600,000 dron pertanian digunakan di seluruh dunia untuk merawat lebih daripada 300 jenis tanaman di lebih daripada 100 negara dan wilayah.

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SOURCE DJI