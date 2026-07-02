Společnost DJI Agriculture posouvá přesné zemědělství na novou úroveň díky celosvětovému uvedení postřikovacího systému Agras T55 a T100 s dvojitou baterií
News provided byDJI
Jul 02, 2026, 07:01 ET
Nové zemědělské drony se vyznačují intuitivním designem a vylepšenými funkcemi pro ošetřování sadů, malých pozemků i dalších ploch – a pomáhají tak ještě většímu počtu zemědělců.
ŠEN-ČEN, Čína, 2. července 2026 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, vedoucí světový podnik v oblasti inovativních technologií zemědělských dronů, dnes oznámil celosvětové uvedení nových modelů DJI Agras T55 a postřikovacího systému DJI Agras T100 s duální baterií na trh. Tyto nové zemědělské drony, vycházející z více než 13 let specializovaného výzkumu a vývoje, rozšiřují možnosti nejoblíbenějších zemědělských dronů této společnosti. Model Agras T55 doplňuje oblíbený zemědělský dron společnosti s nosností 50 litrů o špičkové bezpečnostní systémy. Systém postřiku s dvojitou baterií Agras T100 zase zvyšuje efektivitu a účinnost ošetřování rozsáhlých polí a zároveň přináší významné zvýšení produktivity při použití na velkých plochách.
„Společnost DJI Agriculture neustále posouvá hranice přesného zemědělství a díky naší pokročilé technologii dronů umožňuje zemědělcům zásobovat své komunity potravinami a zároveň snižovat dopady na životní prostředí," uvedl Yuan Zhang, vedoucí globálního prodeje ve společnosti DJI Agriculture. „V současné době je na celém světě v provozu více než 600 000 zemědělských dronů DJI, které se používají k ošetřování 300 druhů plodin ve více než 100 zemích. Společnost DJI Agriculture vybudovala silnou, lokalizovanou síť podpory v oblasti prodeje, servisu a školení. Na celém světě nyní disponujeme více než 3 500 servisními a opravárenskými centry a školicí sítí s více než 7 000 certifikovanými instruktory."
Zjednodušte letecké postřikování a výsev s Agras T55
Agras T55 je lehký, intuitivní zemědělský dron s jednoduchým procesem nastavení, který podporuje postřikování, rozmetání a zvedání v široké škále aplikací. Může nést 50 l pro postřikování (průtok 50 l/min s rozprašovači) a 55 kg pro rozmetání (průtok 400 kg/min). Nový zvedací systém Agras T55 podporuje nosnost 40 kg a je vybaven funkcí automatické kontroly vyvážení a nouzového uvolnění kabelu. Zcela nový milimetrový radar poskytuje hustotu mračna bodů až 250 000 bodů za sekundu pro přesnější detekci překážek. Díky vylepšenému hardwaru a algoritmům zajišťuje spolehlivý provoz i za deště a v mlze. Tyto překážky se zaznamenávají, což zajišťuje, že se jim dron v budoucnu vyhne, čímž se postupem času zvyšuje bezpečnost. Zcela nový systém Quad-Vision kombinuje tři kamery umístěné na horní straně s FPV kamerou (bezpečnostní kamerou, která natáčí barevný obraz i v úplné tmě) pro snímání za zhoršených světelných podmínek, což operátorům umožňuje sledovat dění před a za dronem a také vlevo a vpravo od něj.
Zpracovávejte rozsáhlé polní operace s přesností díky postřikovacímu systému Agras T100 s dvojitou baterií
Postřikovací systém Agras T100 s dvojitou baterií nabízí větší univerzálnost při celé řadě zemědělských úkolů a vyšší efektivitu. Díky dvěma inteligentním bateriím se doba visení při stejném užitečném zatížení prodlouží o 50 %, zatímco kapacita nádrže 90 l zajišťuje delší výdrž. To umožňuje plynulý, nepřetržitý provoz na rozsáhlých plochách. Odstředivé postřikovače s dvojitou atomizací zároveň umožňují ještě vyšší letové rychlosti, širší pokrytí postřikem a vyšší provozní účinnost při velkoplošných polních aplikacích. S volitelnou sadou mlžných postřikovačů je ošetřování sadů efektivnější. Vylepšené průtoky a atomizace dokážou proniknout hustým korunovým porostem a dosáhnout až ke spodní straně listů na vysokých stromech s hustou korunou. Ve standardní konfiguraci s jednou baterií má rozmetací systém objem 150 l (400 kg/min) a nosnost 80 kg. V konfiguraci se dvěma bateriemi má postřikovací systém objem nádrže 90 l (40 l/min prostřednictvím čtyř rozprašovačů mlhy).
Dostupnost
Modely T100 Dual Battery a T55 budou uvedeny na trh na celém světě, přičemž dostupnost se bude lišit podle země a regionu. Pro více informací o místní dostupnosti a cenách se prosím obraťte na autorizované prodejce DJI Agriculture ve vaší zemi nebo regionu.
Další informace:
https://ag.dji.com/t55
https://ag.dji.com/t100
* Všechna data byla naměřena na sériovém modelu v kontrolovaném prostředí. Další informace naleznete na našem oficiálním webu:ag.dji.com
O společnosti DJI Agriculture
Společnost DJI Agriculture byla založena firmou DJI s cílem přinést do zemědělství inovativní technologii dronů a učinit tak toto odvětví udržitelnějším, efektivnějším a bezpečnějším. Společnost DJI začala investovat do výzkumu a vývoje v oblasti zdokonalování postřikových dronů již v roce 2012, ještě předtím, než vytvořila specializovanou obchodní jednotku pro zemědělské drony. Jako vedoucí světový podnik v odvětví dronů buduje DJI lepší svět tím, že neustále podporuje lidský pokrok prostřednictvím produktů, které obohacují životy lidí na celém světě mnohem hlubším způsobem než kdykoli předtím. Dnes se na celém světě používá odhadem 600 000 zemědělských dronů k ošetřování více než 300 druhů plodin ve více než 100 zemích a regionech.
Webové stránky: ag.dji.com
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