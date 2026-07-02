DJI Agriculture pozdvihuje presné poľnohospodárstvo globálnym uvedením postrekovacích systémov s duálnou batériou Agras T55 a T100
News provided byDJI
Jul 02, 2026, 23:08 ET
Nové poľnohospodárske drony sa vyznačujú intuitívnym dizajnom a vylepšenými funkciami na ošetrovanie sadov, drobných pozemkov a iných plôch – čím poskytujú podporu ešte väčšej škále farmárov.
SHENZHEN, Čína, 3. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť DJI Agriculture, svetový líder v oblasti inovatívnych technológií poľnohospodárskych dronov, dnes oznámila globálne uvedenie nových postrekovacích systémov s duálnou batériou DJI Agras T55 a DJI Agras T100. Tieto nové poľnohospodárske drony, ktoré vychádzajú z viac ako 13 rokov špecializovaného výskumu a vývoja, rozširujú možnosti najpopulárnejších poľnohospodárskych dronov značky. Agras T55 vylepšuje ponuku obľúbených poľnohospodárskych dronov spoločnosti s nosnosťou 50 litrov o špičkové bezpečnostné systémy. Postrekovací systém s duálnou batériou Agras T100 zároveň zvyšuje účinnosť a efektívnosť ošetrenia rozsiahlych poľných prevádzok a okrem toho prináša výrazné zvýšenie produktivity pri použití na veľkých poliach.
„DJI Agriculture naďalej posúva hranice presného poľnohospodárstva a umožňuje farmárom využívať našu pokročilú technológiu dronov, aby mohli zásobovať svoje komunity a zároveň znižovať environmentálnu záťaž pre našu planétu," povedal Yuan Zhang, vedúci globálneho predaja v spoločnosti DJI Agriculture. „V súčasnosti sa na celom svete používa viac ako 600 000 poľnohospodárskych dronov značky DJI, ktoré ošetrujú 300 druhov plodín vo viac ako 100 krajinách. Spoločnosť DJI Agriculture si vybudovala silnú, lokalizovanú podpornú sieť predaja, servisu a školenia. Po celom svete máme teraz viac ako 3500 servisných a opravárenských stredísk a školiacu sieť s viac ako 7000 certifikovanými inštruktormi."
Zjednodušenie leteckého postrekovania a siatia s dronom Agras T55
Agras T55 je ľahký, intuitívny poľnohospodársky dron so zjednodušeným procesom nastavenia, ktorý podporuje postrekovanie, rozmetanie a zdvíhanie v širokej škále využitia. Unesie až 50 l na postrek (prietok 50 l/min s rozprašovačmi hmly) a 55 kg na rozmetanie (prietok 400 kg/min). Nový zdvíhací systém Agras T55 podporuje zdvíhanie s nosnosťou 40 kg a je vybavený automatickým vyvažovaním a núdzovým uvoľnením lanka. Úplne nový milimetrový radar prináša hustotu mračna bodov až 250 000 bodov za sekundu pre ešte presnejšiu detekciu prekážok. Vďaka vylepšenému hardvéru a algoritmom zaisťuje spoľahlivú prevádzku aj v daždi a hmle. Tieto prekážky sa zaznamenávajú, vďaka čomu sa im dron v budúcnosti vyhne, čím sa postupne zvyšuje bezpečnosť. Úplne nový systém štvornásobného videnia kombinuje tri horné kamery s plnofarebnou FPV kamerou v slabo osvetlenom prostredí, čo pomáha operátorom sledovať scény pred, za, vľavo, vpravo a pod dronom.
Ošetrovanie rozsiahlych poľných operácií s presnosťou vďaka postrekovacím systémom s duálnou batériou Agras T100
Postrekovací systém s duálnou batériou Agras T100 poskytuje väčšiu všestrannosť v rôznych poľnohospodárskych úlohách a zvýšenú efektivitu. Vďaka duálnym inteligentným batériám sa doba vznášania pri rovnakom zaťažení predlžuje o 50 %, zatiaľ čo objem nádrže s objemom 90 litrov zaisťuje dlhšiu výdrž. Umožňuje to bezproblémovú nepretržitú prevádzku na veľkých plochách. Dvojité atomizačné odstredivé postrekovače zároveň umožňujú ešte vyššie letové rýchlosti, širšie pokrytie postrekom a vyššiu prevádzkovú efektivitu pri rozsiahlych poľných prevádzkach. S voliteľnou sadou hmlového postrekovača je ošetrenie sadov ešte efektívnejšie. Zvýšené prietoky a atomizácia dokážu preniknúť hustými korunami a zasiahnuť aj spodnú stranu listov vysokých stromov s hustou korunou. Má kapacitu 150 l (400 kg/min) pri štandardnej konfigurácii s jednou batériou na rozmetanie a nosnosť 80 kg na zdvíhanie. Vďaka konfigurácii s duálnou batériou má postrekovací systém kapacitu nádrže 90 l (40 l/min cez štyri hmlové rozprašovače).
Dostupnosť
Modely T100 s duálnou batériou a T55 budú uvedené na trh globálne, pričom dostupnosť predaja sa bude líšiť podľa krajiny a regiónu. Viac informácií o lokálnej dostupnosti a cenách získate od autorizovaných predajcov DJI Agriculture vo svojej krajine alebo regióne.
Viac informácií:
https://ag.dji.com/t55
https://ag.dji.com/t100
*Všetky údaje boli merané pomocou výrobného modelu v kontrolovanom prostredí. Viac informácií nájdete na našej oficiálnej webovej stránke: ag.dji.com
O spoločnosti DJI Agriculture
Spoločnosť DJI Agriculture založila spoločnosť DJI s cieľom prinášať inovatívnu technológiu dronov do poľnohospodárstva, s cieľom dosiahnuť vyššiu udržateľnosť, efektívnosť a bezpečnosť. Spoločnosť DJI začala investovať do výskumu a vývoja v oblasti postrekovačov v roku 2012 a následne vytvorila špecializovaný obchodný útvar pre poľnohospodárske drony. Ako globálny líder v odvetví dronov buduje DJI lepší svet neustálou podporou ľudského pokroku prostredníctvom produktov, ktoré prinášajú pridanú hodnotu pre život po celom svete výraznejšie ako kedykoľvek predtým. V súčasnosti sa na celom svete používa odhadom 600 000 poľnohospodárskych dronov, ktoré ošetrujú viac ako 300 druhov plodín vo viac ako 100 krajinách a regiónoch.
Webová stránka: ag.dji.com
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