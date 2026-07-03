DJI Agriculture eleva la agricultura de precisión con nuevo sistema de pulverización de doble batería Agras T55 y T100

-DJI Agriculture eleva la agricultura de precisión con el lanzamiento global del sistema de pulverización de doble batería Agras T55 y T100

Los nuevos drones agrícolas cuentan con un diseño intuitivo y capacidades mejoradas para el tratamiento de huertos, parcelas pequeñas y más — apoyando a aún más agricultores.

SHENZHEN, China, 3 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- DJI Agriculture, líder mundial en tecnología innovadora de drones agrícolas, anunció hoy el lanzamiento global de los nuevos sistemas de pulverización de doble batería DJI Agras T55 y DJI Agras T100. Basándose en más de 13 años de investigación y desarrollo dedicados, estos nuevos drones agrícolas amplían las capacidades de los drones agrícolas más populares de la compañía. El Agras T55 incorpora sistemas de seguridad líderes en la industria al popular dron agrícola de la compañía, que cuenta con una capacidad de carga de 50 L. Por su parte, el Sistema de Pulverización de Doble Batería Agras T100 mejora la efectividad y eficiencia en el tratamiento de operaciones de campo a gran escala, ofreciendo importantes incrementos de productividad para aplicaciones en grandes terrenos.

DJI Agriculture Elevates Precision Farming with Global Launch of Agras T55 and T100 Dual Battery Spraying System

"DJI Agriculture continúa impulsando los límites de la agricultura de precisión, brindando a los agricultores nuestra avanzada tecnología de drones para alimentar a sus comunidades mientras reduce los costos ambientales para nuestro planeta", dijo Yuan Zhang, Director de Ventas Globales de DJI Agriculture. "Hoy, más de 600,000 drones agrícolas de DJI están en uso en todo el mundo, tratando 300 tipos de cultivos en más de 100 países. DJI Agriculture ha desarrollado una sólida red de soporte local para ventas, servicio y capacitación. A nivel mundial, ahora contamos con más de 3,500 centros de servicio y reparación y una red de capacitación con más de 7,000 instructores certificados.

Simplifica la aspersión aérea y la siembra con el Agras T55

El Agras T55 es un dron agrícola ligero e intuitivo con un proceso de configuración simplificado que permite pulverizar, esparcir y levantar en una amplia gama de aplicaciones. Puede transportar 50 L para pulverización (flujo de 50 L/min con aspersores de niebla) y 55 kg para esparcir (flujo de 400 kg/min). El nuevo Sistema de Elevación Agras T55 admite una carga útil de 40 kg y cuenta con Control de Balance Automático y Liberación de Cable de Emergencia. El nuevo radar de ondas milimétricas ofrece una densidad de nube de puntos de hasta 250,000 puntos por segundo para una detección de obstáculos más precisa. Con hardware y algoritmos mejorados, también garantiza un funcionamiento fiable bajo lluvia y niebla. Estos obstáculos se registran, asegurando que el dron los evite en el futuro, aumentando así la seguridad con el tiempo. Mientras tanto, el nuevo sistema de visión cuádruple combina tres cámaras montadas en la parte superior con una cámara FPV a todo color y baja luminosidad, ayudando a los operadores a visualizar las escenas delante, detrás, a la izquierda, a la derecha y debajo del dron.

Realiza operaciones de campo a gran escala con precisión gracias al sistema de pulverización de doble batería Agras T100

El sistema de pulverización con batería dual Agras T100 ofrece una mayor versatilidad en una variedad de tareas agrícolas y una eficiencia mejorada. Con baterías inteligentes dobles, el tiempo de vuelo estacionario mejora un 50% con la misma carga útil, mientras que la capacidad del tanque de 90 L garantiza una mayor autonomía, permitiendo operaciones continuas y sin interrupciones en grandes áreas. Mientras tanto, los rociadores centrífugos de doble atomización permiten velocidades de vuelo aún más rápidas, una cobertura de pulverización más amplia y una mayor eficiencia operativa para aplicaciones de campo a gran escala. Con el conjunto opcional de rociadores de niebla, el tratamiento de huertos resulta más eficaz. Los caudales mejorados y la atomización pueden penetrar copas densas y alcanzar el reverso de las hojas en árboles altos con copas tupidas. Tiene una capacidad de 150 L (400 kg/min) con la configuración estándar de batería única para esparcir y una capacidad de elevación de 80 kg para levantar. Con la configuración de batería dual, el sistema de rociado tiene una capacidad de tanque de 90 L (40 L/min a través de cuatro rociadores de niebla).

Disponibilidad

El T100 con batería dual y el T55 se lanzarán globalmente con disponibilidad de ventas que varía según el país y la región. Para más información sobre la disponibilidad y precios locales, por favor contacte a los distribuidores autorizados de DJI Agriculture en su país o región.

Más información:

https://ag.dji.com/t55

https://ag.dji.com/t100

*Todos los datos fueron medidos utilizando un modelo de producción en un entorno controlado. Para más información, consulte nuestro sitio web oficial: ag.dji.com

Acerca de DJI Agriculture

DJI Agriculture fue establecida por DJI con la misión de llevar tecnología innovadora de drones a la agricultura, haciéndola más sostenible, eficiente y segura. DJI comenzó a invertir en investigación y desarrollo para el avance de los drones de fumigación en 2012, antes de crear una unidad de negocio dedicada a drones agrícolas. Como líder global de la industria de drones, DJI está construyendo un mundo mejor al promover continuamente el progreso humano mediante productos que aportan valor a la vida en todo el mundo de formas más profundas que nunca. Hoy en día, se estima que hay 600,000 drones agrícolas en uso en todo el mundo para tratar más de 300 tipos de cultivos en más de 100 países y regiones.

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