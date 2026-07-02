DJI Agriculture rozwija rolnictwo precyzyjne, wprowadzając na całym świecie drony Agras T55 oraz system oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100

Nowe drony rolnicze wyróżniają się intuicyjną konstrukcją i rozszerzonymi możliwościami oprysku sadów, małych działek i innych upraw, dzięki czemu mogą wspomagać jeszcze większą liczbę właścicieli gospodarstw.

SHENZHEN, Chiny, 2 lipca 2026 r. /PRNewswire/ - DJI Agriculture, światowy lider w dziedzinie innowacyjnych technologii dronów rolniczych, ogłosił dziś globalną premierę nowych rozwiązań: DJI Agras T55 oraz systemu oprysku z dwoma akumulatorami DJI Agras T100. Bazując na ponad 13 latach specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych, nowe drony rolnicze rozszerzają możliwości najpopularniejszych urządzeń firmy. Agras T55 dodaje najlepsze w branży systemy bezpieczeństwa do popularnego drona rolniczego firmy o ładowności 50 l. Z kolei system oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100 zwiększa skuteczność i efektywność prac na dużych polach, zapewniając znaczący wzrost wydajności w zastosowaniach wielkoobszarowych.

DJI Agriculture Elevates Precision Farming with Global Launch of Agras T55 and T100 Dual Battery Spraying System

„DJI Agriculture nadal przesuwa granice rolnictwa precyzyjnego, umożliwiając rolnikom wykorzystanie naszej zaawansowanej technologii dronów do wyżywienia lokalnych społeczności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów środowiskowych ponoszonych przez naszą planetę" - powiedział Yuan Zhang, szef globalnej sprzedaży w DJI Agriculture. „Obecnie na całym świecie używanych jest ponad 600 000 dronów rolniczych DJI, które obsługują 300 rodzajów upraw w ponad 100 krajach. DJI Agriculture stworzyło silną, lokalną sieć wsparcia w zakresie sprzedaży, serwisu i szkoleń. Na całym świecie mamy obecnie ponad 3500 centrów serwisowych i naprawczych oraz sieć szkoleniową obejmującą ponad 7000 certyfikowanych instruktorów".

Uproszczone opryski i wysiew z powietrza dzięki Agras T55

Agras T55 to lekki i intuicyjny dron rolniczy z uproszczonym procesem konfiguracji, który wspiera opryskiwanie, rozsiewanie i podnoszenie ładunków w szerokim zakresie zastosowań. Może przenosić 50 l cieczy do oprysku – przy natężeniu przepływu 50 l/min z wykorzystaniem zraszaczy mgłowych – oraz 55 kg materiału do rozsiewania, przy wydajności 400 kg/min. Nowy system podnoszenia Agras T55 Lift System obsługuje ładunek podnoszony o masie 40 kg i obejmuje funkcje automatycznego wyważania oraz awaryjnego zwalniania linki. Całkowicie nowy radar milimetrowy zapewnia gęstość chmury punktów do 250 000 punktów na sekundę, umożliwiając bardziej precyzyjne wykrywanie przeszkód. Dzięki zmodernizowanemu sprzętowi i algorytmom zapewnia również niezawodną pracę w deszczu i mgle. Przeszkody te są zapisywane, dzięki czemu dron unika ich w przyszłości, z czasem zwiększając poziom bezpieczeństwa. Całkowicie nowy system czterech kamer wizyjnych łączy trzy kamery zamontowane u góry z pełnokolorową kamerą FPV do pracy przy słabym oświetleniu, pomagając operatorom obserwować obszar przed dronem, za nim, po jego lewej i prawej stronie oraz pod nim.

Precyzyjna obsługa dużych pól dzięki systemowi oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100

System oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100 zapewnia większą wszechstronność w szeregu zadań rolniczych oraz wyższą efektywność. Dzięki dwóm inteligentnym akumulatorom czas zawisu przy takim samym ładunku wzrasta o 50%, a zbiornik o pojemności 90 l zapewnia dłuższy czas pracy, umożliwiając płynne, nieprzerwane działania na dużych obszarach. Podwójne odśrodkowe zraszacze atomizujące umożliwiają z kolei jeszcze większą prędkość lotu, szersze pokrycie opryskiem i wyższą efektywność operacyjną w zastosowaniach wielkoobszarowych. Z opcjonalnym zestawem zraszaczy mgłowych oprysk sadów jest skuteczniejszy. Zwiększone natężenie przepływu i atomizacja pozwalają penetrować gęste korony drzew oraz docierać do spodnich stron liści na wysokich, silnie ulistnionych drzewach. W standardowej konfiguracji z jednym akumulatorem dron ma pojemność 150 l przy rozsiewaniu i wydajność 400 kg/min oraz udźwig 80 kg przy podnoszeniu. W konfiguracji z dwoma akumulatorami system oprysku ma zbiornik o pojemności 90 l i natężenie przepływu 40 l/min z wykorzystaniem czterech zraszaczy mgłowych.

Dostępność

T100 Dual Battery i T55 zostaną wprowadzone globalnie, przy czym dostępność sprzedażowa będzie różnić się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalnej dostępności i cen, należy skontaktować się z autoryzowanymi dealerami DJI Agriculture w swoim kraju lub regionie.

Więcej informacji:

https://ag.dji.com/t55

https://ag.dji.com/t100

* Wszystkie dane pochodzą z pomiarów z wykorzystaniem modelu produkcyjnego w kontrolowanym środowisku. Więcej informacji na naszej oficjalnej stronie internetowej: ag.dji.com

DJI Agriculture

DJI Agriculture zostało utworzone przez DJI z misją wprowadzania innowacyjnej technologii dronów do rolnictwa, aby stało się bardziej zrównoważone, efektywne i bezpieczniejsze. DJI rozpoczęło inwestycje w badania i rozwój technologii dronów opryskowych w 2012 r., zanim utworzyło dedykowaną jednostkę biznesową zajmującą się dronami rolniczymi. Jako światowy lider branży dronów DJI buduje lepszy świat, konsekwentnie wspierając rozwój człowieka poprzez produkty, które w coraz głębszy sposób wnoszą wartość do życia ludzi na całym świecie. Szacuje się, że obecnie na świecie wykorzystywanych jest 600 000 dronów rolniczych do obsługi ponad 300 rodzajów upraw w ponad 100 krajach i regionach.

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