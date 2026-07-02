DJI Agriculture rozwija rolnictwo precyzyjne, wprowadzając na całym świecie drony Agras T55 oraz system oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100
News provided byDJI
Jul 02, 2026, 08:07 ET
Nowe drony rolnicze wyróżniają się intuicyjną konstrukcją i rozszerzonymi możliwościami oprysku sadów, małych działek i innych upraw, dzięki czemu mogą wspomagać jeszcze większą liczbę właścicieli gospodarstw.
SHENZHEN, Chiny, 2 lipca 2026 r. /PRNewswire/ - DJI Agriculture, światowy lider w dziedzinie innowacyjnych technologii dronów rolniczych, ogłosił dziś globalną premierę nowych rozwiązań: DJI Agras T55 oraz systemu oprysku z dwoma akumulatorami DJI Agras T100. Bazując na ponad 13 latach specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych, nowe drony rolnicze rozszerzają możliwości najpopularniejszych urządzeń firmy. Agras T55 dodaje najlepsze w branży systemy bezpieczeństwa do popularnego drona rolniczego firmy o ładowności 50 l. Z kolei system oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100 zwiększa skuteczność i efektywność prac na dużych polach, zapewniając znaczący wzrost wydajności w zastosowaniach wielkoobszarowych.
„DJI Agriculture nadal przesuwa granice rolnictwa precyzyjnego, umożliwiając rolnikom wykorzystanie naszej zaawansowanej technologii dronów do wyżywienia lokalnych społeczności przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów środowiskowych ponoszonych przez naszą planetę" - powiedział Yuan Zhang, szef globalnej sprzedaży w DJI Agriculture. „Obecnie na całym świecie używanych jest ponad 600 000 dronów rolniczych DJI, które obsługują 300 rodzajów upraw w ponad 100 krajach. DJI Agriculture stworzyło silną, lokalną sieć wsparcia w zakresie sprzedaży, serwisu i szkoleń. Na całym świecie mamy obecnie ponad 3500 centrów serwisowych i naprawczych oraz sieć szkoleniową obejmującą ponad 7000 certyfikowanych instruktorów".
Uproszczone opryski i wysiew z powietrza dzięki Agras T55
Agras T55 to lekki i intuicyjny dron rolniczy z uproszczonym procesem konfiguracji, który wspiera opryskiwanie, rozsiewanie i podnoszenie ładunków w szerokim zakresie zastosowań. Może przenosić 50 l cieczy do oprysku – przy natężeniu przepływu 50 l/min z wykorzystaniem zraszaczy mgłowych – oraz 55 kg materiału do rozsiewania, przy wydajności 400 kg/min. Nowy system podnoszenia Agras T55 Lift System obsługuje ładunek podnoszony o masie 40 kg i obejmuje funkcje automatycznego wyważania oraz awaryjnego zwalniania linki. Całkowicie nowy radar milimetrowy zapewnia gęstość chmury punktów do 250 000 punktów na sekundę, umożliwiając bardziej precyzyjne wykrywanie przeszkód. Dzięki zmodernizowanemu sprzętowi i algorytmom zapewnia również niezawodną pracę w deszczu i mgle. Przeszkody te są zapisywane, dzięki czemu dron unika ich w przyszłości, z czasem zwiększając poziom bezpieczeństwa. Całkowicie nowy system czterech kamer wizyjnych łączy trzy kamery zamontowane u góry z pełnokolorową kamerą FPV do pracy przy słabym oświetleniu, pomagając operatorom obserwować obszar przed dronem, za nim, po jego lewej i prawej stronie oraz pod nim.
Precyzyjna obsługa dużych pól dzięki systemowi oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100
System oprysku z dwoma akumulatorami Agras T100 zapewnia większą wszechstronność w szeregu zadań rolniczych oraz wyższą efektywność. Dzięki dwóm inteligentnym akumulatorom czas zawisu przy takim samym ładunku wzrasta o 50%, a zbiornik o pojemności 90 l zapewnia dłuższy czas pracy, umożliwiając płynne, nieprzerwane działania na dużych obszarach. Podwójne odśrodkowe zraszacze atomizujące umożliwiają z kolei jeszcze większą prędkość lotu, szersze pokrycie opryskiem i wyższą efektywność operacyjną w zastosowaniach wielkoobszarowych. Z opcjonalnym zestawem zraszaczy mgłowych oprysk sadów jest skuteczniejszy. Zwiększone natężenie przepływu i atomizacja pozwalają penetrować gęste korony drzew oraz docierać do spodnich stron liści na wysokich, silnie ulistnionych drzewach. W standardowej konfiguracji z jednym akumulatorem dron ma pojemność 150 l przy rozsiewaniu i wydajność 400 kg/min oraz udźwig 80 kg przy podnoszeniu. W konfiguracji z dwoma akumulatorami system oprysku ma zbiornik o pojemności 90 l i natężenie przepływu 40 l/min z wykorzystaniem czterech zraszaczy mgłowych.
Dostępność
T100 Dual Battery i T55 zostaną wprowadzone globalnie, przy czym dostępność sprzedażowa będzie różnić się w zależności od kraju i regionu. Aby uzyskać więcej informacji na temat lokalnej dostępności i cen, należy skontaktować się z autoryzowanymi dealerami DJI Agriculture w swoim kraju lub regionie.
Więcej informacji:
https://ag.dji.com/t55
https://ag.dji.com/t100
* Wszystkie dane pochodzą z pomiarów z wykorzystaniem modelu produkcyjnego w kontrolowanym środowisku. Więcej informacji na naszej oficjalnej stronie internetowej: ag.dji.com
DJI Agriculture
DJI Agriculture zostało utworzone przez DJI z misją wprowadzania innowacyjnej technologii dronów do rolnictwa, aby stało się bardziej zrównoważone, efektywne i bezpieczniejsze. DJI rozpoczęło inwestycje w badania i rozwój technologii dronów opryskowych w 2012 r., zanim utworzyło dedykowaną jednostkę biznesową zajmującą się dronami rolniczymi. Jako światowy lider branży dronów DJI buduje lepszy świat, konsekwentnie wspierając rozwój człowieka poprzez produkty, które w coraz głębszy sposób wnoszą wartość do życia ludzi na całym świecie. Szacuje się, że obecnie na świecie wykorzystywanych jest 600 000 dronów rolniczych do obsługi ponad 300 rodzajów upraw w ponad 100 krajach i regionach.
Strona internetowa: ag.dji.com
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