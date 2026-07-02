DJI Agriculture повышает точность ведения сельского хозяйства благодаря глобальному запуску двухбатарейной системы распыления Agras T55 и T100

Новые сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты имеют интуитивно понятный дизайн и расширенные возможности для обработки садов, небольших участков и не только, поддерживая еще больше фермеров.

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 2 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания DJI Agriculture, мировой лидер в области инновационных технологий сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов, сегодня объявила о глобальном запуске новой двухбатарейной системы распыления DJI Agras T55 и DJI Agras T100. Основываясь на более чем 13-летних исследованиях и разработках, эти новые сельскохозяйственные беспилотники расширяют возможности самых популярных сельскохозяйственных беспилотников компании. Agras T55 добавляет ведущие в отрасли системы безопасности к популярному сельскохозяйственному дрону компании, который имеет грузоподъемность 50 л. Между тем, двухбатарейная система распыления Agras T100 повышает эффективность и результативность крупномасштабных полевых операций, обеспечивая при этом значительный прирост производительности для массового применения.

DJI Agriculture Elevates Precision Farming with Global Launch of Agras T55 and T100 Dual Battery Spraying System

«DJI Agriculture продолжает расширять границы точного ведения сельского хозяйства, предоставляя фермерам наши передовые технологии беспилотных летательных аппаратов, чтобы прокормить свои общины, одновременно снижая экологические издержки для нашей планеты, — сказал Юань Чжан (Yuan Zhang), руководитель отдела глобальных продаж DJI Agriculture. — Сегодня более 600 000 сельскохозяйственных дронов DJI используются во всем мире, обрабатывая 300 видов сельскохозяйственных культур в более чем 100 странах. Компания DJI Agriculture разработала сильную локализованную сеть поддержки для продаж, обслуживания и обучения. Во всем мире у нас сейчас более 3500 сервисных и ремонтных центров и учебная сеть из более чем 7000 сертифицированных инструкторов».

Упростите воздушное опрыскивание и посев с помощью Agras T55

Agras T55 — это легкий, интуитивно понятный сельскохозяйственный дрон с упрощенным процессом настройки, который поддерживает распыление, распространение и подъем в широком спектре применений. Он может нести 50 л для распыления (скорость потока 50 л/мин с разбрызгивателями тумана) и 55 кг для разбрызгивания (скорость потока 400 кг/мин). Новая подъемная система Agras T55 поддерживает грузоподъемность 40 кг и оснащена функцией автоматического балансирования и аварийного отсоединения кабеля. Совершенно новый радар миллиметрового диапазона обеспечивает плотность облака точек до 250 000 точек в секунду для более точного обнаружения препятствий. Благодаря обновленному оборудованию и алгоритмам он также обеспечивает надежную работу в дождь и туман. Эти препятствия регистрируются, что позволяет дрону избегать их в будущем, тем самым повышая безопасность с течением времени. Между тем, совершенно новая система quad-vision сочетает в себе три установленные сверху камеры с полноцветной FPV-камерой для слабого освещения, помогая операторам просматривать сцены спереди, сзади, слева, справа и под дроном.

Точная обработка крупномасштабных полевых работ с помощью двухбатарейной системы распыления Agras T100

Двухбатарейная система распыления Agras T100 обеспечивает большую универсальность в решении целого ряда сельскохозяйственных задач и повышает эффективность. Благодаря двойным интеллектуальным батареям время наведения улучшается на 50% при равной полезной нагрузке, а емкость резервуара 90 л обеспечивает большую выносливость, обеспечивая бесперебойную и безостановочную работу на больших площадях. Между тем, центробежные спринклеры с двойной атомизацией обеспечивают еще более высокую скорость полета, более широкий охват распылением и большую эксплуатационную эффективность для крупномасштабных полевых применений. С дополнительным комплектом разбрызгивателя тумана обработка садов более эффективна. Повышенная скорость потока и распыление могут проникать через плотные навесы и достигать нижней части листьев на высоких, густых деревьях. Он имеет производительность 150 л (400 кг/мин) со стандартной конфигурацией с одной батареей для распыления и грузоподъемностью 80 кг для подъема. При установке с двумя батареями система распыления имеет емкость бака 90 л (40 л/мин через четыре спринклера тумана).

Доступность

Двухбатарейные T100 и T55 будут запущены по всему миру, а доступность продаж будет варьироваться в зависимости от страны и региона. Для получения дополнительной информации о местном наличии и ценах свяжитесь с авторизованными дилерами DJI Agriculture в вашей стране или регионе.

Подробнее:

https://ag.dji.com/t55

https://ag.dji.com/t100

*Замер всех данных происходил с использованием производственной модели в контролируемой среде. Дополнительную информацию см., пожалуйста, на нашем официальном сайте: ag.dji.com

О DJI Agriculture

DJI Agriculture была основана DJI с миссией внедрить инновационные технологии беспилотников в сельское хозяйство, сделав его более устойчивым, эффективным и безопасным. Компания DJI начала инвестировать в исследования и разработки для развития беспилотных летательных аппаратов в 2012 году, прежде чем создать специальное подразделение для сельскохозяйственных беспилотных летательных аппаратов. Являясь мировым лидером в индустрии беспилотных летательных аппаратов, DJI строит лучший мир, постоянно продвигая прогресс человека с помощью продуктов, которые повышают ценность жизни во всем мире более глубокими способами, чем когда-либо прежде. Сегодня около 600 000 сельскохозяйственных беспилотников используются во всем мире для обработки более 300 видов сельскохозяйственных культур в более чем 100 странах и регионах.

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