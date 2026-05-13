Fourier nhấn mạnh xu hướng tích hợp cấp hệ thống tại Hội nghị Công nghệ Làm mát Chất lỏng Tiên tiến 2026 ở Đài Bắc

ĐÀI BẮC, ngày 14 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Fourier Data Center Solution Inc. ("Fourier"), công ty chuyên về trung tâm dữ liệu mô-đun tập trung vào hạ tầng AI và điện toán hiệu năng cao (HPC), đã trình diễn kiến trúc hệ thống tích hợp của mình tại Hội nghị Công nghệ Làm mát Chất lỏng Tiên tiến 2026 được đồng phát triển cùng Intel.

Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei. Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.

Các cuộc thảo luận tại hội nghị nhấn mạnh một sự chuyển dịch mang tính cấu trúc trong cách hạ tầng AI được định hình. Ở cấp độ chip và đóng gói bán dẫn, những tiến bộ trong công nghệ giao diện nhiệt tiếp tục mở rộng giới hạn truyền nhiệt. Ở cấp độ hệ thống, cách tiếp cận dựa trên nền tảng của Intel đang giúp các đối tác trong hệ sinh thái mở rộng năng lực vượt ra ngoài các linh kiện đơn lẻ để hướng tới các giải pháp trung tâm dữ liệu tích hợp. Tại hội nghị, Fourier đã trình diễn một container trung tâm dữ liệu mô-đun dài 20 feet, mang đến góc nhìn toàn diện ở cấp độ hệ thống về kiến trúc tích hợp của hệ thống làm mát, nguồn điện và điện toán. Container này được mở cho tham quan trải nghiệm tại chỗ, cho phép khách tham dự trải nghiệm trực tiếp bố cục bên trong và cách hệ thống tích hợp vận hành.

Đối với Fourier, sự chuyển dịch này định nghĩa lại các rào cản cốt lõi của ngành. Thách thức hiện nay không còn nằm ở một thiết bị hay phân hệ riêng lẻ, mà ở khả năng điều phối hệ thống làm mát, nguồn điện và điện toán như một kiến trúc thống nhất. Khả năng chuyển đổi các đổi mới về công nghệ nhiệt thành hạ tầng có thể triển khai đã trở thành nguồn tạo giá trị chính.

Trong bối cảnh chu kỳ phát triển hạ tầng AI ngày càng tăng tốc, tốc độ triển khai đã nổi lên thành một biến số cạnh tranh mang tính then chốt. Những chậm trễ trong khả năng tương thích, kiểm thử và tích hợp tác động trực tiếp đến thời gian đưa hệ thống vào tạo doanh thu. Điều mà hội nghị lần này phản ánh là sự hình thành của một môi trường kiểm thử mang tính phối hợp chặt chẽ hơn, nơi các công nghệ làm mát, kiến trúc nguồn điện và giao diện hệ thống ngày càng được đồng bộ trong cùng một hệ sinh thái chung, qua đó giảm bớt các rào cản tích hợp ở quy mô lớn.

Điều này củng cố một nguyên tắc cốt lõi của Fourier: tốc độ triển khai là kết quả của năng lực tích hợp ở cấp độ hệ thống. Việc chế tạo sẵn, tích hợp sẵn tại nhà máy và thiết kế mô-đun tiêu chuẩn hóa không chỉ là các chiến lược kỹ thuật, mà còn là cơ chế để rút ngắn thời gian bàn giao, giảm thiểu rủi ro phát sinh tại hiện trường và hỗ trợ triển khai hạ tầng mật độ cao một cách có thể dự đoán được.

Justin Cass, Giám đốc Doanh thu của Fourier, đã thảo luận về sự chuyển dịch nhanh chóng sang hạ tầng AI mô-đun và nhu cầu ngày càng lớn đối với các hệ thống trung tâm dữ liệu tích hợp có khả năng triển khai. Hạ tầng AI hiện đang bước vào giai đoạn mà mật độ cao là bắt buộc, làm mát bằng chất lỏng là nền tảng và khả năng tích hợp định hình năng lực cạnh tranh. Thị trường không còn đòi hỏi những cải tiến nhỏ lẻ ở từng linh kiện, mà cần các hệ thống có thể triển khai, thống nhất năng lực điện toán, làm mát và nguồn điện trong một kiến trúc duy nhất, được cung cấp một cách nhất quán trong nhiều môi trường vận hành trên toàn cầu.

Trong thời gian tới, khi hạ tầng AI tiếp tục mở rộng trên toàn cầu, ngành sẽ ngày càng hội tụ theo hướng các hệ thống tích hợp và chế tạo sẵn. Fourier sẽ tiếp tục tập trung chuyển đổi các đổi mới ở cấp độ hệ thống thành hạ tầng có thể triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu về tốc độ và mật độ của thế hệ điện toán tiếp theo.

SOURCE Fourier Data Center Solution Inc.