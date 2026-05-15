Fourier、台北の2026年先端液体冷却技術会議でシステムレベル統合への移行を強調

台北、2026年5月15日 /PRNewswire/ -- AIおよびHPCインフラに注力するモジュラー型データセンター企業Fourier Data Center Solution Inc.（「Fourier」）は、Intelと共同で企画した2026年先端液体冷却技術会議（Advanced Liquid Cooling Technologies Conference）で、統合システムアーキテクチャを披露しました。

会議での議論では、AIインフラの定義をめぐる構造的な変化が浮き彫りになりました。シリコンおよびパッケージングのレベルでは、熱界面技術の進歩により、熱伝達の限界が押し広げられ続けています。システムレベルでは、Intelのプラットフォーム主導型アプローチにより、エコシステムパートナーは個々のコンポーネントを超えて、統合データセンターソリューションへと展開できるようになっています。同会議でFourierは、20フィートのモジュラー型データセンターコンテナを展示し、統合された冷却、電力、コンピュートアーキテクチャのシステム全体像を提示しました。このコンテナは現地見学に開放され、来場者は内部レイアウトと稼働中のシステム統合を直接体験できました。

Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei. Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.

Fourierにとって、この移行は中核的な制約条件を捉え直すものです。課題はもはや単一のデバイスやサブシステムではなく、冷却、電力、コンピュートを統一アーキテクチャとして一体的に調整することです。熱技術の革新を導入可能なインフラへと転換する能力が、主要な価値の源泉となっています。

AIインフラのサイクルが加速する中、導入スピードは競争力を左右する重要な要素として浮上しています。互換性確認、検証、統合の遅れは、収益化までの時間に直接影響します。この会議が示しているのは、冷却技術、電力アーキテクチャ、システムインターフェースが共通のエコシステム内でますます足並みをそろえ、大規模な統合時の摩擦を軽減する、より協調的な検証環境の出現です。

これはFourierの中心的な原則を裏付けるものです。導入スピードはシステムレベルの成果です。プレハブ化、工場統合、標準化されたモジュラー設計は、エンジニアリング戦略であるだけでなく、納期を短縮し、現場での不確実性を減らし、高密度インフラを予測可能な形で導入するための仕組みでもあります。

FourierのCROであるJustin Cassは、モジュラー型AIインフラへの移行が加速していること、および導入可能な統合データセンターシステムのニーズが高まっていることについて説明しました。AIインフラは、高密度化が必須となり、液体冷却が基盤となり、統合が競争力を決定づける段階に入りつつあります。市場が求めているのは、もはやコンポーネントの漸進的な改良ではなく、コンピュート、冷却、電力を単一のアーキテクチャに統合し、世界各地の環境で一貫して提供される導入可能なシステムです。

今後、AIインフラが世界的に拡大するにつれて、業界は統合されたプレハブ型システムへとますます収束していくでしょう。Fourierは今後も、システムレベルの革新を、次世代コンピュートのスピードと密度の要件を満たす導入可能なインフラへと転換することに注力していきます。

SOURCE Fourier Data Center Solution Inc.