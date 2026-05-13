Společnost Fourier představila na konferenci „Pokročilé technologie kapalinového chlazení 2026" v Tchaj-peji posun v integraci na systémové úrovni

Fourier Data Center Solution Inc.

May 13, 2026, 15:35 ET

TCHAJ-PEJ, 13. května 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Fourier Data Center Solution Inc. („Fourier"), zabývající se modulárními datovými centry se zaměřením na infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI) a vysoce výkonné výpočetní systémy (HPC), představila svou integrovanou systémovou architekturu na konferenci „Pokročilé technologie kapalinového chlazení 2026", kterou pořádala ve spolupráci se společností Intel.

Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei.
Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.
Diskuse na konferenci zdůraznily strukturální posun v definici infrastruktury umělé inteligence. Na úrovni křemíku a balení pokrok v technologiích tepelného rozhraní nadále posouvá hranice přenosu tepla. Na systémové úrovni umožňuje platformový přístup společnosti Intel partnerům v ekosystému přesáhnout rámec jednotlivých komponent a přejít k integrovaným řešením datových center. Na konferenci společnost Fourier představila dvacetistopý kontejner s modulárním datovým centrem, který nabízí ucelený pohled na integrovanou architekturu chlazení, napájení a výpočetního výkonu. Kontejner byl otevřen pro prohlídky na místě, což návštěvníkům umožnilo přímo si vyzkoušet vnitřní uspořádání a integraci systému v provozu.

Pro společnost Fourier mění tento posun podstatu klíčového omezení. Výzvou již není jednotlivé zařízení nebo subsystém, ale koordinace chlazení, napájení a výpočetního výkonu v rámci jednotné architektury. Schopnost proměnit inovace v oblasti tepelného řízení v nasaditelnou infrastrukturu se stala hlavním zdrojem přidané hodnoty.

Se zrychlováním cyklů infrastruktury AI se rychlost nasazení stala klíčovou konkurenční proměnnou. Zpoždění v oblasti kompatibility, validace a integrace mají přímý dopad na dobu návratnosti investic. Konference odráží vznik koordinovanějšího validačního prostředí, kde se technologie chlazení, architektury napájení a systémová rozhraní stále více sjednocují v rámci sdíleného ekosystému, což snižuje integrační tření ve velkém měřítku.

To posiluje ústřední princip společnosti Fourier: rychlost nasazení je výsledkem na systémové úrovni. Prefabrikace, integrace ve výrobním závodě a standardizovaný modulární design nejsou pouze inženýrskými strategiemi, ale mechanismy ke zkrácení dodacích lhůt, snížení nejistoty na místě a umožnění předvídatelného nasazení infrastruktury s vysokou hustotou.

Justin Cass, ředitel pro příjmy společnosti Fourier, hovořil o zrychlujícím se přechodu k modulární infrastruktuře pro umělou inteligenci a rostoucí potřebě nasaditelných, integrovaných systémů pro datová centra. Infrastruktura pro umělou inteligenci vstupuje do fáze, v níž je hustota nezbytností, kapalné chlazení základem a konkurenceschopnost závisí na integraci. Trh již nevyžaduje postupná vylepšení jednotlivých komponent, ale nasaditelné systémy, které sjednocují výpočetní výkon, chlazení a napájení do jediné architektury a jsou dodávány konzistentně v globálních prostředích.

S ohledem na budoucnost, zatímco se infrastruktura AI globálně rozšiřuje, se odvětví bude stále více sbližovat směrem k integrovaným, prefabrikovaným systémům. Společnost Fourier se bude i nadále soustřeďovat na převádění inovací na systémové úrovni do nasaditelné infrastruktury, která splňuje požadavky na rychlost a hustotu výpočetního výkonu nové generace.

Fourier podkreśla zmiany w zakresie integracji na poziomie systemowym podczas konferencji „Zaawansowane technologie chłodzenia cieczą 2026" w Tajpeju

Fourier Data Center Solution Inc. („Fourier"), firma zajmująca się modułowymi centrami danych, koncentrująca się na infrastrukturze AI i HPC,...
Computer & Electronics

Data Analytics

Computer Hardware

