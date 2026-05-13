Fourier podkreśla zmiany w zakresie integracji na poziomie systemowym podczas konferencji „Zaawansowane technologie chłodzenia cieczą 2026" w Tajpeju

May 13, 2026, 15:54 ET

TAJPEJ, 13 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- Fourier Data Center Solution Inc. („Fourier"), firma zajmująca się modułowymi centrami danych, koncentrująca się na infrastrukturze AI i HPC, zaprezentowała zintegrowaną architekturę systemową podczas konferencji „2026 Advanced Liquid Cooling Technologies" („Zaawansowane technologie chłodzenia cieczą 2026"), organizowanej wspólnie z Intel.

Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei.
Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.
Dyskusje podczas konferencji zwróciły uwagę na strukturalną zmianę w sposobie definiowania infrastruktury AI. Na poziomie układów scalonych i technologii pakowania postępy w zakresie technologii interfejsów termicznych nadal przesuwają granice transferu ciepła. Na poziomie systemowym podejście platformowe Intel umożliwia partnerom ekosystemu wyjście poza pojedyncze komponenty i rozwój zintegrowanych rozwiązań dla centrów danych. Podczas konferencji Fourier Data Center Solution Inc. zaprezentowała modułowy kontener centrum danych o długości ok. 6 metrów, oferujący pełny obraz zintegrowanej architektury chłodzenia, zasilania i obliczeń. Kontener był dostępny do obejrzenia na miejscu, umożliwiając odwiedzającym bezpośrednie zapoznanie się z układem wewnętrznym i działaniem integracji systemowej.

Dla Fourier Data Center Solution Inc. zmiana ta redefiniuje główne ograniczenie. Wyzwanie nie dotyczy już pojedynczego urządzenia lub podsystemu, lecz koordynacji chłodzenia, zasilania i obliczeń jako jednolitej architektury. Zdolność do przełożenia innowacji termicznych na możliwą do wdrożenia infrastrukturę stała się głównym źródłem wartości.

W miarę przyspieszania cykli rozwoju infrastruktury AI szybkość wdrażania stała się kluczową zmienną konkurencyjną. Opóźnienia związane z kompatybilnością, walidacją i integracją mają bezpośredni wpływ na czas osiągnięcia przychodów. Konferencja odzwierciedla pojawienie się bardziej skoordynowanego środowiska walidacyjnego, w którym technologie chłodzenia, architektury zasilania i interfejsy systemowe są coraz częściej dostosowywane do wspólnego ekosystemu, ograniczając trudności integracyjne przy wdrożeniach na dużą skalę.

Potwierdza to kluczową zasadę przyjętą przez Fourier Data Center Solution Inc.: szybkość wdrożenia jest rezultatem osiąganym na poziomie całego systemu. Prefabrykacja, integracja fabryczna i standaryzowana konstrukcja modułowa są nie tylko strategiami inżynieryjnymi, lecz również mechanizmami umożliwiającymi skrócenie harmonogramów realizacji, ograniczenie niepewności podczas prac na miejscu oraz przewidywalne wdrażanie infrastruktury o wysokiej gęstości.

Dyrektor ds. przychodów (CRO) Fourier Data Center Solution Inc., Justin Cass, omówił przyspieszające przejście w kierunku modułowej infrastruktury AI oraz rosnące zapotrzebowanie na możliwe do wdrożenia zintegrowane systemy centrów danych. Infrastruktura AI wkracza obecnie w etap, w którym wysoka gęstość jest koniecznością, chłodzenie cieczą stanowi podstawę, a integracja definiuje konkurencyjność. Rynek nie potrzebuje już stopniowych ulepszeń pojedynczych komponentów, lecz gotowych do wdrożenia systemów łączących obliczenia, chłodzenie i zasilanie w jedną architekturę, dostarczaną w sposób spójny w środowiskach na całym świecie.

W przyszłości wraz z globalnym rozwojem infrastruktury AI branża będzie coraz bardziej zmierzać w kierunku zintegrowanych, prefabrykowanych systemów. Fourier Data Center Solution Inc. będzie nadal koncentrować się na zmianie innowacji systemowych w możliwą do wdrożenia infrastrukturę spełniającą wymagania dotyczące szybkości i gęstości obliczeń nowej generacji.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2979050/image1.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2979051/image2.jpg

Společnost Fourier představila na konferenci „Pokročilé technologie kapalinového chlazení 2026" v Tchaj-peji posun v integraci na systémové úrovni

Fourier Highlights System Level Integration Shift at 2026 Advanced Liquid Cooling Technologies Conference in Taipei

