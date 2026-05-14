푸리에, 2026 타이베이 첨단 액체 냉각 기술 콘퍼런스에서 시스템 수준 통합 전환 강조

타이베이, 2026년 5월 14일 /PRNewswire/ -- AI 및 HPC 인프라에 집중하는 모듈형 데이터 센터 기업 푸리에 데이터 센터 솔루션(Fourier Data Center Solution Inc., 이하 '푸리에')이 인텔(Intel)과 공동 개발한 2026년 첨단 액체 냉각 기술 콘퍼런스(2026 Advanced Liquid Cooling Technologies Conference)에서 통합 시스템 아키텍처를 선보였다.

콘퍼런스에서의 논의는 AI 인프라가 정의되는 방식에서의 구조적 전환을 강조했다. 실리콘과 패키징 수준에서 열 인터페이스 기술의 발전이 열전달의 한계를 계속 밀어붙이고 있다. 시스템 수준에서 인텔의 플랫폼 기반 접근법은 생태계 파트너들이 개별 부품을 넘어 통합 데이터 센터 솔루션으로 확장할 수 있도록 하고 있다. 콘퍼런스에서 푸리에는 통합 냉각, 전력 및 컴퓨팅 아키텍처의 전체 시스템 뷰를 제공하는 20피트 모듈형 데이터 센터 컨테이너를 선보였다. 컨테이너는 현장 견학을 위해 개방돼, 방문객들은 내부 레이아웃과 작동 중인 시스템 통합을 직접 경험할 수 있었다.

Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei. Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.

푸리에에게 이러한 전환은 핵심 제약 조건을 재정의한다. 과제는 더 이상 단일 디바이스나 서브 시스템이 아니라 냉각, 전력, 컴퓨팅을 통합된 아키텍처로 조율하는 것이다. 열 혁신을 배포 가능한 인프라로 전환하는 능력이 가치의 주요 원천이 됐다.

AI 인프라 주기가 가속화됨에 따라 배포 속도가 중요한 경쟁 변수로 부상했다. 호환성, 검증 및 통합의 지연은 수익 창출 시간에 직접적인 영향을 미친다. 해당 콘퍼런스는 냉각 기술, 전력 아키텍처 및 시스템 인터페이스가 공유 생태계 내에서 점점 더 일치해 대규모 통합 마찰을 줄이는 더 조율된 검증 환경의 출현을 반영한다.

이는 배포 속도는 시스템 수준의 결과라는 푸리에의 핵심 원칙을 강화한다. 프리패브리케이션, 공장 통합 및 표준화된 모듈형 설계는 엔지니어링 전략일 뿐만 아니라 납품 일정을 단축하고 현장 불확실성을 줄이며 고밀도 인프라의 예측 가능한 배포를 구현하는 메커니즘이다.

푸리에의 저스틴 캐스(Justin Cass) 최고 수익 책임자는 모듈형 AI 인프라로의 가속화되는 전환과 배포할 수 있는 통합 데이터 센터 시스템에 대한 증가하는 필요성에 대해 논의했다. AI 인프라는 밀도가 필수적이고 액체 냉각이 기초가 되며 통합이 경쟁력을 정의하는 단계에 진입하고 있다. 시장은 더 이상 점진적인 부품 개선이 아니라 컴퓨팅, 냉각, 전력을 단일 아키텍처로 통합하여 글로벌 환경 전반에 걸쳐 일관되게 제공되는 배포 가능한 시스템을 요구한다.

앞으로 AI 인프라는 전 세계적으로 확장됨에 따라, 업계는 점점 더 통합된 조립식 시스템으로 수렴할 것이다. 푸리에는 차세대 컴퓨팅의 속도와 밀도 요구사항을 충족하는 배포 가능한 인프라로 시스템 수준 혁신을 전환하는 데 계속 집중할 예정이다.

SOURCE Fourier Data Center Solution Inc.