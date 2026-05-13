Fourier ชูการเปลี่ยนแปลงการบูรณาการระดับระบบที่ประชุมเทคโนโลยีระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูงประจำปี 2569 ที่ไทเป

News provided by

Fourier Data Center Solution Inc.

13 May, 2026, 22:33 CST

ไทเป, 13 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Fourier Data Center Solution Inc. ("Fourier") บริษัทผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และ HPC ได้นำเสนอสถาปัตยกรรมระบบบูรณาการของตนที่ Advanced Liquid Cooling Technologies Conference ปี 2026 (งานประชุมเทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยของเหลวขั้นสูงประจำปี 2569) ที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ Intel

Continue Reading
Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei.
Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei.
Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.
Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.

การอภิปรายที่การประชุมดังกล่าวเน้นย้ำการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในการกำหนดโครงสร้างพื้นฐาน AI ระดับซิลิคอนและบรรจุภัณฑ์ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อความร้อนยังคงผลักดันขีดจำกัดการถ่ายเทความร้อนอย่างต่อเนื่อง ในระดับระบบ แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยแพลตฟอร์มของ Intel ช่วยให้พันธมิตรในระบบนิเวศขยายขอบเขตไปไกลกว่าส่วนประกอบเป็นชิ้น ๆ ไปสู่โซลูชันศูนย์ข้อมูลแบบบูรณาการได้ ที่การประชุมครั้งนี้ Fourier ได้นำเสนอตู้คอนเทนเนอร์ศูนย์ข้อมูลแบบโมดูลาร์ขนาด 20 ฟุต ซึ่งให้มุมมองระบบโดยรวมของการระบายความร้อน พลังงาน และสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบบูรณาการ ตู้คอนเทนเนอร์เปิดให้เข้าชมได้ ผู้เข้าชมจึงมีโอกาสสัมผัสเค้าโครงภายในและการบูรณาการระบบขณะใช้งานได้โดยตรงด้วยตนเอง

สำหรับ Fourier การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการสร้างกรอบข้อจำกัดหลักเสียใหม่ โดยความท้าทายไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์หรือระบบย่อยเพียงชิ้นเดียวอีกต่อไป แต่เป็นการประสานงานระหว่างการระบายความร้อน พลังงาน และการประมวลผลเป็นสถาปัตยกรรมหนึ่งเดียว ความสามารถในการแปลงนวัตกรรมความร้อนให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงได้กลายเป็นแหล่งคุณค่าหลักไปแล้ว

เนื่องจากวงจรการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI เร่งตัวขึ้น ความเร็วในการติดตั้งใช้งานจึงกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการแข่งขัน ความล่าช้าในด้านความเข้ากันได้ การตรวจสอบความถูกต้อง และการบูรณาการ ล้วนส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาในการสร้างรายได้ สิ่งที่การประชุมนี้สะท้อนให้เห็นคือการเกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมการตรวจสอบความถูกต้องที่มีการประสานงานมากขึ้น โดยที่เทคโนโลยีการระบายความร้อน สถาปัตยกรรมพลังงาน และอินเทอร์เฟซของระบบต่าง ๆ สอดคล้องกันมากขึ้นภายในระบบนิเวศเดียวกัน ซึ่งช่วยลดความขัดแย้งในการบูรณาการในระดับใหญ่

สิ่งนี้ตอกย้ำหลักการที่เป็นหัวใจของ Fourier นั่นคือ ความเร็วในการติดตั้งใช้งานเป็นผลลัพธ์ระดับระบบ การผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป การบูรณาการโรงงาน และการออกแบบโมดูลาร์ที่เป็นมาตรฐาน ไม่ใช่เพียงแค่กลยุทธ์ทางวิศวกรรมเท่านั้น แต่ยังเป็นกลไกในการร่นเวลาการส่งมอบ ลดความไม่แน่นอนหน้างาน และช่วยให้การติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่มีความหนาแน่นสูงเป็นไปอย่างคาดการณ์ได้

Justin Cass ซีอาร์โอของ Fourier ได้อภิปรายเกี่ยวกับการเร่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่โครงสร้างพื้นฐาน AI แบบโมดูลาร์ และความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบศูนย์ข้อมูลบูรณาการที่ติดตั้งใช้งานได้ โดยโครงสร้างพื้นฐาน AI กำลังเข้าสู่ช่วงที่ความหนาแน่นเป็นสิ่งจำเป็น การระบายความร้อนด้วยของเหลวเป็นพื้นฐาน และการบูรณาการเป็นตัวกำหนดความสามารถในการแข่งขัน ตลาดไม่ต้องการการปรับปรุงส่วนประกอบทีละเล็กทีละน้อยอีกต่อไป แต่ต้องการระบบที่ติดตั้งใช้งานได้ ซึ่งรวมการประมวลผล การระบายความร้อน และพลังงานเข้าไว้ในสถาปัตยกรรมเดียว และส่งมอบได้อย่างคงเส้นคงวาในสภาพแวดล้อมทั่วโลก

ในอนาคต เมื่อโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ขยายตัวไปทั่วโลก อุตสาหกรรมจะหันมาใช้ระบบสำเร็จรูปที่บูรณาการมากขึ้นเรื่อย ๆ โดย Fourier จะยังคงมุ่งเน้นการแปลงนวัตกรรมระดับระบบให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ติดตั้งใช้งานได้ ซึ่งตรงตามข้อกำหนดด้านความเร็วและความหนาแน่นของการประมวลผลยุคใหม่

SOURCE Fourier Data Center Solution Inc.

Also from this source

Fourier Tonjolkan Peralihan Integrasi Tahap Sistem pada Persidangan Advanced Liquid Cooling Technologies 2026 di Taipei

Fourier Tonjolkan Peralihan Integrasi Tahap Sistem pada Persidangan Advanced Liquid Cooling Technologies 2026 di Taipei

Fourier Data Center Solution Inc. ("Fourier"), syarikat pusat data modular yang memberi tumpuan kepada infrastruktur AI dan HPC, mempamerkan seni...
Fourier Highlights System Level Integration Shift at 2026 Advanced Liquid Cooling Technologies Conference in Taipei

Fourier Highlights System Level Integration Shift at 2026 Advanced Liquid Cooling Technologies Conference in Taipei

Fourier Data Center Solution Inc. ("Fourier"), a modular data center company focused on AI and HPC infrastructure, showcased its integrated system...
More Releases From This Source

Explore

Advertising

Advertising

Construction & Building

Construction & Building

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

News Releases in Similar Topics