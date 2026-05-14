Fourier подчеркивает сдвиг в интеграции на системном уровне на Конференции по передовым технологиям жидкостного охлаждения 2026 года в Тайбэе

ТАЙБЭЙ, 14 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Fourier Data Center Solution Inc. («Fourier»), специализирующаяся на модульных центрах обработки данных и инфраструктуре ИИ и высокопроизводительных вычислений, продемонстрировала свою архитектуру интегрированной системы на Конференции по передовым технологиям жидкостного охлаждения 2026 года, разработанной совместно с Intel.

Fourier и Intel совместно продемонстрировали полностью интегрированный 20-футовый модульный контейнер для центра обработки данных на Конференции по передовым технологиям жидкостного охлаждения 2026 года в Тайбэе. Директор з прибутку Fourier Джастин Касс (Justin Cass) выступил с основным докладом о модульной, гибкой и технологически независимой инфраструктуре ИИ на конференции Intel в Тайбэе.

Дискуссии на конференции подчеркнули структурный сдвиг в определении инфраструктуры ИИ. На уровне кремния и упаковки достижения в области технологий теплового интерфейса продолжают раздвигать границы теплопередачи. На системном уровне платформенный подход Intel позволяет партнерам по экосистеме выходить за рамки отдельных компонентов в интегрированные решения для центров обработки данных. На конференции компания Fourier представила 20-футовый модульный контейнер для центра обработки данных, предлагающий полный системный обзор интегрированной архитектуры охлаждения, питания и вычислений. Контейнер был открыт для осмотра на месте, что позволяло посетителям непосредственно ознакомиться с внутренней компоновкой и системной интеграцией в процессе работы.

Для Fourier этот сдвиг переосмысливает основное ограничение. Задача теперь заключается не в одном устройстве или подсистеме, а в оркестровке охлаждения, питания и вычислений как единой архитектуры. Способность воплощать тепловые инновации в развертываемую инфраструктуру стала основным источником ценности.

По мере ускорения циклов инфраструктуры ИИ скорость развертывания стала критически важной конкурентной переменной. Задержки в совместимости, проверке и интеграции напрямую влияют на время получения дохода. Конференция отражает появление более скоординированной среды проверки, в которой технологии охлаждения, архитектуры питания и системные интерфейсы все больше выравниваются в рамках общей экосистемы, уменьшая масштабные трения интеграции.

Это усиливает центральный принцип Fourier: скорость развертывания является результатом системного уровня. Предварительное изготовление, заводская интеграция и стандартизированная модульная конструкция — это не только инженерные стратегии, но и механизмы для сжатия сроков поставки, снижения неопределенности на месте и обеспечения предсказуемого развертывания инфраструктуры высокой плотности.

Директор з прибутку Джастин Касс обсудил ускоряющийся переход к модульной инфраструктуре ИИ и растущую потребность в развертываемых интегрированных системах центров обработки данных. Инфраструктура ИИ вступает в фазу, когда плотность является обязательной, жидкостное охлаждение является основополагающим, а интеграция определяет конкурентоспособность. Рынок больше не требует постепенных улучшений компонентов, но развертываемые системы, которые объединяют вычисления, охлаждение и мощность в единую архитектуру, поставляются последовательно в глобальных средах.

Заглядывая в будущее, поскольку инфраструктура ИИ масштабируется во всем мире, отрасль будет все больше сходиться к интегрированным, сборным системам. Fourier продолжит фокусироваться на преобразовании инноваций системного уровня в развертываемую инфраструктуру, которая отвечает требованиям к скорости и плотности вычислений следующего поколения.

