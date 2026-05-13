Fourier Tonjolkan Peralihan Integrasi Tahap Sistem pada Persidangan Advanced Liquid Cooling Technologies 2026 di Taipei

TAIPEI, 13 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Fourier Data Center Solution Inc. ("Fourier"), syarikat pusat data modular yang memberi tumpuan kepada infrastruktur AI dan HPC, mempamerkan seni bina sistem bersepadunya pada Persidangan Advanced Liquid Cooling Technologies 2026 yang dibangunkan bersama Intel.

Fourier and Intel jointly showcased a fully integrated 20-foot modular data center container at the Advanced Liquid Cooling Technology Conference, Taipei. Fourier CRO Justin Cass delivered a keynote presentation on modular, flexible, and technology-agnostic AI infrastructure at the Intel co-hosted conference in Taipei.

Perbincangan pada persidangan tersebut menekankan peralihan struktur dalam cara infrastruktur AI ditakrifkan. Pada peringkat silikon dan pembungkusan, kemajuan dalam teknologi antara muka haba terus menolak had pemindahan haba. Pada peringkat sistem pula, pendekatan dipacu platform Intel membolehkan rakan ekosistem berkembang melangkaui komponen individu kepada penyelesaian pusat data bersepadu. Pada persidangan tersebut, Fourier mempersembahkan kontena pusat data modular 20 kaki yang menawarkan gambaran sistem penuh bagi seni bina penyejukan, kuasa dan pengkomputeran bersepadu. Kontena tersebut dibuka untuk lawatan tapak, membolehkan pengunjung melihat sendiri susun atur dalaman dan integrasi sistem ketika beroperasi.

Bagi Fourier, peralihan ini mentakrif semula kekangan utama. Cabarannya bukan lagi pada satu peranti atau subsistem semata-mata, sebaliknya pada penyelarasan penyejukan, kuasa dan pengkomputeran sebagai satu seni bina bersatu. Keupayaan menterjemahkan inovasi haba kepada infrastruktur yang boleh digunakan kini menjadi sumber nilai utama.

Ketika kitaran infrastruktur AI semakin pantas, kelajuan pelaksanaan muncul sebagai pemboleh ubah daya saing yang kritikal. Kelewatan dalam keserasian, pengesahan dan integrasi memberi kesan langsung kepada tempoh penjanaan hasil. Persidangan tersebut mencerminkan kemunculan persekitaran pengesahan yang lebih terselaras, di mana teknologi penyejukan, seni bina kuasa dan antara muka sistem semakin sejajar dalam ekosistem bersama, sekali gus mengurangkan geseran integrasi pada skala besar.

Ini mengukuhkan prinsip teras Fourier bahawa kepantasan pelaksanaan ialah hasil pada peringkat sistem. Pasang siap, integrasi kilang dan reka bentuk modular piawai bukan sahaja strategi kejuruteraan, malah mekanisme untuk memendekkan tempoh penghantaran, mengurangkan ketidaktentuan di tapak dan membolehkan pelaksanaan infrastruktur berketumpatan tinggi yang boleh diramal.

Ketua Pegawai Hasil Fourier, Justin Cass, membincangkan peralihan pesat ke arah infrastruktur AI modular dan peningkatan keperluan terhadap sistem pusat data bersepadu yang boleh dilaksanakan. Infrastruktur AI kini memasuki fasa di mana ketumpatan menjadi keperluan wajib, penyejukan cecair menjadi asas, dan integrasi menentukan daya saing. Pasaran tidak lagi memerlukan penambahbaikan komponen secara berperingkat, sebaliknya sistem boleh guna yang menyatukan pengkomputeran, penyejukan dan kuasa dalam satu seni bina tunggal yang boleh dihantar secara konsisten merentasi persekitaran global.

Melangkah ke hadapan, apabila infrastruktur AI berkembang pada skala global, industri dijangka semakin tertumpu kepada sistem bersepadu dan pasang siap. Fourier akan terus memberi tumpuan kepada menterjemahkan inovasi tahap sistem kepada infrastruktur boleh guna yang memenuhi keperluan kelajuan dan ketumpatan bagi pengkomputeran generasi seterusnya.

SOURCE Fourier Data Center Solution Inc.