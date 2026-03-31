Học Viện Nhạc Jazz Herbie Hancock Thông Báo Tổ Chức Cuộc Thi Giọng Hát Nhạc Jazz Quốc Tế năm 2026 tại Paris, Với sự Hợp Tác của Fondation Louis Vuitton

WASHINGTON và PARIS, ngày 31 tháng Ba năm 2026 /PRNewswire/ -- Học Viện Nhạc Jazz Herbie Hancock hôm nay đã thông báo rằng Cuộc Thi Nhạc Jazz Quốc Tế năm 2026 sẽ tập trung vào giọng hát nhạc jazz và sẽ diễn ra bên ngoài Hoa Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử – tại Paris (Pháp), với sự hợp tác của Fondation Louis Vuitton.

Được công nhận rộng rãi là cuộc thi nhạc jazz danh giá nhất thế giới, Cuộc Thi Nhạc Jazz Quốc Tế của Học Viện đã đóng vai trò then chốt suốt gần bốn thập kỷ qua trong việc tìm kiếm và đưa tên tuổi của các tài năng nhạc jazz tương lai lên tầm cao mới. Cuộc Thi năm 2026 sẽ quy tụ những giọng ca trẻ xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới đến tranh tài trên một sân khấu đẳng cấp quốc tế. Dành cho các nghệ sĩ từ 30 tuổi trở xuống, Cuộc Thi dự kiến sẽ trao tặng các học bổng và giải thưởng với tổng trị giá hơn 100.000 USD, trong đó giải nhất trị giá 50.000 USD do Fondation Louis Vuitton trao tặng, cùng 25.000 USD cho giải nhì và 10.000 USD cho giải ba.

Vào cuối tuần diễn ra Cuộc Thi, tại Khán Phòng của Fondation Louis Vuitton, vòng Bán Kết được mong đợi nhất sẽ diễn ra vào thứ Bảy, ngày 10 tháng 10, tiếp đó là vòng Chung Kết và một buổi Đại Nhạc Hội hoành tráng với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ gạo cội vào tối Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10. Ban giám khảo danh giá sẽ được dẫn dắt bởi ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng kiêm Ủy Viên Hội Đồng Quản Trị của Học Viện Nhạc Jazz Herbie Hancock, Dee Dee Bridgewater, cùng với hội đồng giám khảo có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

Những người từng đoạt giải Cuộc Thi ở hạng mục thanh nhạc và sau này trở thành những giọng ca hàng đầu trong làng nhạc jazz bao gồm Jazzmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato và Veronica Swift – những nghệ sĩ hiện đang định hình và ảnh hưởng đến nền nhạc jazz toàn cầu.

Ông Herbie Hancock, Chủ Tịch Học Viện Nhạc Jazz Herbie Hancock, cho biết:

"Cuộc Thi năm 2026 sẽ tập trung vào giọng hát nhạc jazz. Giọng hát của con người chính là nhạc cụ quan trọng nhất. Qua tiếng hát, người nghệ sĩ có thể kể một câu chuyện chạm thẳng đến trái tim người nghe. Âm nhạc cho phép chúng ta truyền tải những cảm xúc, ý tưởng và trải nghiệm mà lời nói chẳng thể diễn tả hết. Một ca sĩ tài năng sẽ biết cách kết hợp hai thế giới ngôn ngữ và âm nhạc làm một theo cách mang đậm tính nhân văn sâu sắc."

Cuộc Thi Quốc Tế của Học Viện đã phát hiện ra những nghệ sĩ xuất chúng, vì thế nó đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa những tài năng mới nổi và tương lai của nhạc jazz. Ngoài các nghệ sĩ nói trên, Cuộc Thi còn là bệ phóng cho sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ xuất sắc khác. Có thể kể đến các nghệ sĩ saxophone Joshua Redman và Melissa Aldana; nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và người đoạt giải Oscar Kris Bowers; nghệ sĩ bass Ben Williams; và nghệ sĩ trumpet Ambrose Akinmusire.

Học Viện rất hân hạnh được hợp tác với Fondation Louis Vuitton, một tổ chức văn hóa hàng đầu tận tâm với mục tiêu đưa nghệ thuật đến gần hơn với mọi người. Fondation Louis Vuitton tổ chức các chương trình đa dạng từ các triển lãm nghệ thuật đương đại và hiện đại đến các buổi biểu diễn trực tiếp thuộc nhiều lĩnh vực, với sự chú trọng đặc biệt vào các chương trình âm nhạc cổ điển và nhạc jazz tại Khán Phòng hiện đại của mình. Tòa nhà mang tính biểu tượng của Fondation Louis Vuitton được thiết kế bởi kiến trúc sư quá cố Frank Gehry, một thành viên đáng kính của Hội Đồng Quản Trị Học Viện, từng nhận Giải Thưởng Nhân Đạo Herbie Hancock, điều này càng khẳng định thêm mối liên kết sâu sắc giữa hai tổ chức. Kể từ khi khánh thành vào năm 2014, tòa nhà này đã trở thành một kiệt tác kiến trúc đương đại ở Paris và là địa điểm tổ chức hàng đầu cho các chương trình văn hóa quốc tế, thu hút hơn 12 triệu lượt khách tham quan.

Cuộc Thi sẽ được phát trực tuyến toàn cầu trên Medici.tv, FLV Play (nền tảng video của trang web Fondation Louis Vuitton) và YouTube, nhằm đảm bảo khán giả trên toàn thế giới có thể trải nghiệm sự cuốn hút của các màn trình diễn và sự xuất hiện của các tài năng nhạc jazz thế hệ mới. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn trong Cuộc Thi, chương trình sẽ tổ chức các lớp học chuyên sâu đặc biệt tại tòa nhà Fondation, mang đến cơ hội học hỏi và tìm hiểu về nhạc jazz cho các tổ chức và học sinh sinh viên tại địa phương.

Đơn đăng ký tham gia Cuộc Thi Giọng Hát Jazz Quốc Tế năm 2026 hiện đã có tại hancockinstitute.org/competition. Tất cả hồ sơ đăng ký phải được gửi về muộn nhất vào ngày 15 tháng 7 năm 2026. Các thông tin khác như thông tin về ban giám khảo và vé sẽ được thông báo sau.

Học Viện Nhạc Jazz Herbie Hancock là một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận cung cấp chương trình đào tạo bậc đại học cho những nghệ sĩ trẻ triển vọng nhất thế giới dưới sự hướng dẫn của các bậc thầy nhạc jazz nổi tiếng quốc tế, đồng thời cung cấp các chương trình giáo dục âm nhạc tại các trường công lập dành cho thanh thiếu niên trên toàn thế giới. Học Viện bảo tồn, duy trì và mở rộng nhạc jazz như một loại hình nghệ thuật toàn cầu, đồng thời sử dụng nhạc jazz làm phương tiện kết nối mọi người thuộc mọi lứa tuổi, hoàn cảnh và quốc tịch. Tất cả các chương trình đều được cung cấp miễn phí. Hợp tác với UNESCO – Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học và Văn Hóa của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Paris – Học Viện là tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quảng bá và tổ chức Ngày Hội Nhạc Jazz Quốc Tế – sự kiện toàn cầu tôn vinh nhạc jazz và vai trò của nhạc jazz trong ngoại giao văn hóa, diễn ra hàng năm vào ngày 30 tháng 4 tại hơn 190 quốc gia.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập hancockinstitute.org.

