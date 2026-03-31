Herbie Hancock Institute of Jazz kündigt in Zusammenarbeit mit der Fondation Louis Vuitton den internationalen Jazz-Gesangswettbewerb 2026 in Paris an

WASHINGTON und PARIS, 31. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Herbie Hancock Institute of Jazz gab heute bekannt, dass sein renommierter internationaler Jazz-Wettbewerb im Jahr 2026 im Zeichen des Jazz-Gesangs stehen wird und zum ersten Mal in seiner Geschichte außerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden wird - in Paris, Frankreich, in Partnerschaft mit der Fondation Louis Vuitton.

Der Internationale Jazz-Wettbewerb des Instituts ist weithin als der renommierteste Jazz-Wettbewerb der Welt anerkannt und spielt seit fast vier Jahrzehnten eine entscheidende Rolle bei der Auswahl und Förderung der nächsten Generation von Jazz-Künstlern. Bei der Ausgabe 2026 werden außergewöhnliche junge Sängerinnen und Sänger aus der ganzen Welt zusammenkommen, um sich auf einer internationalen Bühne zu messen. Der Wettbewerb, der sich an Musiker bis 30 Jahre richtet, vergibt Stipendien und Preise im Wert von über 100.000 Dollar, darunter einen mit 50.000 Dollar dotierten Preis für den ersten Platz, der von der Fondation Louis Vuitton gestiftet wird, sowie 25.000 Dollar für den zweiten und 10.000 Dollar für den dritten Platz.

Das Wettbewerbswochenende, das im Auditorium der Fondation stattfindet, umfasst die mit Spannung erwartete Halbfinalrunde am Samstag, den 10. Oktober, gefolgt vom Wettbewerbsfinale und einem spektakulären All-Star-Galakonzert am Abend des Sonntags, den 11. Oktober. Die hochkarätige Jury wird von der gefeierten Jazzsängerin und Treuhänderin des Herbie Hancock Institute of Jazz, Dee Dee Bridgewater, angeführt, die von einer hochkarätigen Jury aus international gefeierten Künstlern unterstützt wird.

Zu den früheren Preisträgern des Gesangswettbewerbs, die sich zu führenden Stimmen des Jazz entwickelt haben, gehören Jazzmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato und Veronica Swift - Künstlerinnen, die heute die globale Jazzlandschaft definieren und prägen.

Herbie Hancock, Vorsitzender des Herbie Hancock Institute of Jazz, sagte dazu

"Die Ausgabe 2026 des Wettbewerbs wird sich auf Jazzgesang konzentrieren. Die menschliche Stimme ist das allererste Instrument. Ein Sänger kann eine Geschichte auf eine Weise erzählen, die den Zuhörer direkt anspricht. Musik ermöglicht es uns, Gefühle, Ideen und Erfahrungen zu vermitteln, die über Worte hinausgehen. Ein großartiger Sänger bringt diese Welten - Sprache und Musik - auf eine Weise zusammen, die sich zutiefst menschlich anfühlt."

Der Internationale Wettbewerb des Instituts hat außergewöhnliche Künstler entdeckt und dient als wichtige Brücke zwischen aufstrebenden Talenten und der Zukunft des Jazz. Neben den oben genannten Sängern hat der Wettbewerb die Karriere vieler bedeutender Künstler gefördert, darunter die Saxophonisten Joshua Redman und Melissa Aldana, der Pianist, Komponist und Oscar-Preisträger Kris Bowers, der Bassist Ben Williams und der Trompeter Ambrose Akinmusire.

Das Institut ist stolz auf seine Partnerschaft mit der Fondation Louis Vuitton, einer führenden Kultureinrichtung, die sich dafür einsetzt, Kunst für alle zugänglich zu machen. Die Fondation präsentiert ein dynamisches Programm zeitgenössischer und moderner Kunstausstellungen und Live-Performances aus verschiedenen Bereichen, einschließlich eines starken Engagements für klassische und Jazz-Musik in ihrem hochmodernen Auditorium. Das ikonische Gebäude wurde vom verstorbenen Frank Gehry entworfen, einem geschätzten Mitglied des Kuratoriums des Instituts und Träger des Herbie Hancock Humanitarian Award, was die tiefe Verbundenheit zwischen den beiden Institutionen noch unterstreicht. Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2014 hat sich die Fondation zu einem Wahrzeichen der zeitgenössischen Architektur in Paris und zu einem führenden Veranstaltungsort für internationale Kulturprogramme entwickelt, der über 12 Millionen Besucher anzieht.

Der Wettbewerb wird weltweit auf Medici.tv, FLV Play (die Videoplattform der Website der Fondation Louis Vuitton) und YouTube gestreamt, so dass das Publikum auf der ganzen Welt die spannenden Auftritte und die Entstehung der nächsten Generation von Jazzkünstlern miterleben kann. Zusätzlich zu den Wettbewerbsauftritten wird das Programm spezielle Meisterklassen in der Fondation umfassen, die lokalen Organisationen und Studenten die Möglichkeit zur Jazzausbildung bieten.

Bewerbungen für den Internationalen Jazzgesangswettbewerb 2026 sind ab sofort unter hancockinstitute.org/competition erhältlich. Alle Unterlagen müssen bis spätestens 15. Juli 2026 eingegangen sein. Weitere Einzelheiten, einschließlich Informationen über die Jury und den Kartenverkauf, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Herbie Hancock Institute of Jazz ist eine gemeinnützige Bildungseinrichtung, die den vielversprechendsten jungen Musikern der Welt eine Ausbildung auf College-Niveau durch international anerkannte Jazzmeister bietet und Musikunterrichtsprogramme für Jugendliche an öffentlichen Schulen auf der ganzen Welt anbietet. Das Institut bewahrt, erhält und erweitert den Jazz als globale Kunstform und nutzt den Jazz als Mittel, um Menschen jeden Alters, jeder Herkunft und jeder Nationalität zu vereinen. Alle Programme werden kostenlos angeboten. In Zusammenarbeit mit UNESCO - der in Paris ansässigen Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur - ist das Institut die führende gemeinnützige Organisation, die für die Planung, Förderung und Durchführung des Internationalen Jazztages verantwortlich ist, einer weltweiten Feier des Jazz und seiner Rolle in der Kulturdiplomatie, die jährlich am 30. April in mehr als 190 Ländern stattfindet.

Weitere Informationen finden Sie unter hancockinstitute.org.

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