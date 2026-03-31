Le Herbie Hancock Institute of Jazz annonce le concours international de chant jazz 2026 à Paris en partenariat avec la Fondation Louis Vuitton

WASHINGTON et PARIS, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le Herbie Hancock Institute of Jazz a annoncé aujourd'hui que son célèbre concours international de jazz mettra en lumière le chant jazz en 2026 et, pour la première fois de son histoire, se déroulera en dehors des États-Unis - à Paris, en France, en partenariat avec la Fondation Louis Vuitton.

Largement reconnu comme le concours de jazz le plus prestigieux au monde, le concours international de jazz de l'Institut joue un rôle essentiel depuis près de quarante ans dans l'identification et l'élévation de la prochaine génération d'artistes de jazz. L'édition 2026 réunira de jeunes chanteurs exceptionnels du monde entier pour concourir sur une scène internationale. Ouvert aux musiciens âgés de 30 ans et moins, le concours attribuera plus de 100 000 dollars de bourses et de prix, dont 50 000 dollars pour le premier prix décerné par la Fondation Louis Vuitton, 25 000 dollars pour le deuxième prix et 10 000 dollars pour le troisième prix.

Le week-end du concours, qui se déroulera dans l'auditorium de la Fondation, comprendra une demi-finale très attendue le samedi 10 octobre, suivie de la finale du concours et d'un spectaculaire concert de gala dans la soirée du dimanche 11 octobre. Le jury distingué sera dirigé par la célèbre chanteuse de jazz et administratrice du Herbie Hancock Institute of Jazz, Dee Dee Bridgewater, rejointe par un groupe d'artistes de renommée internationale.

Parmi les anciens lauréats du concours de chant qui sont devenus des voix majeures du jazz, citons Jazzmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato et Veronica Swift, des artistes qui définissent et façonnent aujourd'hui le paysage mondial du jazz.

Herbie Hancock, président du Herbie Hancock Institute of Jazz, a déclaré : "Je suis très heureux d'être ici :

"L'édition 2026 du concours sera axée sur le chant jazz. La voix humaine est le tout premier instrument. Un chanteur peut raconter une histoire de manière à établir un lien direct avec l'auditeur. La musique nous permet de communiquer des émotions, des idées et des expériences qui vont au-delà des mots. Un grand chanteur réunit ces deux mondes - la langue et la musique - d'une manière profondément humaine".

Le concours international de l'Institut a permis de découvrir des artistes extraordinaires, servant de pont vital entre les talents émergents et l'avenir du jazz. Outre les chanteurs mentionnés ci-dessus, le concours a contribué à lancer la carrière de nombreux artistes de renom, notamment les saxophonistes Joshua Redman et Melissa Aldana ; le pianiste, compositeur et lauréat d'un Academy Award Kris Bowers ; le bassiste Ben Williams ; et le trompettiste Ambrose Akinmusire.

L'Institut est fier de s'associer à la Fondation Louis Vuitton, une institution culturelle de premier plan qui se consacre à rendre l'art accessible à tous. La Fondation présente un programme dynamique d'expositions d'art contemporain et moderne et de spectacles en direct dans toutes les disciplines, y compris un engagement fort en faveur de la programmation de musique classique et de jazz dans son auditorium ultramoderne. Son bâtiment emblématique a été conçu par le regretté Frank Gehry, membre estimé du conseil d'administration de l'Institut et lauréat du prix humanitaire Herbie Hancock, ce qui souligne encore le lien profond entre les deux institutions. Depuis son inauguration en 2014, la Fondation est devenue un point de repère de l'architecture contemporaine à Paris et un lieu de premier plan pour la programmation culturelle internationale, attirant plus de 12 millions de visiteurs.

Le concours sera diffusé mondialement sur Medici.tv, FLV Play (la plateforme vidéo du site web de la Fondation Louis Vuitton) et YouTube, ce qui permettra au public du monde entier de vivre l'excitation des performances et l'émergence de la nouvelle génération d'artistes de jazz. Outre les représentations du concours, le programme comprendra des cours de maître spéciaux à la Fondation, qui offriront des possibilités d'éducation au jazz pour les organisations et les étudiants locaux.

Les candidatures au concours international de chant jazz 2026 sont désormais disponibles sur le site hancockinstitute.org/competition. Tous les documents doivent être reçus au plus tard le 15 juillet 2026. De plus amples informations, notamment sur les juges et la billetterie, seront communiquées ultérieurement.

Le Herbie Hancock Institute of Jazz est une organisation éducative à but non lucratif qui offre aux jeunes musiciens les plus prometteurs du monde une formation de niveau universitaire dispensée par des maîtres du jazz de renommée internationale et qui présente des programmes d'éducation musicale dans les écoles publiques pour les jeunes du monde entier. L'Institut préserve, perpétue et développe le jazz en tant que forme artistique mondiale, et utilise le jazz comme moyen d'unir les personnes de tous âges, de toutes origines et de toutes nationalités. Tous les programmes sont gratuits. En partenariat avec UNESCO - l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, basée à Paris - l'Institut est la principale organisation à but non lucratif responsable de la planification, de la promotion et de la production de la Journée internationale du jazz, une célébration mondiale du jazz et de son rôle dans la diplomatie culturelle, qui a lieu chaque année le 30 avril dans plus de 190 pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site hancockinstitute.org.

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