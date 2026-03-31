Herbie Hancock Institute of Jazz vyhlasuje Medzinárodnú jazzovú vokálnu súťaž 2026 v Paríži v spolupráci s Louis Vuitton Foundation
Mar 31, 2026, 06:00 ET
WASHINGTON a PARÍŽ, 31. marec 2026 /PRNewswire/ – Herbie Hancock Institute of Jazz dnes oznámil, že jeho renomovaná Medzinárodná jazzová súťaž sa v roku 2026 zameria na jazzové vokály a po prvýkrát vo svojej histórii sa uskutoční mimo Spojených štátov – v Paríži vo Francúzsku, v spolupráci s nadáciou Louis Vuitton Foundation.
Medzinárodná jazzová súťaž Inštitútu, všeobecne uznávaná ako najprestížnejšia jazzová súťaž na svete, zohráva už takmer štyri desaťročia kľúčovú rolu pri hľadaní a výchove novej generácie jazzových umelcov. V ročníku 2026 sa stretnú výnimoční mladí speváci z celého sveta, aby súťažili na medzinárodnej scéne. Súťaž je otvorená pre hudobníkov vo veku do 30 rokov a udelí štipendiá a ceny v hodnote viac ako 100 000 dolárov vrátane prvej ceny v hodnote 50 000 dolárov, ktorú udeľuje Louis Vuitton Foundation, ako aj 25 000 dolárov za druhé miesto a 10 000 dolárov za tretie miesto.
Súťažný víkend, ktorý sa bude konať v auditóriu Nadácie, bude zahŕňať dlho očakávané semifinále v sobotu 10. októbra, po ktorom bude nasledovať finále súťaže a veľkolepý galakoncert hviezd v nedeľu večer 11. októbra. Ctenú porotu povedie uznávaná jazzová speváčka a správkyňa Herbie Hancock Institute of Jazz Dee Dee Bridgewater, ku ktorej sa pripojí hviezdna porota zložená z medzinárodne uznávaných umelcov.
Medzi víťazov predchádzajúcich ročníkov súťaže v kategórii vokálov, ktorí sa neskôr stali poprednými hlasmi v jazze, patria Jazsmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato a Veronica Swift – umelkyne, ktoré dnes definujú a formujú globálnu jazzovú scénu.
Herbie Hancock, predseda Herbie Hancock Institute of Jazz, povedal:
„V roku 2026 sa súťaž zameria na jazzový spev. Ľudský hlas je úplne prvým hudobným nástrojom. Spevák dokáže rozprávať príbeh spôsobom, ktorý priamo nadviaže kontakt s poslucháčom. Vďaka hudbe dokážeme vyjadriť emócie, myšlienky a zážitky, ktoré presahujú rámec slov. Skvelý spevák spája tieto svety – jazyk a hudbu – spôsobom, ktorý pôsobí hlboko ľudsky."
Medzinárodná súťaž inštitútu objavila mimoriadnych umelcov, ktorí slúžia ako zásadný most medzi začínajúcimi talentmi a budúcnosťou jazzu. Okrem vyššie uvedených spevákov súťaž pomohla naštartovať kariéry mnohých významných umelcov, ako sú napríklad saxofonisti Joshua Redman a Melissa Aldana; klavirista, skladateľ a držiteľ ceny Akadémie Kris Bowers; basgitarista Ben Williams; a trubkár Ambrose Akinmusire.
Inštitút je hrdý na spoluprácu s Fondation Louis Vuitton, poprednou kultúrnou inštitúciou, ktorá sa snaží sprístupňovať umenie všetkým. Nadácia uvádza dynamický program výstav súčasného a moderného umenia aj živých vystúpení v rôznych disciplínach, vrátane silného dôrazu na klasickú a jazzovú hudbu vo svojom najmodernejšom auditóriu. Jeho ikonickú budovu navrhol zosnulý Frank Gehry, vážený člen správnej rady inštitútu a držiteľ ceny Herbie Hancock Humanitarian Award, čo ešte viac zdôrazňuje hlboké puto medzi týmito dvoma inštitúciami. Od svojho otvorenia v roku 2014 sa Fondation stala dominantou súčasnej architektúry v Paríži a popredným miestom konania medzinárodných kultúrnych programov, ktoré prilákalo viac ako 12 miliónov návštevníkov.
Súťaž sa bude vysielať globálne na Medici.tv, FLV Play (video platforma webovej stránky Nadácie Louis Vuitton) a YouTube, vďaka čomu si budú môcť diváci na celom svete vychutnať vzrušenie z vystúpení a nástup novej generácie jazzových umelcov. Okrem súťažných vystúpení bude program zahŕňať aj špeciálne majstrovské kurzy vo Fondation, ktoré ponúknu miestnym organizáciám a študentom príležitosti na vzdelávanie v oblasti jazzu.
Prihlasovanie na Medzinárodnú jazzovú vokálnu súťaž 2026 je otvorené na stránke hancockinstitute.org/competition. Všetky materiály musia byť doručené najneskôr do 15. júla 2026. Ďalšie podrobnosti vrátane informácií o porotcoch a predaji vstupeniek budú vyhlásené neskôr.
Herbie Hancock Institute of Jazz je nezisková vzdelávacia organizácia, ktorá ponúka najsľubnejším mladým hudobníkom na svete vzdelávanie na vysokoškolskej úrovni pod vedením medzinárodne uznávaných jazzových majstrov a predstavuje programy hudobného vzdelávania na verejných školách pre mladých ľudí po celom svete. Inštitút zachováva, udržiava a rozširuje jazz ako globálnu umeleckú formu a prostredníctvom neho spája ľudí všetkých vekových kategórií, pôvodov a národností. Všetky programy sú poskytované bezplatne. V spolupráci s UNESCO – Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru so sídlom v Paríži – je inštitút vedúcou neziskovou organizáciou zodpovednou za plánovanie, propagáciu a organizovanie Medzinárodného dňa džezu, globálnej oslavy džezu a jeho úlohy v kultúrnej diplomacii, ktorý sa každoročne oslavuje 30. apríla vo viac ako 190 krajinách.
Viac informácií nájdete na stránke hancockinstitute.org.
Jazzový institute Herbieho Hancocka (Herbie Hancock Institute of Jazz) dnes oznámil, že jeho renomovaná mezinárodní jazzová soutěž se v roce 2026...
