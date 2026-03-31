Jazzový institut Herbieho Hancocka oznamuje mezinárodní soutěž v jazzovém zpěvu, která se v roce 2026 uskuteční v Paříži ve spolupráci s Fondation Louis Vuitton

News provided by

Herbie Hancock Institute of Jazz

Mar 31, 2026, 06:00 ET

WASHINGTON a PAŘÍŽ, 31. března 2026 /PRNewswire/ -- Jazzový institute Herbieho Hancocka (Herbie Hancock Institute of Jazz) dnes oznámil, že jeho renomovaná mezinárodní jazzová soutěž se v roce 2026 zaměří na jazzový zpěv a poprvé ve své historii se bude konat mimo Spojené státy – v Paříži ve Francii ve spolupráci s Fondation Louis Vuitton.

Mezinárodní jazzová soutěž Institutu, široce uznávaná jako nejprestižnější jazzová soutěž na světě, hraje již téměř čtyři desetiletí klíčovou roli při objevování a prosazování nové generace jazzových umělců. Ročník 2026 přivede na mezinárodní pódium výjimečné mladé zpěváky z celého světa, kteří se utkají v soutěži. Soutěž je otevřena hudebníkům ve věku do 30 let a rozdělí více než 100 000 dolarů v podobě stipendií a cen. Je to cena 50 000 dolarů za první místo, kterou věnuje Fondation Louis Vuitton, dále 25 000 dolarů za druhé místo a 10 000 dolarů za třetí místo.

Soutěžní víkend, který se bude konat v auditoriu nadace, bude zahrnovat velmi očekávané semifinále v sobotu 10. října, na které naváže finále soutěže a velkolepý galakoncert hvězd v neděli 11. října večer. V čele renomované poroty bude stát uznávaná jazzová zpěvačka a členka správní rady Jazzového institutu Herbieho Hancocka Dee Dee Bridgewaterová, k níž se připojí hvězdná sestava mezinárodně uznávaných umělců.

Mezi minulé vítězky soutěže v kategorii zpěvu, které se staly předními hlasy jazzu, patří Jazzmeia Hornová, Jane Monheitová, Cécile McLorin Salvantová, Gretchen Parlatová a Veronica Swiftová – umělkyně, které dnes definují a utvářejí globální jazzovou scénu.

Herbie Hancock, ředitel Jazzového institutu Herbieho Hancocka, řekl:

„Ročník soutěže 2026 se zaměří na jazzový zpěv.  Lidský hlas je úplně prvním nástrojem. Zpěvák dokáže vyprávět příběh způsobem, který přímo oslovuje posluchače. Hudba nám umožňuje sdělovat emoce, myšlenky a zážitky, které přesahují slova. Skvělý zpěvák spojuje tyto dva světy – jazyk a hudbu – způsobem, který působí hluboce lidsky."

Mezinárodní soutěž Institutu objevila mimořádné umělce a slouží jako nepostradatelný most mezi nastupujícími talenty a budoucností jazzu. Kromě výše zmíněných zpěváků pomohla soutěž nastartovat kariéru mnoha významných umělců, mezi nimiž jsou saxofonisté Joshua Redman a Melissa Aldanová, pianista, skladatel a držitel Oscara Kris Bowers, basista Ben Williams a trumpetista Ambrose Akinmusire.

Institut je hrdý na partnerství s Fondation Louis Vuitton, přední kulturní institucí, která se věnuje zpřístupňování umění všem. Fondation představuje dynamický program předvádění současného a moderního umění a živých vystoupení napříč různými obory, včetně významného zaměření na klasickou a jazzovou hudbu ve svém špičkově vybaveném auditoriu. Její ikonickou budovu navrhl zesnulý Frank Gehry, vážený člen správní rady Institutu a držitel Humanitární ceny Herbieho Hancocka, což ještě více podtrhuje hluboké spojení mezi oběma institucemi. Od svého otevření v roce 2014 se Fondation stala dominantou současné architektury v Paříži a předním místem pro mezinárodní kulturní program, které přilákalo přes 12 milionů návštěvníků.

Soutěž bude celosvětově vysílána na platformách Medici.tv, FLV Play (videoplatforma webových stránek Fondation Louis Vuitton) a YouTube, díky čemuž si diváci z celého světa budou moci vychutnat napětí z vystoupení a sledovat nástup nové generace jazzových umělců. Kromě vystoupení v rámci soutěže bude program zahrnovat také speciální mistrovské kurzy pořádané Fondation, které nabídnou vzdělávací příležitosti v oblasti jazzu místním organizacím a studentům.

Přihlášky do Mezinárodní soutěže jazzového zpěvu 2026 jsou nyní k dispozici na stránkách https://hancockinstitute.org/competition/. Veškeré podklady musí být doručeny nejpozději do 15. července 2026. Další podrobnosti, včetně informací o porotě a vstupenkách, budou oznámeny později.

Jazzový institute Herbieho Hancocka je nezisková vzdělávací organizace, která nabízí nejslibnějším mladým hudebníkům z celého světa vysokoškolské vzdělání pod vedením mezinárodně uznávaných jazzových mistrů a pořádá programy hudební výchovy pro mladé lidi na státních školách na celém světě. Institut zachovává, udržuje a rozšiřuje jazz jako globální uměleckou formu a využívá jazz jako prostředek ke sjednocení lidí všech věkových skupin, původu a národností. Všechny programy jsou poskytovány zdarma. Ve spolupráci s UNESCO – Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži – je Institut vedoucí neziskovou organizací odpovědnou za plánování, propagaci a pořádání Mezinárodního dne jazzu, globální oslavy jazzu a jeho role v kulturní diplomacii, který se každoročně koná 30. dubna ve více než 190 zemích.

Další informace naleznete na  hancockinstitute.org.

Also from this source

El Herbie Hancock Institute of Jazz anuncia el Concurso Internacional de Jazz 2026 en París

El Herbie Hancock Institute of Jazz anunció hoy que su renombrado Concurso Internacional de Jazz destacará las voces de jazz en 2026 y, por primera...
Herbie Hancock Institute of Jazz kündigt in Zusammenarbeit mit der Fondation Louis Vuitton den internationalen Jazz-Gesangswettbewerb 2026 in Paris an

Das Herbie Hancock Institute of Jazz gab heute bekannt, dass sein renommierter internationaler Jazz-Wettbewerb im Jahr 2026 im Zeichen des...
