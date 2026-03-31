Jazzový institut Herbieho Hancocka oznamuje mezinárodní soutěž v jazzovém zpěvu, která se v roce 2026 uskuteční v Paříži ve spolupráci s Fondation Louis Vuitton
Mar 31, 2026, 06:00 ET
WASHINGTON a PAŘÍŽ, 31. března 2026 /PRNewswire/ -- Jazzový institute Herbieho Hancocka (Herbie Hancock Institute of Jazz) dnes oznámil, že jeho renomovaná mezinárodní jazzová soutěž se v roce 2026 zaměří na jazzový zpěv a poprvé ve své historii se bude konat mimo Spojené státy – v Paříži ve Francii ve spolupráci s Fondation Louis Vuitton.
Mezinárodní jazzová soutěž Institutu, široce uznávaná jako nejprestižnější jazzová soutěž na světě, hraje již téměř čtyři desetiletí klíčovou roli při objevování a prosazování nové generace jazzových umělců. Ročník 2026 přivede na mezinárodní pódium výjimečné mladé zpěváky z celého světa, kteří se utkají v soutěži. Soutěž je otevřena hudebníkům ve věku do 30 let a rozdělí více než 100 000 dolarů v podobě stipendií a cen. Je to cena 50 000 dolarů za první místo, kterou věnuje Fondation Louis Vuitton, dále 25 000 dolarů za druhé místo a 10 000 dolarů za třetí místo.
Soutěžní víkend, který se bude konat v auditoriu nadace, bude zahrnovat velmi očekávané semifinále v sobotu 10. října, na které naváže finále soutěže a velkolepý galakoncert hvězd v neděli 11. října večer. V čele renomované poroty bude stát uznávaná jazzová zpěvačka a členka správní rady Jazzového institutu Herbieho Hancocka Dee Dee Bridgewaterová, k níž se připojí hvězdná sestava mezinárodně uznávaných umělců.
Mezi minulé vítězky soutěže v kategorii zpěvu, které se staly předními hlasy jazzu, patří Jazzmeia Hornová, Jane Monheitová, Cécile McLorin Salvantová, Gretchen Parlatová a Veronica Swiftová – umělkyně, které dnes definují a utvářejí globální jazzovou scénu.
Herbie Hancock, ředitel Jazzového institutu Herbieho Hancocka, řekl:
„Ročník soutěže 2026 se zaměří na jazzový zpěv. Lidský hlas je úplně prvním nástrojem. Zpěvák dokáže vyprávět příběh způsobem, který přímo oslovuje posluchače. Hudba nám umožňuje sdělovat emoce, myšlenky a zážitky, které přesahují slova. Skvělý zpěvák spojuje tyto dva světy – jazyk a hudbu – způsobem, který působí hluboce lidsky."
Mezinárodní soutěž Institutu objevila mimořádné umělce a slouží jako nepostradatelný most mezi nastupujícími talenty a budoucností jazzu. Kromě výše zmíněných zpěváků pomohla soutěž nastartovat kariéru mnoha významných umělců, mezi nimiž jsou saxofonisté Joshua Redman a Melissa Aldanová, pianista, skladatel a držitel Oscara Kris Bowers, basista Ben Williams a trumpetista Ambrose Akinmusire.
Institut je hrdý na partnerství s Fondation Louis Vuitton, přední kulturní institucí, která se věnuje zpřístupňování umění všem. Fondation představuje dynamický program předvádění současného a moderního umění a živých vystoupení napříč různými obory, včetně významného zaměření na klasickou a jazzovou hudbu ve svém špičkově vybaveném auditoriu. Její ikonickou budovu navrhl zesnulý Frank Gehry, vážený člen správní rady Institutu a držitel Humanitární ceny Herbieho Hancocka, což ještě více podtrhuje hluboké spojení mezi oběma institucemi. Od svého otevření v roce 2014 se Fondation stala dominantou současné architektury v Paříži a předním místem pro mezinárodní kulturní program, které přilákalo přes 12 milionů návštěvníků.
Soutěž bude celosvětově vysílána na platformách Medici.tv, FLV Play (videoplatforma webových stránek Fondation Louis Vuitton) a YouTube, díky čemuž si diváci z celého světa budou moci vychutnat napětí z vystoupení a sledovat nástup nové generace jazzových umělců. Kromě vystoupení v rámci soutěže bude program zahrnovat také speciální mistrovské kurzy pořádané Fondation, které nabídnou vzdělávací příležitosti v oblasti jazzu místním organizacím a studentům.
Přihlášky do Mezinárodní soutěže jazzového zpěvu 2026 jsou nyní k dispozici na stránkách https://hancockinstitute.org/competition/. Veškeré podklady musí být doručeny nejpozději do 15. července 2026. Další podrobnosti, včetně informací o porotě a vstupenkách, budou oznámeny později.
Jazzový institute Herbieho Hancocka je nezisková vzdělávací organizace, která nabízí nejslibnějším mladým hudebníkům z celého světa vysokoškolské vzdělání pod vedením mezinárodně uznávaných jazzových mistrů a pořádá programy hudební výchovy pro mladé lidi na státních školách na celém světě. Institut zachovává, udržuje a rozšiřuje jazz jako globální uměleckou formu a využívá jazz jako prostředek ke sjednocení lidí všech věkových skupin, původu a národností. Všechny programy jsou poskytovány zdarma. Ve spolupráci s UNESCO – Organizací spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži – je Institut vedoucí neziskovou organizací odpovědnou za plánování, propagaci a pořádání Mezinárodního dne jazzu, globální oslavy jazzu a jeho role v kulturní diplomacii, který se každoročně koná 30. dubna ve více než 190 zemích.
Další informace naleznete na hancockinstitute.org.
