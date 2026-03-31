허비 행콕 재즈 인스티튜트, 루이 비통 재단과 파트너십으로 파리에서 2026 국제 재즈 보컬 경연대회 개최 발표

워싱턴 및 파리, 2026년 3월 31일 /PRNewswire/ -- 3월 31일 허비 행콕 재즈 인스티튜트(Herbie Hancock Institute of Jazz)가 2026년 개최되는 세계적으로 유명한 국제 재즈 경연대회(International Jazz Competition)가 재즈 보컬 부문에 초점을 맞출 예정이며, 역사상 처음으로 미국 외 지역인 프랑스 파리에서 루이 비통 재단(Fondation Louis Vuitton)과의 파트너십을 통해 개최된다고 발표했다.

세계에서 가장 권위 있는 재즈 경연대회로 널리 인정받는 허비 행콕 재즈 인스티튜트의 국제 재즈 경연대회는 약 40년간 차세대 재즈 아티스트를 발굴하고 성장시키는 데 핵심적인 역할을 해왔다. 2026년 대회에는 전 세계의 뛰어난 젊은 보컬리스트들이 모여 국제 무대에서 경쟁을 펼칠 예정이다. 30세 이하 음악인이라면 누구나 참가할 수 있는 이 대회에서는 루이 비통 재단이 수여하는 1위 상금 5만 달러를 비롯해 2위 2만 5000달러, 3위 1만 달러 등 총 10만 달러 이상의 장학금과 상금이 수여된다.

루이 비통 재단의 오디토리움에서 열리는 대회 주말 일정은 10월 10일 토요일에 큰 기대를 모으고 있는 준결승전을 시작으로, 10월 11일 일요일 저녁에는 결승전과 화려한 올스타 갈라 콘서트로 이어진다. 심사위원단은 저명한 재즈 보컬리스트이자 허비 행콕 재즈 인스티튜트 이사인 디 디 브리지워터(Dee Dee Bridgewater)가 이끌며, 국제적으로 명성을 얻은 아티스트들로 구성된 올스타 패널이 함께한다.

보컬 부문 역대 수상자 가운데 현재 재즈계를 대표하는 아티스트로 성장한 인물로는 재즈메이아 혼(Jazzmeia Horn), 제인 몬하이트(Jane Monheit), 세실 맥로린 살반트(Cécile McLorin Salvant), 그레첸 팔라토(Gretchen Parlato), 베로니카 스위프트(Veronica Swift) 등이 있으며, 이들은 오늘날 글로벌 재즈씬을 정의하고 형성하는 아티스트들이다.

허비 행콕 재즈 인스티튜트 회장인 허비 행콕(Herbie Hancock)은 다음과 같이 말했다.

"2026년 대회는 재즈 보컬에 초점을 맞출 것이다. 인간의 목소리는 최초의 악기다. 가수는 청중과 직접 교감하는 방식으로 이야기를 들려줄 수 있다. 음악을 통해 우리는 말로 다 표현할 수 없는 감정과 생각, 경험을 소통할 수 있다. 위대한 보컬리스트는 언어와 음악이라는 두 세계를 가장 인간적인 방식으로 하나로 융합한다."

허비 행콕 재즈 인스티튜트의 국제 경연대회는 뛰어난 아티스트들을 발굴해 왔으며, 떠오르는 인재와 재즈의 미래를 잇는 중요한 가교 역할을 해왔다. 앞서 언급한 보컬리스트 외에도 이 대회는 색소폰 연주자 조슈아 레드먼(Joshua Redman)과 멜리사 알다나(Melissa Aldana), 피아니스트 겸 작곡가이자 아카데미상 수상자인 크리스 바워스(Kris Bowers), 베이시스트 벤 윌리엄스(Ben Williams), 트럼펫 연주자 앰브로스 아킨무시리(Ambrose Akinmusire) 등 수많은 저명한 아티스트가 음악 경력을 시작하는 출발점이었다.

허비 행콕 재즈 인스티튜트는 모두가 예술을 누릴 수 있도록 헌신하는 선도적인 문화 기관인 루이 비통 재단과 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다. 재단은 현대 및 근현대 미술 전시와 다양한 장르의 라이브 공연으로 구성된 역동적인 프로그램을 선보이고 있으며, 특히 최첨단 시설을 갖춘 오디토리움에서 클래식과 재즈 음악 프로그램에 대한 강한 의지를 보여주고 있다. 재단의 상징적인 건물은 인스티튜트 이사회 소중한 일원이자 허비 행콕 인도주의상(Herbie Hancock Humanitarian Award) 수상자인 고(故) 프랭크 게리(Frank Gehry)가 설계한 것으로, 이는 두 기관 간 깊은 유대감을 더욱 강조한다. 2014년 개관 이후 재단은 파리 현대 건축의 랜드마크이자 1200만 명 이상의 방문객을 유치한 국제 문화 프로그램의 주요 명소로 자리 잡았다.

이번 대회는 Medici.tv, FLV Play(루이 비통 재단 웹사이트의 비디오 플랫폼), 유튜브(YouTube)를 통해 전 세계에 스트리밍되어 전 세계 관객이 공연의 열기와 차세대 재즈 아티스트의 등장을 함께 경험할 수 있도록 할 예정이다. 또한 대회 공연 외에도 재단에서 특별 마스터클래스가 진행되어 현지 단체와 학생들에게 재즈 교육 기회를 제공한다.

2026 국제 재즈 보컬 경연대회 지원서는 현재 hancockinstitute.org/competition에서 접수할 수 있다. 모든 자료는 2026년 7월 15일까지 제출되어야 한다. 심사위원 및 티켓 관련 정보를 포함한 추가 세부사항은 추후 발표될 예정이다.

허비 행콕 재즈 인스티튜트는 세계에서 가장 유망한 젊은 음악인들에게 국제적으로 저명한 재즈 거장들로부터 대학 수준의 교육을 제공하고, 전 세계 청소년을 위한 공립학교 음악 교육 프로그램을 선보이는 비영리 교육 기관이다. 허비 행콕 재즈 인스티튜트는 글로벌 예술 형태로서 재즈를 보존, 계승, 확장하고, 재즈를 모든 연령과 배경, 국적의 사람들을 하나로 묶는 수단으로 활용하고 있다. 모든 프로그램은 무료로 제공된다. 파리에 본부를 둔 유네스코(UNESCO, 국제연합교육과학문화기구)와의 파트너십 아래, 허비 행콕 재즈 인스티튜트는 매년 4월 30일 190개 이상의 국가에서 열리는 국제 재즈의 날(International Jazz Day)을 기획, 홍보, 제작하는 대표 비영리 기관으로서 문화 외교에서 재즈의 역할을 전 세계적으로 기념하고 있다.

자세한 정보는 hancockinstitute.org에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2944932/HHIJ_FLV_Logo.jpg

SOURCE Herbie Hancock Institute of Jazz