Институт джаза Херби Хэнкока объявляет Международный конкурс джазового вокала 2026 года в Париже в партнерстве с Фондом Louis Vuitton

ВАШИНГТОН и ПАРИЖ, 31 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Институт джаза Херби Хэнкока сегодня объявил, что его знаменитый Международный джазовый конкурс в 2026 году будет посвящен джазовому вокалу и впервые в своей истории пройдет за пределами США — в Париже, Франция, в партнерстве с Фондом Louis Vuitton.

Международный джазовый конкурс Института, который многие считают самым престижным джазовым конкурсом в мире, на протяжении почти четырех десятилетий играет ключевую роль в выявлении и воспитании следующего поколения джазовых исполнителей. В 2026 году он соберет исключительных молодых вокалистов со всего мира для участия в соревнованиях на международной арене. Открытый для музыкантов в возрасте до 30 лет конкурс присудит более 100 000 долларов в виде стипендий и призов, включая награду за первое место в размере 50 000 долларов, представленную Фондом Louis Vuitton, а также 25 000 долларов за второе место и 10 000 долларов за третье место.

Конкурсные выходные, проходящие в аудитории Фонда, будут включать в себя долгожданный полуфинальный раунд в субботу, 10 октября, а затем финал конкурса и зрелищный гала-концерт всех звезд вечером в воскресенье, 11 октября. Выдающееся жюри возглавит признанный джазовый вокалист и попечитель Института джаза Херби Хэнкока Ди Ди Бриджуотер (Dee Dee Bridgewater), к которому присоединится звездная группа всемирно известных артистов.

Среди победителей конкурса по вокалу, которые стали ведущими голосами в джазе, — Джазмея Хорн (Jazzmeia Horn), Джейн Монхайт (Jane Monheit), Сесиль Маклорин Сальван (Cécile McLorin Salvant), Гретхен Парлато (Gretchen Parlato) и Вероника Свифт (Veronica Swift) — артисты, которые сегодня определяют и формируют глобальный джазовый ландшафт.

Херби Хэнкок (Herbie Hancock), председатель Института джаза Херби Хэнкока, сказал:

«Конкурс 2026 года будет посвящен джазовому вокалу. Человеческий голос — самый первый инструмент. Певец может рассказать историю таким образом, чтобы напрямую связаться со слушателем. Музыка позволяет нам передавать эмоции, идеи и переживания, которые выходят за рамки слов. Великий вокалист объединяет эти миры — язык и музыку — таким образом, что чувствует себя глубоко человечным».

Международный конкурс Института выявил выдающихся артистов, выступающих в качестве жизненно важного моста между новыми талантами и будущим джаза. Помимо вокалистов, упомянутых выше, конкурс помог начать карьеру многим выдающимся артистам, в том числе саксофонистам Джошуа Редману (Joshua Redman) и Мелиссе Алдане (Melissa Aldana); пианисту, композитору и лауреату премии «Оскар» Крису Бауэрсу (Kris Bowers); басисту Бену Уильямсу (Ben Williams); и трубачу Амброзу Акинмузиру (Ambrose Akinmusire).

Институт гордится партнерством с Фондом Louis Vuitton, ведущим культурным учреждением, призванным сделать искусство доступным для всех. Фонд представляет динамичную программу выставок современного искусства и живых выступлений по всем дисциплинам, включая сильную приверженность классическому и джазовому музыкальному программированию в своей современной аудитории. Его культовое здание было спроектировано покойным Фрэнком Гери (Frank Gehry), ценным членом Совета попечителей Института и лауреатом Гуманитарной премии Херби Хэнкока, что еще раз подчеркивает глубокую связь между двумя учреждениями. С момента своего открытия в 2014 году Фонд стал достопримечательностью современной архитектуры в Париже и ведущей площадкой для международных культурных программ, привлекая более 12 миллионов посетителей.

Конкурс будет транслироваться по всему миру на Medici.tv, FLV Play (видеоплатформа сайта Фонда Louis Vuitton) и YouTube, гарантируя, что зрители по всему миру смогут испытать волнение от выступлений и появления следующего поколения джазовых артистов. Помимо выступлений на Конкурсе, программа будет включать в себя специальные мастер-классы в Фонде, предлагающие возможности джазового образования для местных организаций и студентов.

Заявки на участие в Международном конкурсе джазового вокала 2026 года теперь доступны на сайте hancockinstitute.org/competition. Все материалы должны быть получены не позднее 15 июля 2026 года. Более подробная информация, включая информацию о судьях и билетах, будет объявлена позже.

Институт джаза Херби Хэнкока — это некоммерческая образовательная организация, предлагающая наиболее перспективным молодым музыкантам обучение в колледже от всемирно известных джазовых мастеров и представляющая образовательные программы для молодежи по всему миру. Институт сохраняет, увековечивает и расширяет джаз как глобальную форму искусства и использует джаз как средство объединения людей всех возрастов, происхождения и национальностей. Все программы предоставляются бесплатно. В партнерстве с ЮНЕСКО — базирующейся в Париже организацией по вопросам образования, науки и культуры ООН — Институт является ведущей некоммерческой организацией, ответственной за планирование, продвижение и проведение Международного дня джаза, глобального праздника джаза и его роли в культурной дипломатии, который ежегодно отмечается 30 апреля в более чем 190 странах.

