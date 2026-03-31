Herbie Hancock Institute of Jazz we współpracy z Fondation Louis Vuitton ogłasza Międzynarodowy Konkurs Wokalu Jazzowego 2026 w Paryżu

WASZYNGTON i PARYŻ, 31 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Herbie Hancock Institute of Jazz ogłosił dziś, że w 2026 r. organizowany przez niego International Jazz Competition, uznany międzynarodowy konkurs jazzowy, będzie poświęcony wokalowi jazzowemu oraz że po raz pierwszy w historii odbędzie się on poza Stanami Zjednoczonymi, w Paryżu. Partnerem konkursu będzie Fondation Louis Vuitton.

International Jazz Competition, organizowany przez Herbie Hancock Institute of Jazz od niemal czterech dekad, uchodzi za najbardziej prestiżowy konkurs jazzowy na świecie, odgrywając kluczową rolę w odkrywaniu i promowaniu kolejnych pokoleń artystów jazzowych. W tegorocznej edycji na międzynarodowej scenie rywalizować będą wybitne młode wokalistki z całego świata. W konkursie mogą uczestniczyć muzycy w wieku do 30 lat, a do zdobycia będą stypendia i nagrody o łącznej wartości 100 000 dolarów. Dla zwycięzcy Fondation Louis Vuitton ufundowała nagrodę w wysokości 50 000 dolarów, natomiast zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca mogą liczyć na kwoty odpowiednio 25 000 i 10 000 dolarów.

Konkurs odbędzie się w weekend 10-11 października w sali koncertowej Fondation Louis Vuitton. Runda półfinałowa będzie miała miejsce w sobotę, a finał w niedzielny wieczór. W niedzielę dodatkowo odbędzie się wielki koncert gwiazd - All-Star Gala Concert. Przewodniczącą jury, w skład którego wejdą najznakomitsi artyści z całego świata, będzie Dee Dee Bridgewater, uznana wokalistka jazzowa i członkini rady powierniczej Herbie Hancock Institute of Jazz.

Wśród laureatek poprzednich edycji konkursu wokalnego znajdują się Jazzmeia Horn, Jane Monheit, Cécile McLorin Salvant, Gretchen Parlato czy Veronica Swift - artystki, które obecnie nadają ton międzynarodowej scenie jazzowej.

Komentarz Herbiego Hancocka, przewodniczącego rady powierniczej Herbie Hancock Institute of Jazz:

„W tegorocznej edycji konkursu skoncentrujemy się na wokalu jazzowym. Ludzki głos jest najpierwotniejszym z instrumentów. Śpiewem można opowiedzieć historię w sposób pozwalający na nawiązanie bezpośredniej więzi ze słuchaczem. Muzyka pozwala nam przekazywać emocje, idee i doświadczenia, których nie da się uchwycić tylko słowami. Wybitne wokalistki jazzowe potrafią połączyć światy muzyki i języka w sposób, który wydaje się głęboko ludzki".

Dzięki konkursowi Herbie Hancock Institute of Jazz odkrył niezwykłych artystów, pełniąc kluczową rolę jako pomost łączący wschodzące talenty z przyszłością jazzu. Konkurs był trampoliną do kariery dla wielu wybitnych artystów i artystek jazowych - poza wymienionymi powyżej wokalistkami - w tym grających na saksofonie Joshuy Redmana i Melissy Aldany, pianisty, kompozytora i laureata Oscara Krisa Bowersa, basisty Bena Williamsa oraz trębacza Ambrose'a Akinmusire.

Instytut ma zaszczyt współpracować z Fondation Louis Vuitton, wiodącą instytucją kultury, której przyświeca cel upowszechniania dostępu do sztuki. Fondation Louis Vuitton prezentuje dynamiczny program wystaw sztuki współczesnej i nowoczesnej oraz koncertów i występów na żywo. Oferta Fundacji obejmuje różne dziedziny sztuki, szczególny nacisk kładąc jednak na koncerty klasyczne i jazzowe, które odbywają się w jej nowoczesnej sali koncertowej. Fundacja mieści się w ikonicznym budynku zaprojektowanym przez nieżyjącego już Franka Gehry'ego, cenionego członka rady powierniczej Herbie Hancock Institute of Jazz oraz laureata Herbie Hancock Humanitarian Award, co dodatkowo podkreśla głęboką więź łączącą obie instytucje. Od czasu rozpoczęcia działalności w 2014 roku fundacja urosła do symbolu współczesnej architektury w Paryżu, stając się wiodącym ośrodkiem międzynarodowych wydarzeń kulturalnych, który odwiedziło już ponad 12 mln gości.

Konkurs będzie transmitowany na całym świecie na Medici.tv, FLV Play (platformach wideo na stronie internetowej Fondation Louis Vuitton) oraz YouTubie, dzięki czemu publiczność z całego świata będzie mogła przeżywać emocje związane z występami, przyglądając się narodzinom nowego pokolenia artystów jazzowych. Oprócz występów konkursowych program przewiduje specjalne klasy mistrzowskie w siedzibie fundacji, w ramach których prowadzona będzie edukacja jazzowa dla lokalnych organizacji i studentów.

Zgłoszenia do International Jazz Vocals Competition 2026 można już przesyłać za pośrednictwem strony hancockinstitute.org/competition. Wszystkie materiały konkursowe należy przesłać najpóźniej do 15 lipca 2026 roku. Szczegółowe informacje, w tym skład jury i ceny biletów, zostaną przekazane w późniejszym terminie.

Herbie Hancock Institute of Jazz jest organizacją non-profit zajmującą się edukacją muzyczną, która oferuje najbardziej obiecującym młodym muzykom na świecie szkolenie na poziomie uniwersyteckim prowadzone przez mistrzów jazzu o międzynarodowej renomie, a także realizuje programy edukacji muzycznej w szkołach publicznych dla młodzieży na całym świecie. Instytut dba o utrwalanie i wzbogacanie dziedzictwa jazzu jako międzynarodowej formy sztuki, wykorzystując potencjał tej muzyki w jednoczeniu ludzi bez względu na wiek, status społeczny czy narodowość. Oferta Herbie Hancock Institute of Jazz jest w całości bezpłatna. Wspólnie z UNESCO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Edukacji, Nauki i Kultury - Instytut jest główną organizacją non-profit odpowiedzialną za planowanie, promocję i realizację Międzynarodowego Dnia Jazzu (International Jazz Day), globalnego wydarzenia celebrującego muzykę jazzową i jej rolę w dyplomacji kulturowej, które odbywa się 30 kwietnia każdego roku i jest śledzone w ponad 190 krajach.

